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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200913/chekhiya-1577171119.html
Эксперт предупредил об ухудшении ситуации с COVID-19 в Чехии
В Чехию пришла вторая волна эпидемии коронавируса, число больных, в том числе госпитализированных, будет заметно расти, заявил в воскресенье один из ведущих... РИА Новости, 13.09.2020
2020-09-13T16:04
2020-09-13T16:04
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
евросоюз
чехия
в мире
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<strong>ПРАГА, 13 сен – РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_Czech_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Чехию</a> пришла вторая волна эпидемии коронавируса, число больных, в том числе госпитализированных, будет заметно расти, заявил в воскресенье один из ведущих эпидемиологов республики, возглавлявший весной центральный кризисный штаб, Роман Примула.В субботу в Чехии, по данным минздрава, прибавился 1541 человек с коронавирусом, всего в республике сейчас 13 739 больных COVID-19, из них в больницах находятся 297 человек, в том числе 69 – в тяжелом состоянии. По количеству заболевших в течение последних двух недель в пересчете на 100 тысяч человек населения Чехия занимает третье место среди стран <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a> после <a href="http://ria.ru/location_Spain/" target="_blank" data-auto="true">Испании</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>.Вполне возможно, что в течение ближайших трех недель, если не удастся замедлить нынешние темпы роста зараженных вирусом, то в больницах придется снова открыть специальные отделения для больных COVID-19. Но действенных мер для радикального снижения этих темпов пока не существует. "А если мы не предпримем никаких новых мер против вируса, то в конце октября можем оказаться на пределе вместимости больниц", - отметил Примула."Понятно, что в качестве способа распространения вируса доминирует перенос бактерий воздушным путем на краткие расстояния. В такой ситуации в интересах самих людей проявлять максимум внимания и осторожности, в частности, постоянно пользоваться масками. Или, например, участникам массовых акций, в том числе, таких торжеств, как свадьбы, воздерживаться от скандирований и песнопений, которые являются идеальным вариантом распространения заражений", - сказал эпидемиолог.По мнению Примулы, большинство чехов реагирует на ситуацию черно-белым способом. Весной подавляющее большинство людей дисциплинированно соблюдали превентивные меры против коронавируса. Когда в мае ситуация намного улучшилась, все сразу о коронавирусе забыли."В течение лета люди активно встречались, организовывали различные акции, путешествовали и посещали другие страны. Как результат – нынешний, очень динамичный рост заболеваний", - сказал Примула.По словам эпидемиолога, недооценкой никуда не ушедшего вируса грешили в летние месяцы все – от рядовых граждан до ведущих политиков и даже медицинских экспертов. "В результате, по нынешним показателям заболеваний мы оказались почти последними в Европе", - подчеркнул Примула.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20200913/volna-1577166684.html
https://ria.ru/20200912/myasnikov-1577135818.html
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коронавирус covid-19, евросоюз, чехия, в мире

Эксперт предупредил об ухудшении ситуации с COVID-19 в Чехии

16:04 13.09.2020
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© Flickr / Daniel JuřenaКарета скорой помощи в Чехии
Карета скорой помощи в Чехии - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
© Flickr / Daniel Juřena
ПРАГА, 13 сен – РИА Новости. В Чехию пришла вторая волна эпидемии коронавируса, число больных, в том числе госпитализированных, будет заметно расти, заявил в воскресенье один из ведущих эпидемиологов республики, возглавлявший весной центральный кризисный штаб, Роман Примула.
В субботу в Чехии, по данным минздрава, прибавился 1541 человек с коронавирусом, всего в республике сейчас 13 739 больных COVID-19, из них в больницах находятся 297 человек, в том числе 69 – в тяжелом состоянии. По количеству заболевших в течение последних двух недель в пересчете на 100 тысяч человек населения Чехия занимает третье место среди стран Евросоюза после Испании и Франции.

"В Чехию пришла вторая волна коронавируса, в ближайшие две-три недели число госпитализированных может достичь тех же показателей, которые были весной. К концу октября число заполненных койко-мест, выделенных в больницах для зараженных COVID-19, может достичь максимума", - заявил, выступая по Чешскому ТВ, Примула, который ныне является уполномоченным правительства по вопросам науки и исследований в сфере здравоохранения.

Вполне возможно, что в течение ближайших трех недель, если не удастся замедлить нынешние темпы роста зараженных вирусом, то в больницах придется снова открыть специальные отделения для больных COVID-19. Но действенных мер для радикального снижения этих темпов пока не существует. "А если мы не предпримем никаких новых мер против вируса, то в конце октября можем оказаться на пределе вместимости больниц", - отметил Примула.
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"Понятно, что в качестве способа распространения вируса доминирует перенос бактерий воздушным путем на краткие расстояния. В такой ситуации в интересах самих людей проявлять максимум внимания и осторожности, в частности, постоянно пользоваться масками. Или, например, участникам массовых акций, в том числе, таких торжеств, как свадьбы, воздерживаться от скандирований и песнопений, которые являются идеальным вариантом распространения заражений", - сказал эпидемиолог.
По мнению Примулы, большинство чехов реагирует на ситуацию черно-белым способом. Весной подавляющее большинство людей дисциплинированно соблюдали превентивные меры против коронавируса. Когда в мае ситуация намного улучшилась, все сразу о коронавирусе забыли.
"В течение лета люди активно встречались, организовывали различные акции, путешествовали и посещали другие страны. Как результат – нынешний, очень динамичный рост заболеваний", - сказал Примула.
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По словам эпидемиолога, недооценкой никуда не ушедшего вируса грешили в летние месяцы все – от рядовых граждан до ведущих политиков и даже медицинских экспертов. "В результате, по нынешним показателям заболеваний мы оказались почти последними в Европе", - подчеркнул Примула.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ЕвросоюзЧехияВ мире
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