https://ria.ru/20200913/afganistan-1577155684.html

При атаке боевиков в Афганистане погибли пять полицейских

Пять полицейских погибли, еще семеро пострадали в результате атаки в провинции Каписа на востоке Афганистана, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на... РИА Новости, 13.09.2020

2020-09-13T07:36

2020-09-13T07:36

2020-09-13T07:47

каписа

москва

афганистан

катар

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/0e/1564793702_0:161:3071:1888_1400x0_80_0_0_c32771cde881c7a17e44dd74fa95e214.jpg

<strong>МОСКВА, 13 сен — РИА Новости.</strong> Пять полицейских погибли, еще семеро пострадали в результате атаки в провинции <a href="http://ria.ru/location_Kapisa_Province/" target="_blank" data-auto="true">Каписа</a> на востоке <a href="http://ria.ru/location_Afghanistan/" target="_blank" data-auto="true">Афганистана</a>, сообщает телеканал <a href="https://tolonews.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Tolo News</a> со ссылкой на представителя главы полиции региона Шайека Шореша.По словам Шореша, одним из погибших оказался следователь уголовного розыска. Предположительно, нападавшими были боевики радикального движения "<a href="http://ria.ru/organization_Taliban/" target="_blank" data-auto="true">Талибан</a>", указывает телеканал. "Талибан" пока не прокомментировал эту атаку.В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Также на территории государства усилилось влияние террористической группировки "<a href="http://ria.ru/organization_Islamskoe_gosudarstvo_Iraka_i_Levanta/" target="_blank" data-auto="true">Исламское государство</a>"<em>*</em>. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.В субботу в <a href="http://ria.ru/location_Qatar/" target="_blank" data-auto="true">Катаре</a> при посредничестве эмирата начались первые за несколько десятков лет прямые переговоры между правительством Афганистана и радикальным движением "Талибан". Переговорный процесс стал возможным после выполнения условия об освобождении заключенных, которое обозначили в мирном договоре между <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и талибами, заключенном в конце февраля.<em>*Террористическая организация, запрещенная в России</em>

https://ria.ru/20200911/ataka-1577069980.html

https://ria.ru/20200910/sanktsii-1577062720.html

3

каписа

москва

афганистан

катар

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

каписа, москва, афганистан, катар, сша, в мире