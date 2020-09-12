https://ria.ru/20200912/vybory-1577132651.html
Памфилова рассказала об организации временных участков для голосования
Голосование на временных участках в регионах РФ организовано как положено, места для голосования оборудованы в соответствии с требованиями ЦИК, сообщила... РИА Новости, 12.09.2020
2020-09-12T13:10
2020-09-12T13:10
2020-09-12T13:10
элла памфилова
политика
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<strong>МОСКВА, 12 сен - РИА Новости.</strong> Голосование на временных участках в регионах РФ организовано как положено, места для голосования оборудованы в соответствии с требованиями ЦИК, сообщила председатель ЦИК <a href="http://ria.ru/person_EHlla_Pamfilova/" target="_blank" data-auto="true">Элла Памфилова</a>.Ранее Памфилова заявляла, что так называемое "голосование на пеньке" организовано на 9 с половиной тысячах временных участков по всей стране: в местах, пригодных для проведения голосования, в том числе на придомовых территориях, будет организовано 4,5 тысячи участков в 28 регионах, а в населенных пунктах, где транспортное сообщение отсутствует или затруднено, откроют около пяти тысяч таких участков в сорока регионах.Она напомнила, что публикации о якобы голосовании на пеньках и багажниках во время общероссийского голосования по поправкам в конституцию породили "волну мистификаций".Она подчеркнула, что пока ЦИК и избиркомы готовились, чтобы "провести все так, как положено", готовились и те "кому надо ни в коем случае не допустить, чтобы все было так, как положено".Она пообещала, "не давать спуска тем, кто это фальсифицирует".По решению ЦИК в связи с сохраняющейся сложной эпидемиологической обстановкой досрочное голосование пройдет также в течение двух дней, предшествующих единому дню голосования 13 сентября, то есть 11 и 12 сентября.
https://ria.ru/20200912/vybory-1577131322.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200911/pamfilova-1577087246.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
элла памфилова, политика
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости.
Голосование на временных участках в регионах РФ организовано как положено, места для голосования оборудованы в соответствии с требованиями ЦИК, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова
.
Ранее Памфилова заявляла, что так называемое "голосование на пеньке" организовано на 9 с половиной тысячах временных участков по всей стране: в местах, пригодных для проведения голосования, в том числе на придомовых территориях, будет организовано 4,5 тысячи участков в 28 регионах, а в населенных пунктах, где транспортное сообщение отсутствует или затруднено, откроют около пяти тысяч таких участков в сорока регионах.
Она напомнила, что публикации о якобы голосовании на пеньках и багажниках во время общероссийского голосования по поправкам в конституцию породили "волну мистификаций".
"Мы будем развенчивать волну, которую продолжат на этом голосовании, в единый день голосования, поэтому мы будем каждый случай разбирать, что на самом деле, как на самом деле все организовано это голосование. Я знаю по тем материалам, которые давали наши коллеги, что все серьезно, и места эти оборудованы так, как надо", - сказала она в информцентре ЦИК в субботу.
Она подчеркнула, что пока ЦИК и избиркомы готовились, чтобы "провести все так, как положено", готовились и те "кому надо ни в коем случае не допустить, чтобы все было так, как положено".
"Разного рода провокации, фотографии, когда только приезжают наши комиссии, только начинают оборудовать места, открывают машины, тут же появляются из-под кустика ожидающий, видимо выслеживающий человек, задача которого дискредитировать это голосование: фотографирует открытую машину и интерпретирует это так, что это голосование на багажнике", - отметила председатель ЦИК.
Она пообещала, "не давать спуска тем, кто это фальсифицирует".
По решению ЦИК в связи с сохраняющейся сложной эпидемиологической обстановкой досрочное голосование пройдет также в течение двух дней, предшествующих единому дню голосования 13 сентября, то есть 11 и 12 сентября.