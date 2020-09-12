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РИА Наука
https://ria.ru/20200912/xbox-1576994488.html
Консоль Xbox Series X сможет такое, о чем геймеры и не мечтали
На днях игровое подразделение Microsoft Xbox показало бюджетную приставку Xbox Series S. Но безусловно, главное событие для консольных геймеров — выход next-gen РИА Новости, 12.09.2020
2020-09-12T08:00
2020-09-12T20:06
риа наука
геймеры
xbox one
microsoft corporation
технологии
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<strong>МОСКВА, 12 сен — РИА Новости, Кирилл Каримов. </strong>На днях игровое подразделение <a href="http://ria.ru/organization_Microsoft_Corporation/" target="_blank" data-auto="true">Microsoft</a> Xbox показало бюджетную приставку Xbox Series S. Но безусловно, главное событие для консольных геймеров — выход next-gen приставок, призванных вывести игровой опыт на новый уровень. Запуск Xbox Series X ожидается в ноябре, в Россию она попадет под новогодние праздники. РИА Новости разбирается в ее особенностях.Project ScarlettРазработка топовой игровой консоли занимает несколько лет. Так было со всеми Xbox и Playstation. Мало того, приставка без особых изменений "живет" на рынке пять-семь лет, что делает консоль довольно уязвимой перед компьютерами, чьи процессоры и видеокарты (а вместе с ним и возможности) обновляются ежегодно. Значит, графика одной и той же игры, предназначенной для консоли или ПК, будет разительно отличаться.Производители в курсе проблемы жизненного цикла консоли. Решают ее по-разному. Например, держат до последнего в секрете передовую разработку, а потом показывают приставку "по частям". Так вышло и с Xbox Series X, которая носила кодовое имя Project Scarlett.Впервые о приставке нового поколения Xbox в Microsoft обмолвились летом 2019 года на игровой выставке <u><a href="https://www.youtube.com/watch?v=o2o6R6Nv6aw" target="_blank" rel="nofollow noopener">E3 2019</a></u>. Тогда конкретики было мало, но интересные технические детали все-таки раскрыли. Например, что будут использовать оперативную память стандарта GDDR6 — в компьютерах такие чипы есть лишь в дорогих видеокартах. А также то, что приставка сможет справляться с разрешением 4K при 120 кадрах в секунду в играх и воспроизводить контент в перспективном 8K. Не забыли и про всем так необходимую трассировку лучей. Наконец, озвучили чуть ли не главную особенность next-gen — полный отказ от медлительных жестких дисков в пользу SSD, что открывает возможность мгновенного переключения между игровыми локациями.Черный ящикВнешность игровой приставки для современного геймера так же важна, как и производительность. В Microsoft не слишком берегли информацию о дизайне новинки, как это делали в Sony. В Редмонде решили все полностью раскрыть в декабре 2019-го на ежегодной церемонии награждения <u><a href="https://thegameawards.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">The Game Awards</a></u>. Глава Xbox Фил Спенсер показал консоль, вызвавшую язвительные комментарии в Сети. Минимализм, присущий приставкам от Microsoft, в новом поколении достиг апогея — это прямоугольный параллелепипед, на верхней плоскости которого расположились вентиляционные отверстия с зеленой подсветкой. На передней панели — кнопка включения и, вопреки модным тенденциям, привод для дисков. На задней панели — различные порты. Вообще, черная коробка корпуса больше смахивает на настольный компьютер, чем на игровую приставку.В феврале этого года Xbox уже безо всяких презентаций раскрыл ключевые особенности "железа" консоли. Вычислительная мощность приблизилась к 12 терафлопсам — этого удалось добиться вместе с компанией AMD, которая отвечает за процессор и видеоускоритель Xbox Series X, основанных на архитектурах <u><a href="https://www.xbox.com/ru-RU/consoles/xbox-series-x#techSpecs" target="_blank" rel="nofollow noopener">Zen 2 и RDNA 2</a></u>.Шутка "нет игр", конечно, будет относиться и к Xbox Series X в первые месяцы продажи. Но, как обещает производитель, гейм-студии уже подготовили 13 тайтлов, предназначенных именно для новинки и работающих в разрешении UHD. Среди них, например, Assassin’s Creed: Assassin’s Creed Valhalla. Мало того — объявили об обратной совместимости с играми для уходящего Xbox. Но только с некоторыми.Беспроводной геймпад Xbox мало изменится — фактически это тот же джойстик с немного измененной эргономикой и дополнительной кнопкой Share, которая пригодится для записи скриншотов и видео игровых сессий.Золото геймеровMicrosoft больше года после фактической премьеры лишь намекала на срок выхода новой консоли — конец 2020 года. Наконец, 9 сентября компания <a href="https://news.microsoft.com/ru-ru/xbox-series-x-xbox-series-s-november-10/" target="_blank" rel="nofollow noopener">раскрыла</a> и это, даже объявив о запуске в России. Так, приставку можно будет предзаказать уже 22 сентября, а в широкую продажу она поступит 10 ноября, одновременно со всем миром.А вот цена выглядит большой и на фоне 499 долларов в США. Российским геймерам придется на старте продаж заплатить за Xbox Series X 45,6 тысячи рублей. Кроме того, нам пока не достанется анонсированная программа Xbox All Access, которая предполагает ежемесячную плату за приставку и подписку на игры.
https://ria.ru/20200908/xbox-series-s-1576934215.html
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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геймеры, xbox one, microsoft corporation, технологии

Консоль Xbox Series X сможет такое, о чем геймеры и не мечтали

08:00 12.09.2020 (обновлено: 20:06 12.09.2020)
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© Фото : Microsoft 2020Игровая приставка Xbox Series X
Игровая приставка Xbox Series X - РИА Новости, 1920, 12.09.2020
© Фото : Microsoft 2020
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости, Кирилл Каримов. На днях игровое подразделение Microsoft Xbox показало бюджетную приставку Xbox Series S. Но безусловно, главное событие для консольных геймеров — выход next-gen приставок, призванных вывести игровой опыт на новый уровень. Запуск Xbox Series X ожидается в ноябре, в Россию она попадет под новогодние праздники. РИА Новости разбирается в ее особенностях.

Project Scarlett

Разработка топовой игровой консоли занимает несколько лет. Так было со всеми Xbox и Playstation. Мало того, приставка без особых изменений "живет" на рынке пять-семь лет, что делает консоль довольно уязвимой перед компьютерами, чьи процессоры и видеокарты (а вместе с ним и возможности) обновляются ежегодно. Значит, графика одной и той же игры, предназначенной для консоли или ПК, будет разительно отличаться.
© Фото : Microsoft 2020К новому Xbox можно будет подключить внешний SSD-накопитель
Игровая приставка Xbox Series X - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© Фото : Microsoft 2020
К новому Xbox можно будет подключить внешний SSD-накопитель
Производители в курсе проблемы жизненного цикла консоли. Решают ее по-разному. Например, держат до последнего в секрете передовую разработку, а потом показывают приставку "по частям". Так вышло и с Xbox Series X, которая носила кодовое имя Project Scarlett.
Впервые о приставке нового поколения Xbox в Microsoft обмолвились летом 2019 года на игровой выставке E3 2019. Тогда конкретики было мало, но интересные технические детали все-таки раскрыли. Например, что будут использовать оперативную память стандарта GDDR6 — в компьютерах такие чипы есть лишь в дорогих видеокартах. А также то, что приставка сможет справляться с разрешением 4K при 120 кадрах в секунду в играх и воспроизводить контент в перспективном 8K. Не забыли и про всем так необходимую трассировку лучей. Наконец, озвучили чуть ли не главную особенность next-gen — полный отказ от медлительных жестких дисков в пользу SSD, что открывает возможность мгновенного переключения между игровыми локациями.

Черный ящик

Внешность игровой приставки для современного геймера так же важна, как и производительность. В Microsoft не слишком берегли информацию о дизайне новинки, как это делали в Sony. В Редмонде решили все полностью раскрыть в декабре 2019-го на ежегодной церемонии награждения The Game Awards. Глава Xbox Фил Спенсер показал консоль, вызвавшую язвительные комментарии в Сети. Минимализм, присущий приставкам от Microsoft, в новом поколении достиг апогея — это прямоугольный параллелепипед, на верхней плоскости которого расположились вентиляционные отверстия с зеленой подсветкой. На передней панели — кнопка включения и, вопреки модным тенденциям, привод для дисков. На задней панели — различные порты. Вообще, черная коробка корпуса больше смахивает на настольный компьютер, чем на игровую приставку.
Игровая консоль Xbox Series S - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
8 сентября, 13:56РИА Наука
Microsoft внезапно раскрыл дешевую игровую консоль Xbox Series S
В феврале этого года Xbox уже безо всяких презентаций раскрыл ключевые особенности "железа" консоли. Вычислительная мощность приблизилась к 12 терафлопсам — этого удалось добиться вместе с компанией AMD, которая отвечает за процессор и видеоускоритель Xbox Series X, основанных на архитектурах Zen 2 и RDNA 2.
Шутка "нет игр", конечно, будет относиться и к Xbox Series X в первые месяцы продажи. Но, как обещает производитель, гейм-студии уже подготовили 13 тайтлов, предназначенных именно для новинки и работающих в разрешении UHD. Среди них, например, Assassin’s Creed: Assassin’s Creed Valhalla. Мало того — объявили об обратной совместимости с играми для уходящего Xbox. Но только с некоторыми.
Беспроводной геймпад Xbox мало изменится — фактически это тот же джойстик с немного измененной эргономикой и дополнительной кнопкой Share, которая пригодится для записи скриншотов и видео игровых сессий.

Золото геймеров

Microsoft больше года после фактической премьеры лишь намекала на срок выхода новой консоли — конец 2020 года.
© Фото : Microsoft 2020В Xbox обещают мощнейшую начинку и хорошее охлаждение
Игровая приставка Xbox Series X - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© Фото : Microsoft 2020
В Xbox обещают мощнейшую начинку и хорошее охлаждение
Наконец, 9 сентября компания раскрыла и это, даже объявив о запуске в России. Так, приставку можно будет предзаказать уже 22 сентября, а в широкую продажу она поступит 10 ноября, одновременно со всем миром.
А вот цена выглядит большой и на фоне 499 долларов в США. Российским геймерам придется на старте продаж заплатить за Xbox Series X 45,6 тысячи рублей. Кроме того, нам пока не достанется анонсированная программа Xbox All Access, которая предполагает ежемесячную плату за приставку и подписку на игры.
21754133
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РИА НаукагеймерыXbox OneMicrosoft CorporationТехнологии
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