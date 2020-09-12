https://ria.ru/20200912/vybory-1577150969.html

Около 50% избирателей Татарстана проголосовали за два дня выборов

Почти 50% избирателей Татарстана проголосовали за два дня досрочного голосования на выборах президента республики, муниципальных выборах и допвыборах депутатов... РИА Новости, 12.09.2020

2020-09-12T21:53

2020-09-12T21:53

2020-09-12T21:53

республика татарстан

госсовет татарстана

госдума рф

республика татарстан (татарстан)

политика

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<strong>КАЗАНЬ, 12 сен - РИА Новости.</strong> Почти 50% избирателей Татарстана проголосовали за два дня досрочного голосования на выборах президента республики, муниципальных выборах и допвыборах депутатов <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> РФ и Госсовета Татарстана, сообщил председатель регионального Центризбиркома Андрей Кондратьев в субботу.С 11 по 13 сентября в республике проходит голосование на выборах президента Татарстана, депутатов представительных органов муниципальных образований, дополнительных выборах депутата Госдумы РФ и дополнительных выборах депутата <a href="http://ria.ru/organization_Gossovet_Tatarstana/" target="_blank" data-auto="true">Госсовета Татарстана</a>.Глава ЦИК республики отметил, что голосование проходит в штатном режиме, серьезных нарушений в ходе двухдневного досрочного голосования нет. По его информации, поступало несколько обращений по поводу организации хранения сейф-пакетов, работы избирательных участков в специально оборудованных шатрах и автобусах. Все эти вопросы оперативно решались, давались необходимые разъяснения.<a href="http://ria.ru/person_Veniamin_Kondratev/" target="_blank" data-auto="true">Кондратьев</a> напомнил, что особое внимание в ходе голосования уделяется безопасности здоровья граждан. По данным управления <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> по Татарстану, по всей республике выборы проходят с соблюдением всех санитарных норм. В частности, по его словам, в организации процесса дезинфекции избирательных участков в завершении рабочего дня было задействованы 428 сотрудников и 286 единиц дезинфекционного оборудования.По данным Центризбиркома Татарстана, активным избирательным правом в республике обладают 2,94 миллиона человек. В республике работают 2807 участковых избирательных комиссий, 65 территориальных избирательных комиссий, Центральная избирательная комиссия Татарстана.

https://realty.ria.ru/20200910/trassa-1577017418.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госсовет татарстана, госдума рф, республика татарстан (татарстан), политика