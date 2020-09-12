https://ria.ru/20200912/vybory-1577132651.html

Памфилова рассказала об организации временных участков для голосования

Голосование на временных участках в регионах РФ организовано как положено, места для голосования оборудованы в соответствии с требованиями ЦИК, сообщила... РИА Новости, 12.09.2020

2020-09-12T13:10

2020-09-12T13:10

2020-09-12T13:10

элла памфилова

политика

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<strong>МОСКВА, 12 сен - РИА Новости.</strong> Голосование на временных участках в регионах РФ организовано как положено, места для голосования оборудованы в соответствии с требованиями ЦИК, сообщила председатель ЦИК <a href="http://ria.ru/person_EHlla_Pamfilova/" target="_blank" data-auto="true">Элла Памфилова</a>.Ранее Памфилова заявляла, что так называемое "голосование на пеньке" организовано на 9 с половиной тысячах временных участков по всей стране: в местах, пригодных для проведения голосования, в том числе на придомовых территориях, будет организовано 4,5 тысячи участков в 28 регионах, а в населенных пунктах, где транспортное сообщение отсутствует или затруднено, откроют около пяти тысяч таких участков в сорока регионах.Она напомнила, что публикации о якобы голосовании на пеньках и багажниках во время общероссийского голосования по поправкам в конституцию породили "волну мистификаций".Она подчеркнула, что пока ЦИК и избиркомы готовились, чтобы "провести все так, как положено", готовились и те "кому надо ни в коем случае не допустить, чтобы все было так, как положено".Она пообещала, "не давать спуска тем, кто это фальсифицирует".По решению ЦИК в связи с сохраняющейся сложной эпидемиологической обстановкой досрочное голосование пройдет также в течение двух дней, предшествующих единому дню голосования 13 сентября, то есть 11 и 12 сентября.

https://ria.ru/20200912/vybory-1577131322.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200911/pamfilova-1577087246.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

элла памфилова, политика