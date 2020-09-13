https://ria.ru/20200913/barrikady-1577179535.html
Демонстранты в Минске начали строить баррикады
Участники шествия оппозиции в Минске пытались перегородить Тимирязевскую улицу с помощью дорожных пластиковых разделителей, однако строительство баррикады было... РИА Новости, 13.09.2020
2020-09-13T19:35
2020-09-13T19:35
2020-09-13T20:09
протесты в белоруссии
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/0d/1577180186_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_a3e898e842d865c56e0adb1d83314ba0.jpg
<strong>МОСКВА, 13 сен — РИА Новости.</strong> Участники шествия оппозиции в Минске пытались перегородить Тимирязевскую улицу с помощью дорожных пластиковых разделителей, однако строительство баррикады было пресечено другими участниками акции, передает корреспондент РИА Новости.Когда несколько тысяч участников несанкционированного шествия шли от ТЦ "Арена Сити" по улице Тимирязева, их внимание некоторых из них привлекли пластмассовые дорожные разделители, установленные вдоль бордюра. Разделители были красного и белого цветов, что совпадает с цветами национальной символики, которую использует белорусская оппозиция. Участники шествия вытащили несколько таких разделителей и поставили поперек улицы Тимирязева, что затруднило движение автомобилей. Однако остальные участники шествия с криками "Не надо провокаций!" затащили разделители с проезжей части обратно на тротуар. Сейчас они лежат в беспорядке, однако не мешают движению автомобилей. Рядом на ограждении вдоль проезжей части привязаны красные и белые ленточки, прикреплены плакаты митингующих.Ситуация в БелоруссииПротивники действующего президента <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> протестуют по всей стране после президентских выборов, с результатами которых они не согласны. По данным ЦИК, действующий глава государства победил, набрав 80,1% голосов.В первые дни протестов силовики применяли в отношении протестующих слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Были задержаны более шести тысяч человек. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами.Спустя месяц после выборов протестные акции продолжаются в различных городах Белоруссии — как по будням, так и по выходным. Также проходят митинги сторонников Лукашенко.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте <a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>
https://ria.ru/20200913/minsk-1577172870.html
https://ria.ru/20200911/belorussiya-1577086057.html
Mitrich Kolobok Kolobok
Пора уже этих "строителей" отправлять на стройки народного хозяйства Белоруссии.
195
Двадцатый трест
Лукашенко , собирай чемодан , и к обнулённому в бункер, там вас не достанут.
159
77
минск
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/0d/1577180186_81:0:561:360_1400x0_80_0_0_9e91313a55aa8767fe1f389dc8f80f08.jpg
Баррикады митингующих в Минске разобрали
В Минске протестующие против режима Лукашенко вышли на митинг. Баррикады, которые соорудили несколько протестующих в Минске из дорожных ограждений, уже разобрали.
2020-09-13T19:35
true
PT0M11S
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Участники шествия оппозиции в Минске пытались перегородить Тимирязевскую улицу с помощью дорожных пластиковых разделителей, однако строительство баррикады было пресечено другими участниками акции, передает корреспондент РИА Новости.
Когда несколько тысяч участников несанкционированного шествия шли от ТЦ "Арена Сити" по улице Тимирязева, их внимание некоторых из них привлекли пластмассовые дорожные разделители, установленные вдоль бордюра. Разделители были красного и белого цветов, что совпадает с цветами национальной символики, которую использует белорусская оппозиция. Участники шествия вытащили несколько таких разделителей и поставили поперек улицы Тимирязева, что затруднило движение автомобилей.
Однако остальные участники шествия с криками "Не надо провокаций!" затащили разделители с проезжей части обратно на тротуар. Сейчас они лежат в беспорядке, однако не мешают движению автомобилей. Рядом на ограждении вдоль проезжей части привязаны красные и белые ленточки, прикреплены плакаты митингующих.
Ситуация в Белоруссии
Противники действующего президента Александра Лукашенко
протестуют по всей стране после президентских выборов, с результатами которых они не согласны. По данным ЦИК, действующий глава государства победил, набрав 80,1% голосов.
В первые дни протестов силовики применяли в отношении протестующих слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Были задержаны более шести тысяч человек. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами.
Спустя месяц после выборов протестные акции продолжаются в различных городах Белоруссии — как по будням, так и по выходным. Также проходят митинги сторонников Лукашенко.
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>