https://ria.ru/20200913/efremov-1577167778.html

Стало известно об условиях содержания Ефремова в СИЗО

Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Марина Литвинович рассказала об условиях содержания Михаила Ефремова в московском СИЗО № 5 "Водник". РИА Новости, 13.09.2020

2020-09-13T14:46

2020-09-13T14:46

2020-09-13T15:34

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)

дтп с участием михаила ефремова

марина литвинович

михаил ефремов

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. </strong>Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) <a href="http://ria.ru/person_marina-litvinovich/" target="_blank">Марина Литвинович</a> рассказала об условиях содержания <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a> в московском СИЗО № 5 "Водник".По ее словам, в камере расположены четыре койки, есть общий стол с лавками, общие холодильник, телевизор и шкаф, а также книги, шахматы и нарды. Кроме того, "Водник" — единственный столичный изолятор, где есть сцена.Сейчас у актера только двое сокамерников, один из которых обвиняется в продаже наркотиков, а другой — в коррупции. Обоих соседей Ефремов назвал "людьми приятными".Литвинович добавила, что у Ефремова нет претензий к условиям содержания.Пресненский суд <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима и лишил его водительских прав на три года.ДТП по вине Ефремова произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Как установил суд, актер в пьяном состоянии вышел из бара, сел за руль Jeep Grand Cherokee, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина <a href="http://ria.ru/person_sergey-zakharov-pogibshiy-v-dtp-s-uchastiem-efremova/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Захаров</a>, умер в больнице.

https://ria.ru/20200913/khamatova-1577159114.html

Сергей Савин Лучше бы про Захаровых написали, как им без кормильца, чем про этого наркомана и убийцу! 54

Чегеваров . Давайте уже круглосуточную видео трансляцию с камеры,ведь нам всем так интересно.. 35

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москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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