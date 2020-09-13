https://ria.ru/20200913/azimina-1577085591.html

В Крыму начали выращивать необычные тропические плоды

Сочные и сладкие, похожие на банан по текстуре, а по вкусу и на дыню, и на ананас одновременно – именно так описывают плоды азимины, тропической культуры,... РИА Новости, 13.09.2020

2020-09-13T08:00

2020-09-13T08:00

2020-09-13T08:00

хорошие новости

хорошие новости

бахчисарай (крым)

республика крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/0b/1577081174_0:0:1024:576_1400x0_80_0_0_82b11ed03041e0317e54acc9c8e30979.jpg

<strong>МОСКВА, 13 сен — РИА Новости.</strong> Сочные и сладкие, похожие на банан по текстуре, а по вкусу и на дыню, и на ананас одновременно – именно так описывают плоды азимины, тропической культуры, которая будет выращиваться в Крыму в промышленных масштабах. Уже сейчас в теплице питомниководческого предприятия в сельском поселении Почтовое Бахчисарайского района размещены около трех тысяч саженцев. Выращены они из заокеанских семян – закупать их пришлось в США, а уже потом прививать полученные сеянцы на культурные сорта отечественной селекции.По словам генерального директора питомника Романа Фурсенко, идея разбить сад из этого необычного растения родилась довольно спонтанно.Действительно, азимина стойко переносит особенности российского климата, в том числе температуру воздуха до –29 градусов, и отлично себя чувствует даже на очень "трудных почвах".Помимо интересных вкусовых качеств, азимина может похвастаться и широким целебным потенциалом: согласно различным исследованиям, плоды этого дерева обладают противовоспалительными, антисептическими и противогельминтными свойствами, содержат антиоксиданты, выводят токсины и шлаки. Также прием препаратов на основе азимины предупреждает развитие онкологических заболеваний. "Мы читали, что она не хранится, но в прошлом году попробовали – в обычном холодильнике плоды вполне себе сохраняются месяц, остаются свежими", – добавил Фурсенко.По его словам, из азимины получается необычное варенье – в ходе приготовления продукт приобретает легкий кофейный привкус. Другие способы применения плодов в кулинарии Роман пока не изучил, но отметил, что в некоторых странах плоды этого дерева широко используют в кондитерских изделиях. Впрочем, азимину можно употреблять и в свежем виде."Сам по себе плод очень интересный по вкусовым качествам. Он достаточно быстро наберет популярность, к нему не надо привыкать, он сразу кажется вкусным. Нотки ананаса, земляники, дынный привкус. А вообще разные сорта с разным набором вкусов, у каждого свой", – поделился Фурсенко.Первый крупный урожай на предприятии ожидают лишь через четыре года. Тогда же, возможно, плоды азимины поступят в продажу для широкого круга потребителей. Но Роман уверен, это "дитя тропиков" быстро займет свою нишу на российском рынке и завоюет популярность у покупателей. Пока же отведать тропических плодов можно в Краснодарском крае и на Ставрополье.

https://ria.ru/20200909/kartofel-1576956898.html

4

бахчисарай (крым)

республика крым

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хорошие новости, бахчисарай (крым), республика крым