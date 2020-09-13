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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200913/belorussiya-1577154482.html
Bloomberg: компания из США участвовала в блокировке сайтов в Белоруссии
Американская компания Sandvine якобы предоставляла властям Белоруссии технологии для блокировки сайтов в стране во время президентских выборов, сообщает... РИА Новости, 13.09.2020
2020-09-13T04:42
2020-09-13T04:43
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
youtube
минск
белоруссия
сша
в мире
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Компания из США могла участвовать в блокировке сайтов в Белоруссии
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<strong>МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. </strong>Американская компания Sandvine якобы предоставляла властям <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> технологии для блокировки сайтов в стране во время президентских выборов, сообщает <a href="https://www.bloomberg.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Bloomberg</a> со ссылкой на источники.Утверждается, что представители фирмы из <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> лично встречались с официальными лицами республики, после чего доставили в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минск</a> необходимое оборудование.В Sandvine воздержались от комментариев Bloomberg, на запрос агентства также не ответили и в МВД Белоруссии.Проблемы с интернетом начались по всей республике в ходе президентских выборов 9 августа. В частности, из-за плохой связи не всегда грузились сайты, в том числе государственных органов, не работали поисковые системы и <a href="http://ria.ru/organization_YouTube_LLC/" target="_blank" data-auto="true">YouTube</a>, сбоили мессенджеры. Утром 12 августа работа мобильного интернета и соцсетей в Минске возобновилась.Как сообщало министерство связи и информатизации республики, в период с 9 по 11 августа было зафиксировано "значительное ограничение доступа к сервисам и ресурсам сети интернет у абонентов в связи с множественными кибератаками на инфраструктуру сетей электросвязи белорусских операторов и на сайты государственных органов и организаций".Кроме того, один из мобильных операторов Белоруссии A1 неоднократно снижал пропускную способность своей 3G-сети в Минске по требованию государственных органов для обеспечения национальной безопасности. Позднее оператор заявлял о восстановлении доступа в интернет.Также сообщалось, что министерство информации ограничило доступ пользователей республики к ряду сайтов медиа и политических движений. По данным белорусского портала tut.by, тогда в список попали более 70 ресурсов, включая сайты популярных VPN-сервисов.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> — по данным ЦИК, он набрал 80,1 процента голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни задержали более 6,7 тысячи человек. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200811/1575664487.html
https://ria.ru/20200904/belorussiya-1576783302.html
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минск
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светлана тихановская, александр лукашенко, youtube, минск, белоруссия, сша, в мире

Bloomberg: компания из США участвовала в блокировке сайтов в Белоруссии

04:42 13.09.2020 (обновлено: 04:43 13.09.2020)
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© Flickr / Chris PriceГород Минск
Город Минск - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
© Flickr / Chris Price
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Американская компания Sandvine якобы предоставляла властям Белоруссии технологии для блокировки сайтов в стране во время президентских выборов, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Утверждается, что представители фирмы из США лично встречались с официальными лицами республики, после чего доставили в Минск необходимое оборудование.
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В Sandvine воздержались от комментариев Bloomberg, на запрос агентства также не ответили и в МВД Белоруссии.
Проблемы с интернетом начались по всей республике в ходе президентских выборов 9 августа. В частности, из-за плохой связи не всегда грузились сайты, в том числе государственных органов, не работали поисковые системы и YouTube, сбоили мессенджеры. Утром 12 августа работа мобильного интернета и соцсетей в Минске возобновилась.
Как сообщало министерство связи и информатизации республики, в период с 9 по 11 августа было зафиксировано "значительное ограничение доступа к сервисам и ресурсам сети интернет у абонентов в связи с множественными кибератаками на инфраструктуру сетей электросвязи белорусских операторов и на сайты государственных органов и организаций".
Кроме того, один из мобильных операторов Белоруссии A1 неоднократно снижал пропускную способность своей 3G-сети в Минске по требованию государственных органов для обеспечения национальной безопасности. Позднее оператор заявлял о восстановлении доступа в интернет.
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Также сообщалось, что министерство информации ограничило доступ пользователей республики к ряду сайтов медиа и политических движений. По данным белорусского портала tut.by, тогда в список попали более 70 ресурсов, включая сайты популярных VPN-сервисов.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1 процента голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.
По официальным данным, за первые дни задержали более 6,7 тысячи человек. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоYouTubeМинскБелоруссияСШАВ мире
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