Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200913/afganistan-1577155684.html
При атаке боевиков в Афганистане погибли пять полицейских
Пять полицейских погибли, еще семеро пострадали в результате атаки в провинции Каписа на востоке Афганистана, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на... РИА Новости, 13.09.2020
2020-09-13T07:36
2020-09-13T07:47
каписа
москва
афганистан
катар
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/0e/1564793702_0:161:3071:1888_1400x0_80_0_0_c32771cde881c7a17e44dd74fa95e214.jpg
<strong>МОСКВА, 13 сен — РИА Новости.</strong> Пять полицейских погибли, еще семеро пострадали в результате атаки в провинции <a href="http://ria.ru/location_Kapisa_Province/" target="_blank" data-auto="true">Каписа</a> на востоке <a href="http://ria.ru/location_Afghanistan/" target="_blank" data-auto="true">Афганистана</a>, сообщает телеканал <a href="https://tolonews.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Tolo News</a> со ссылкой на представителя главы полиции региона Шайека Шореша.По словам Шореша, одним из погибших оказался следователь уголовного розыска. Предположительно, нападавшими были боевики радикального движения "<a href="http://ria.ru/organization_Taliban/" target="_blank" data-auto="true">Талибан</a>", указывает телеканал. "Талибан" пока не прокомментировал эту атаку.В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Также на территории государства усилилось влияние террористической группировки "<a href="http://ria.ru/organization_Islamskoe_gosudarstvo_Iraka_i_Levanta/" target="_blank" data-auto="true">Исламское государство</a>"<em>*</em>. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.В субботу в <a href="http://ria.ru/location_Qatar/" target="_blank" data-auto="true">Катаре</a> при посредничестве эмирата начались первые за несколько десятков лет прямые переговоры между правительством Афганистана и радикальным движением "Талибан". Переговорный процесс стал возможным после выполнения условия об освобождении заключенных, которое обозначили в мирном договоре между <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и талибами, заключенном в конце февраля.<em>*Террористическая организация, запрещенная в России</em>
https://ria.ru/20200911/ataka-1577069980.html
https://ria.ru/20200910/sanktsii-1577062720.html
3
каписа
москва
афганистан
катар
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/0e/1564793702_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_75d399b0470271298b51eabace565ea1.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
каписа, москва, афганистан, катар, сша, в мире

При атаке боевиков в Афганистане погибли пять полицейских

07:36 13.09.2020 (обновлено: 07:47 13.09.2020)
1708
© AP Photo / Rahmat GulБоевики радикального движения "Талибан" в Афганистане
Боевики радикального движения Талибан в Афганистане - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
© AP Photo / Rahmat Gul
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Пять полицейских погибли, еще семеро пострадали в результате атаки в провинции Каписа на востоке Афганистана, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на представителя главы полиции региона Шайека Шореша.
По словам Шореша, одним из погибших оказался следователь уголовного розыска. Предположительно, нападавшими были боевики радикального движения "Талибан", указывает телеканал.
Боевики радикального движения Талибан в Афганистане - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
11 сентября, 07:02
Талибы убили 16 афганских солдат и полицейских, сообщил источник
"Талибан" пока не прокомментировал эту атаку.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Также на территории государства усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство"*. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.
В субботу в Катаре при посредничестве эмирата начались первые за несколько десятков лет прямые переговоры между правительством Афганистана и радикальным движением "Талибан". Переговорный процесс стал возможным после выполнения условия об освобождении заключенных, которое обозначили в мирном договоре между США и талибами, заключенном в конце февраля.
*Террористическая организация, запрещенная в России
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
10 сентября, 20:07
В США предложили ввести санкции против России за "сговор" с талибами
331300
Обсудить 3
КаписаМоскваАфганистанКатарСШАВ мире
Рекомендуем
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев
Соловьев раскритиковал Охлобыстина из-за дела Ефремова
Японский эскадренный миноносец Судзунами во время совместных российско-японских учений по поиску и спасению на море Сарекс-2019
Помпео выразил озабоченность заходом российских кораблей в порты на Кипре
Единый день голосования
Явка избирателей на выборах в Приангарье составляет более 17 процентов
Сотрудница автосалона
Названы самые популярные подержанные автомобили
Часть газопровода Северный поток-2, расположенная в Любмине, Германия
Politico назвало варианты отказа Германии от "Северного потока — 2"
Космическая обсерватория Спектр-УФ в цехе НПО имени Лавочкин
РАН: Британия обошла санкции на экспорт космической электроники в Россию
Сторонник Brexit на торжественных мероприятиях, посвященных выходу Великобритании из ЕС (Brexit Party) на площади Парламента в Лондоне
Евросоюз угрожает блокадой. Ядерной державе грозит окончательный распад
Адвокат Эльман Пашаев
Пашаев ответил на сообщения о гонораре в 11 миллионов рублей от Ефремова
Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ
Пушков заявил об истерической реакции США на возрождение России
Город Минск
Bloomberg: компания из США участвовала в блокировке сайтов в Белоруссии
Президент Украины Владимир Зеленский
В Раде заявили о подготовке к свержению Зеленского
Кадр из британского шоу Кто хочет стать миллионером
Учительница опозорилась на шоу "Кто хочет стать миллионером?"
Девушки в кафе в Гонконге
Китайцы будут меньше есть — они выбрасывали миллионы тонн еды
Актриса Анастасия Заворотнюк на показе капсульной коллекции Ermanno Scervino for Bosco на открытии обновленного бутика Ermanno Scervino в ГУМе
Фанаты отреагировали на неожиданное сообщение от Заворотнюк
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
Аналитик назвал абсурдной позицию Дании по "Северному потоку — 2"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Женщина на выборах губернатора Архангельской области на избирательном участке №65 в АрхангельскеЕдиный день голосования. Онлайн-репортаж08:00
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:16ОП зафиксировала пять сообщений о несоблюдении стандарта на голосовании
11:06Немецкий вирусолог призвал пересмотреть стратегию борьбы с COVID-19
10:59На выплаты соцработникам выделят порядка 1,9 миллиарда рублей
10:46В Москве зафиксировали 650 новых случаев заражения коронавирусом
10:44В России за сутки выписаны 2690 человек, переболевших COVID-19
10:43Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами роста случаев COVID-19
10:42В России за сутки умерли 94 человека с COVID-19
10:41В России за сутки выявили 5449 случаев заражения коронавирусом
10:33В России провели более 40,6 миллиона тестов на COVID-19
10:29Юрия Бездудного избрали губернатором Ненецкого автономного округа
10:23Заворотнюк опубликовала новые фотографии в Instagram
10:11ЦИК назвал регионы с самой высокой и низкой явкой на довыборах в Госдуму
10:06Хаматова назвала реакцию общества на процесс по делу Ефремова чудовищной
09:56Мэр Краснодара назвал возможную причину пожара в многоквартирном доме
09:37Путин поздравил работников танкостроения с профессиональным праздником
09:34Мишустин выделил 4,1 миллиарда рублей на закупку вакцины от гриппа
09:22На выборах главы Татарстана проголосовали около 52% избирателей
09:19Кристина Асмус обратилась к фанатам из-за проблем со здоровьем
09:13Названы первые симптомы рака крови
09:09В Москве от COVID-19 вылечились 900 пациентов за сутки
Лента новостейМолния