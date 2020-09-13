https://ria.ru/20200913/barrikady-1577179535.html

Демонстранты в Минске начали строить баррикады

Участники шествия оппозиции в Минске пытались перегородить Тимирязевскую улицу с помощью дорожных пластиковых разделителей, однако строительство баррикады было... РИА Новости, 13.09.2020

2020-09-13T19:35

2020-09-13T19:35

2020-09-13T20:09

протесты в белоруссии

александр лукашенко

минск

белоруссия

в мире

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<strong>МОСКВА, 13 сен — РИА Новости.</strong> Участники шествия оппозиции в Минске пытались перегородить Тимирязевскую улицу с помощью дорожных пластиковых разделителей, однако строительство баррикады было пресечено другими участниками акции, передает корреспондент РИА Новости.Когда несколько тысяч участников несанкционированного шествия шли от ТЦ "Арена Сити" по улице Тимирязева, их внимание некоторых из них привлекли пластмассовые дорожные разделители, установленные вдоль бордюра. Разделители были красного и белого цветов, что совпадает с цветами национальной символики, которую использует белорусская оппозиция. Участники шествия вытащили несколько таких разделителей и поставили поперек улицы Тимирязева, что затруднило движение автомобилей. Однако остальные участники шествия с криками "Не надо провокаций!" затащили разделители с проезжей части обратно на тротуар. Сейчас они лежат в беспорядке, однако не мешают движению автомобилей. Рядом на ограждении вдоль проезжей части привязаны красные и белые ленточки, прикреплены плакаты митингующих.Ситуация в БелоруссииПротивники действующего президента <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> протестуют по всей стране после президентских выборов, с результатами которых они не согласны. По данным ЦИК, действующий глава государства победил, набрав 80,1% голосов.В первые дни протестов силовики применяли в отношении протестующих слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Были задержаны более шести тысяч человек. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами.Спустя месяц после выборов протестные акции продолжаются в различных городах Белоруссии — как по будням, так и по выходным. Также проходят митинги сторонников Лукашенко.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте <a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200913/minsk-1577172870.html

https://ria.ru/20200911/belorussiya-1577086057.html

Mitrich Kolobok Kolobok Пора уже этих "строителей" отправлять на стройки народного хозяйства Белоруссии. 195

Двадцатый трест Лукашенко , собирай чемодан , и к обнулённому в бункер, там вас не достанут. 159

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минск

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Баррикады митингующих в Минске разобрали В Минске протестующие против режима Лукашенко вышли на митинг. Баррикады, которые соорудили несколько протестующих в Минске из дорожных ограждений, уже разобрали. 2020-09-13T19:35 true PT0M11S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире