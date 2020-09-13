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https://ria.ru/20200913/efremov-1577167778.html
Стало известно об условиях содержания Ефремова в СИЗО
Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Марина Литвинович рассказала об условиях содержания Михаила Ефремова в московском СИЗО № 5 "Водник". РИА Новости, 13.09.2020
2020-09-13T14:46
2020-09-13T15:34
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
марина литвинович
михаил ефремов
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. </strong>Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) <a href="http://ria.ru/person_marina-litvinovich/" target="_blank">Марина Литвинович</a> рассказала об условиях содержания <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a> в московском СИЗО № 5 "Водник".По ее словам, в камере расположены четыре койки, есть общий стол с лавками, общие холодильник, телевизор и шкаф, а также книги, шахматы и нарды. Кроме того, "Водник" — единственный столичный изолятор, где есть сцена.Сейчас у актера только двое сокамерников, один из которых обвиняется в продаже наркотиков, а другой — в коррупции. Обоих соседей Ефремов назвал "людьми приятными".Литвинович добавила, что у Ефремова нет претензий к условиям содержания.Пресненский суд <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима и лишил его водительских прав на три года.ДТП по вине Ефремова произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Как установил суд, актер в пьяном состоянии вышел из бара, сел за руль Jeep Grand Cherokee, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина <a href="http://ria.ru/person_sergey-zakharov-pogibshiy-v-dtp-s-uchastiem-efremova/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Захаров</a>, умер в больнице.
https://ria.ru/20200913/khamatova-1577159114.html
Лучше бы про Захаровых написали, как им без кормильца, чем про этого наркомана и убийцу!
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Давайте уже круглосуточную видео трансляцию с камеры,ведь нам всем так интересно..
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сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, марина литвинович, михаил ефремов, москва, происшествия

Стало известно об условиях содержания Ефремова в СИЗО

14:46 13.09.2020 (обновлено: 15:34 13.09.2020)
39687
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАктера Михаила Ефремова выводят из здания Пресненского суда города Москвы после оглашения приговора
Актера Михаила Ефремова выводят из здания Пресненского суда города Москвы после оглашения приговора - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Марина Литвинович рассказала об условиях содержания Михаила Ефремова в московском СИЗО № 5 "Водник".
По ее словам, в камере расположены четыре койки, есть общий стол с лавками, общие холодильник, телевизор и шкаф, а также книги, шахматы и нарды. Кроме того, "Водник" — единственный столичный изолятор, где есть сцена.
Сейчас у актера только двое сокамерников, один из которых обвиняется в продаже наркотиков, а другой — в коррупции. Обоих соседей Ефремов назвал "людьми приятными".

"Здесь условия хорошие, на завтрак была овсяная каша. Он сказал, что с удовольствием все съел. Вчера вечером смотрели футбол с сокамерниками. В общем, обычная жизнь", — заявила правозащитник в комментарии "Вестям".

Литвинович добавила, что у Ефремова нет претензий к условиям содержания.
Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима и лишил его водительских прав на три года.
ДТП по вине Ефремова произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Как установил суд, актер в пьяном состоянии вышел из бара, сел за руль Jeep Grand Cherokee, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер в больнице.
Чулпан Хаматова - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
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70403811106
Обсудить 33
Сергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)ДТП с участием Михаила ЕфремоваМарина ЛитвиновичМихаил ЕфремовМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Лучше бы про Захаровых написали, как им без кормильца, чем про этого наркомана и убийцу!
13 сентября, 14:47
Сергей СавинСергей Савин
4400109
Давайте уже круглосуточную видео трансляцию с камеры,ведь нам всем так интересно..
13 сентября, 15:20
Ч.Чегеваров .
18130004
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