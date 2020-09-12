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Явка на онлайн-голосовании на выборах в Москве достигла 90%
Явка на онлайн-голосовании на муниципальных выборах в Москве во второй день достигла 90%, следует из данных электронного штаба по наблюдению за голосованием. РИА Новости, 12.09.2020
2020-09-12T13:44
2020-09-12T13:44
москва
политика
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<strong>МОСКВА, 12 сен - РИА Новости.</strong> Явка на онлайн-голосовании на муниципальных выборах в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> во второй день достигла 90%, следует из данных электронного штаба по наблюдению за голосованием.Всего на электронное голосование были зарегистрированы 4853 человека.Со 2 сентября началось досрочное голосование на участках на досрочных выборах в муниципальные депутаты по двум округам в Москве, а в электронном формате выборы проходят 11 и 12 сентября, жители могут проголосовать на портале mos.ru, 13 сентября отдать голос можно будет уже на участке традиционным способом. Регистрация на электронное голосование длилась с 29 июля до 7 сентября.
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москва
РИА Новости
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РИА Новости
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60
москва, политика

Явка на онлайн-голосовании на выборах в Москве достигла 90%

13:44 12.09.2020
1424
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкДосрочное голосование в регионах России
Досрочное голосование в регионах России - РИА Новости, 1920, 12.09.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Досрочное голосование в регионах России
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Явка на онлайн-голосовании на муниципальных выборах в Москве во второй день достигла 90%, следует из данных электронного штаба по наблюдению за голосованием.
Всего на электронное голосование были зарегистрированы 4853 человека.
Со 2 сентября началось досрочное голосование на участках на досрочных выборах в муниципальные депутаты по двум округам в Москве, а в электронном формате выборы проходят 11 и 12 сентября, жители могут проголосовать на портале mos.ru, 13 сентября отдать голос можно будет уже на участке традиционным способом. Регистрация на электронное голосование длилась с 29 июля до 7 сентября.
7510314
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МоскваПолитика
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