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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200913/brest-1577178044.html
В Бресте против протестующих применили водомет
Пресс-служба МВД Белоруссии заявила, что применение водомета в Бресте было обусловлено блокированием протестующими движения общественного транспорта и угрозой... РИА Новости, 13.09.2020
2020-09-13T18:56
2020-09-13T19:23
александр лукашенко
белоруссия
протесты в белоруссии
мвд белоруссии
брест
в мире
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<strong>МИНСК, 13 сен – РИА Новости.</strong> Пресс-служба <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Белоруссии</a> заявила, что применение водомета в <a href="http://ria.ru/location_Brest1/" target="_blank" data-auto="true">Бресте</a> было обусловлено блокированием протестующими движения общественного транспорта и угрозой участникам дорожного движения.Ранее в воскресенье, по данным местных СМИ, правоохранители применили водомет для разгона несанкционированной акции протеста в белорусском Бресте."Сегодня в Бресте около 16.50 (совпадает с мск) было заблокировано движение транспортных средств на перекрёстке проспекта Машерова - бульвара Космонавтов. Около тысячи человек в центре перекрёстка водили хороводы, пели песни и выкрикивали различные лозунги", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram.Там подчеркивается, что "своими действиями участники несанкционированного массового мероприятия блокировали движение общественного транспорта, создали реальную угрозу безопасности дорожного движения другим его участникам"."С целью восстановления нормальной жизнедеятельности граждан и обеспечения безопасности дорожного движения был использован водомет", - отметили в пресс-службе.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами и спецсредствами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Спустя месяц после выборов протестные акции продолжаются в различных городах <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> - как в будние, так и в выходные дни. Также проходят митинги сторонников Лукашенко.
https://radiosputnik.ria.ru/20200913/belorussiya-1577168344.html
https://ria.ru/20200913/minsk-1577177876.html
А что вам вы хотели, чтобы вам печенек дали? Этого не будет!
56
Бонбами, бонбами фугасными их...
48
13
белоруссия
брест
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
Применение водометов против участников протестов в Бресте: Кадры МВД Белоруссии
МВД Белоруссии сообщило, что хороводы протестующих в Бресте угрожали безопасности дорожного движения - водометы применили, чтобы обеспечить безопасность на дороге.
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александр лукашенко, белоруссия, мвд белоруссии, брест, в мире

В Бресте против протестующих применили водомет

18:56 13.09.2020 (обновлено: 19:23 13.09.2020)
6584
МИНСК, 13 сен – РИА Новости. Пресс-служба МВД Белоруссии заявила, что применение водомета в Бресте было обусловлено блокированием протестующими движения общественного транспорта и угрозой участникам дорожного движения.
Ранее в воскресенье, по данным местных СМИ, правоохранители применили водомет для разгона несанкционированной акции протеста в белорусском Бресте.
"Сегодня в Бресте около 16.50 (совпадает с мск) было заблокировано движение транспортных средств на перекрёстке проспекта Машерова - бульвара Космонавтов. Около тысячи человек в центре перекрёстка водили хороводы, пели песни и выкрикивали различные лозунги", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram.
Там подчеркивается, что "своими действиями участники несанкционированного массового мероприятия блокировали движение общественного транспорта, создали реальную угрозу безопасности дорожного движения другим его участникам".
Участницы женского марша Подруга за подругу на площади Свободы в Минске - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
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СМИ заметили новую тактику у протестующих в Белоруссии
"С целью восстановления нормальной жизнедеятельности граждан и обеспечения безопасности дорожного движения был использован водомет", - отметили в пресс-службе.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами и спецсредствами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Спустя месяц после выборов протестные акции продолжаются в различных городах Белоруссии - как в будние, так и в выходные дни. Также проходят митинги сторонников Лукашенко.
Участники несанкционированной акции оппозиции в Минске - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
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217223831
Обсудить 13
Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоБелоруссияМВД БелоруссииБрестВ мире
Популярные комментарии
А что вам вы хотели, чтобы вам печенек дали? Этого не будет!
13 сентября, 19:16
Александр БелыйАлександр Белый
4610009
Бонбами, бонбами фугасными их...
13 сентября, 19:00
Нефертити Васильевна ФишманНефертити Васильевна Фишман
17611221
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