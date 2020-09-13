https://ria.ru/20200913/btr-1577164599.html

К резиденции Лукашенко в Минске стянуты БТР

Десяток БТР и другая спецтехника стянуты к дворцу Независимости в Минске, где находится одна из рабочих резиденций президента Александра Лукашенко, передаёт... РИА Новости, 13.09.2020

2020-09-13T13:07

2020-09-13T13:07

2020-09-13T15:15

протесты в белоруссии

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 13 сен - РИА Новости.</strong> Десяток БТР и другая спецтехника стянуты к дворцу Независимости в Минске, где находится одна из рабочих резиденций президента <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a>, передаёт корреспондент РИА Новости.В частности, десять БТР с военными стоят у забора дворца со стороны здания "ЭКСПО". С другой стороны стоят машины с водометами. Неподалеку от резиденции также стоят джипы с наваренными сверху рамами, а также милицейские автобусы и автозаки.Расположенную рядом площадь Государственного флага, в центре которой стоит высокий флагшток, оцепили солдаты внутренних войск.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Спустя месяц после выборов протестные акции продолжаются в различных городах <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> - как в будние, так и в выходные дни. Также проходят митинги сторонников Лукашенко.

https://radiosputnik.ria.ru/20200913/belorussiya-1577161153.html

ivanignat5518 Правльно сделали! Что бы всем провакаторам было ясно, что украины 2 не получится! Только так надо отстаивать Беларусь! Что бы эти президенты в литве, там и оставались! Никто Беларусь на растерзание западу не отдаст!!! 173

Oleg Remov Kerch Это чтобы участникам протеста было понятней, что лучше не будить лихо, пока оно тихо. 144

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белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, белоруссия, в мире