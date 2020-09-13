https://ria.ru/20200913/brest-1577178044.html

В Бресте против протестующих применили водомет

Пресс-служба МВД Белоруссии заявила, что применение водомета в Бресте было обусловлено блокированием протестующими движения общественного транспорта и угрозой... РИА Новости, 13.09.2020

2020-09-13T18:56

2020-09-13T18:56

2020-09-13T19:23

александр лукашенко

белоруссия

протесты в белоруссии

мвд белоруссии

брест

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/0d/1577178948_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_817c2e72dfb3f3ece7d4eeaf5264e328.jpg

<strong>МИНСК, 13 сен – РИА Новости.</strong> Пресс-служба <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Белоруссии</a> заявила, что применение водомета в <a href="http://ria.ru/location_Brest1/" target="_blank" data-auto="true">Бресте</a> было обусловлено блокированием протестующими движения общественного транспорта и угрозой участникам дорожного движения.Ранее в воскресенье, по данным местных СМИ, правоохранители применили водомет для разгона несанкционированной акции протеста в белорусском Бресте."Сегодня в Бресте около 16.50 (совпадает с мск) было заблокировано движение транспортных средств на перекрёстке проспекта Машерова - бульвара Космонавтов. Около тысячи человек в центре перекрёстка водили хороводы, пели песни и выкрикивали различные лозунги", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram.Там подчеркивается, что "своими действиями участники несанкционированного массового мероприятия блокировали движение общественного транспорта, создали реальную угрозу безопасности дорожного движения другим его участникам"."С целью восстановления нормальной жизнедеятельности граждан и обеспечения безопасности дорожного движения был использован водомет", - отметили в пресс-службе.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами и спецсредствами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Спустя месяц после выборов протестные акции продолжаются в различных городах <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> - как в будние, так и в выходные дни. Также проходят митинги сторонников Лукашенко.

https://radiosputnik.ria.ru/20200913/belorussiya-1577168344.html

https://ria.ru/20200913/minsk-1577177876.html

Александр Белый А что вам вы хотели, чтобы вам печенек дали? Этого не будет! 56

Нефертити Васильевна Фишман Бонбами, бонбами фугасными их... 48

13

белоруссия

брест

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Применение водометов против участников протестов в Бресте: Кадры МВД Белоруссии МВД Белоруссии сообщило, что хороводы протестующих в Бресте угрожали безопасности дорожного движения - водометы применили, чтобы обеспечить безопасность на дороге. 2020-09-13T18:56 true PT0M53S

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, белоруссия, мвд белоруссии, брест, в мире