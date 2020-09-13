https://ria.ru/20200913/gagarina-1577082723.html

Полина Гагарина спела о любви "На расстоянии" в новом треке

Певица Полина Гагарина представила в Сети новую песню о любви "На расстоянии". Композицию можно послушать или скачать на всех цифровых площадках. РИА Новости, 13.09.2020

2020-09-13T00:39

2020-09-13T00:39

2020-09-13T00:43

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полина гагарина

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<strong>МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. </strong>Певица Полина Гагарина представила в Сети новую песню о любви "На расстоянии". Композицию можно послушать или скачать на всех цифровых площадках. В песне исполнительница рассказывает о том, как тяжело переживает разлуку с любимым человеком, как сильно хочет с ним увидеться и быть рядом: "Прилететь бы ветром в те края, где ты, чтобы незаметно прикоснуться". Большинству слушателей новая песня понравилась: "Это шикарно", — считает myltieditx; "Голос — супер. В этой песне сплетены космические чувства и тишина во времени, которые передают эмоциональную атмосферу, тонкие чувства человека написавшего ее", — прокомментировала nasisha223; "Песня потрясающая, пробирает до глубины души", — поделилась впечатлением 1sane4ka1. "На расстоянии" — первая песня исполнительницы, выпущенная за последние несколько месяцев. В апреле Полина Гагарина представила трогательную композицию "Небо в глазах", в которой тоже затронула тему любви.

https://ria.ru/20200911/problema-1577029630.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

музыка, новости культуры, шоу-бизнес, звезды, полина гагарина