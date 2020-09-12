Около 50% избирателей Татарстана проголосовали за два дня выборов
© Светлана БаеваКазань, Татарстан
© Светлана Баева
КАЗАНЬ, 12 сен - РИА Новости. Почти 50% избирателей Татарстана проголосовали за два дня досрочного голосования на выборах президента республики, муниципальных выборах и допвыборах депутатов Госдумы РФ и Госсовета Татарстана, сообщил председатель регионального Центризбиркома Андрей Кондратьев в субботу.
С 11 по 13 сентября в республике проходит голосование на выборах президента Татарстана, депутатов представительных органов муниципальных образований, дополнительных выборах депутата Госдумы РФ и дополнительных выборах депутата Госсовета Татарстана.
"На 18.00 12 сентября явка избирателей в Татарстане составила 49,7%", - сказал Кондратьев журналистам.
Глава ЦИК республики отметил, что голосование проходит в штатном режиме, серьезных нарушений в ходе двухдневного досрочного голосования нет. По его информации, поступало несколько обращений по поводу организации хранения сейф-пакетов, работы избирательных участков в специально оборудованных шатрах и автобусах. Все эти вопросы оперативно решались, давались необходимые разъяснения.
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Кондратьев напомнил, что особое внимание в ходе голосования уделяется безопасности здоровья граждан. По данным управления Роспотребнадзора по Татарстану, по всей республике выборы проходят с соблюдением всех санитарных норм. В частности, по его словам, в организации процесса дезинфекции избирательных участков в завершении рабочего дня было задействованы 428 сотрудников и 286 единиц дезинфекционного оборудования.
По данным Центризбиркома Татарстана, активным избирательным правом в республике обладают 2,94 миллиона человек. В республике работают 2807 участковых избирательных комиссий, 65 территориальных избирательных комиссий, Центральная избирательная комиссия Татарстана.