В Бресте против протестующих применили водомет
18:56 13.09.2020 (обновлено: 19:23 13.09.2020)
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МИНСК, 13 сен – РИА Новости. Пресс-служба МВД Белоруссии заявила, что применение водомета в Бресте было обусловлено блокированием протестующими движения общественного транспорта и угрозой участникам дорожного движения.
Ранее в воскресенье, по данным местных СМИ, правоохранители применили водомет для разгона несанкционированной акции протеста в белорусском Бресте.
"Сегодня в Бресте около 16.50 (совпадает с мск) было заблокировано движение транспортных средств на перекрёстке проспекта Машерова - бульвара Космонавтов. Около тысячи человек в центре перекрёстка водили хороводы, пели песни и выкрикивали различные лозунги", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram.
Там подчеркивается, что "своими действиями участники несанкционированного массового мероприятия блокировали движение общественного транспорта, создали реальную угрозу безопасности дорожного движения другим его участникам".
"С целью восстановления нормальной жизнедеятельности граждан и обеспечения безопасности дорожного движения был использован водомет", - отметили в пресс-службе.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами и спецсредствами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Спустя месяц после выборов протестные акции продолжаются в различных городах Белоруссии - как в будние, так и в выходные дни. Также проходят митинги сторонников Лукашенко.
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