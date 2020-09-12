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Республика Татарстан
Республика Татарстан
https://ria.ru/20200912/vybory-1577150969.html
Около 50% избирателей Татарстана проголосовали за два дня выборов
Почти 50% избирателей Татарстана проголосовали за два дня досрочного голосования на выборах президента республики, муниципальных выборах и допвыборах депутатов... РИА Новости, 12.09.2020
2020-09-12T21:53
2020-09-12T21:53
республика татарстан
госсовет татарстана
госдума рф
республика татарстан (татарстан)
политика
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<strong>КАЗАНЬ, 12 сен - РИА Новости.</strong> Почти 50% избирателей Татарстана проголосовали за два дня досрочного голосования на выборах президента республики, муниципальных выборах и допвыборах депутатов <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> РФ и Госсовета Татарстана, сообщил председатель регионального Центризбиркома Андрей Кондратьев в субботу.С 11 по 13 сентября в республике проходит голосование на выборах президента Татарстана, депутатов представительных органов муниципальных образований, дополнительных выборах депутата Госдумы РФ и дополнительных выборах депутата <a href="http://ria.ru/organization_Gossovet_Tatarstana/" target="_blank" data-auto="true">Госсовета Татарстана</a>.Глава ЦИК республики отметил, что голосование проходит в штатном режиме, серьезных нарушений в ходе двухдневного досрочного голосования нет. По его информации, поступало несколько обращений по поводу организации хранения сейф-пакетов, работы избирательных участков в специально оборудованных шатрах и автобусах. Все эти вопросы оперативно решались, давались необходимые разъяснения.<a href="http://ria.ru/person_Veniamin_Kondratev/" target="_blank" data-auto="true">Кондратьев</a> напомнил, что особое внимание в ходе голосования уделяется безопасности здоровья граждан. По данным управления <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> по Татарстану, по всей республике выборы проходят с соблюдением всех санитарных норм. В частности, по его словам, в организации процесса дезинфекции избирательных участков в завершении рабочего дня было задействованы 428 сотрудников и 286 единиц дезинфекционного оборудования.По данным Центризбиркома Татарстана, активным избирательным правом в республике обладают 2,94 миллиона человек. В республике работают 2807 участковых избирательных комиссий, 65 территориальных избирательных комиссий, Центральная избирательная комиссия Татарстана.
https://realty.ria.ru/20200910/trassa-1577017418.html
республика татарстан (татарстан)
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РИА Новости
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госсовет татарстана, госдума рф, республика татарстан (татарстан), политика

Около 50% избирателей Татарстана проголосовали за два дня выборов

21:53 12.09.2020
173
© Светлана БаеваКазань, Татарстан
Казань, Татарстан - РИА Новости, 1920, 12.09.2020
© Светлана Баева
КАЗАНЬ, 12 сен - РИА Новости. Почти 50% избирателей Татарстана проголосовали за два дня досрочного голосования на выборах президента республики, муниципальных выборах и допвыборах депутатов Госдумы РФ и Госсовета Татарстана, сообщил председатель регионального Центризбиркома Андрей Кондратьев в субботу.
С 11 по 13 сентября в республике проходит голосование на выборах президента Татарстана, депутатов представительных органов муниципальных образований, дополнительных выборах депутата Госдумы РФ и дополнительных выборах депутата Госсовета Татарстана.

"На 18.00 12 сентября явка избирателей в Татарстане составила 49,7%", - сказал Кондратьев журналистам.

Глава ЦИК республики отметил, что голосование проходит в штатном режиме, серьезных нарушений в ходе двухдневного досрочного голосования нет. По его информации, поступало несколько обращений по поводу организации хранения сейф-пакетов, работы избирательных участков в специально оборудованных шатрах и автобусах. Все эти вопросы оперативно решались, давались необходимые разъяснения.
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Кондратьев напомнил, что особое внимание в ходе голосования уделяется безопасности здоровья граждан. По данным управления Роспотребнадзора по Татарстану, по всей республике выборы проходят с соблюдением всех санитарных норм. В частности, по его словам, в организации процесса дезинфекции избирательных участков в завершении рабочего дня было задействованы 428 сотрудников и 286 единиц дезинфекционного оборудования.
По данным Центризбиркома Татарстана, активным избирательным правом в республике обладают 2,94 миллиона человек. В республике работают 2807 участковых избирательных комиссий, 65 территориальных избирательных комиссий, Центральная избирательная комиссия Татарстана.
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Республика ТатарстанГоссовет ТатарстанаГосдума РФРеспублика Татарстан (Татарстан)Политика
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