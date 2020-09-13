В Крыму начали выращивать необычные тропические плоды
2341
© Из личного архива Романа ФурсенкоПлоды азимины в крымском питомнике
© Из личного архива Романа Фурсенко
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Сочные и сладкие, похожие на банан по текстуре, а по вкусу и на дыню, и на ананас одновременно – именно так описывают плоды азимины, тропической культуры, которая будет выращиваться в Крыму в промышленных масштабах.
Уже сейчас в теплице питомниководческого предприятия в сельском поселении Почтовое Бахчисарайского района размещены около трех тысяч саженцев. Выращены они из заокеанских семян – закупать их пришлось в США, а уже потом прививать полученные сеянцы на культурные сорта отечественной селекции.
По словам генерального директора питомника Романа Фурсенко, идея разбить сад из этого необычного растения родилась довольно спонтанно.
"Я нечаянно наткнулся на азимины, посмотрел описание, все понравилось. Сначала купил первые четыре саженца и посадил дома ради коллекции. Уже в процессе выращивания понял, что культура совершенно спокойно чувствует себя у нас, никакие погодные условия ей не вредят", – отметил он в разговоре с корреспондентом РИА Новости.
Действительно, азимина стойко переносит особенности российского климата, в том числе температуру воздуха до –29 градусов, и отлично себя чувствует даже на очень "трудных почвах".
Помимо интересных вкусовых качеств, азимина может похвастаться и широким целебным потенциалом: согласно различным исследованиям, плоды этого дерева обладают противовоспалительными, антисептическими и противогельминтными свойствами, содержат антиоксиданты, выводят токсины и шлаки. Также прием препаратов на основе азимины предупреждает развитие онкологических заболеваний.
© Из личного архива Романа ФурсенкоЦветение азимины
1 из 3
Цветение азимины
© Из личного архива Романа Фурсенко
© Из личного архива Романа ФурсенкоАзимина в разрезе
2 из 3
Азимина в разрезе
© Из личного архива Романа Фурсенко
© Из личного архива Романа ФурсенкоАзимина в разрезе
3 из 3
Азимина в разрезе
© Из личного архива Романа Фурсенко
1 из 3
Цветение азимины
© Из личного архива Романа Фурсенко
2 из 3
Азимина в разрезе
© Из личного архива Романа Фурсенко
3 из 3
Азимина в разрезе
© Из личного архива Романа Фурсенко
"Мы читали, что она не хранится, но в прошлом году попробовали – в обычном холодильнике плоды вполне себе сохраняются месяц, остаются свежими", – добавил Фурсенко.
По его словам, из азимины получается необычное варенье – в ходе приготовления продукт приобретает легкий кофейный привкус. Другие способы применения плодов в кулинарии Роман пока не изучил, но отметил, что в некоторых странах плоды этого дерева широко используют в кондитерских изделиях. Впрочем, азимину можно употреблять и в свежем виде.
"Сам по себе плод очень интересный по вкусовым качествам. Он достаточно быстро наберет популярность, к нему не надо привыкать, он сразу кажется вкусным. Нотки ананаса, земляники, дынный привкус. А вообще разные сорта с разным набором вкусов, у каждого свой", – поделился Фурсенко.
Первый крупный урожай на предприятии ожидают лишь через четыре года. Тогда же, возможно, плоды азимины поступят в продажу для широкого круга потребителей. Но Роман уверен, это "дитя тропиков" быстро займет свою нишу на российском рынке и завоюет популярность у покупателей.
Пока же отведать тропических плодов можно в Краснодарском крае и на Ставрополье.