https://ria.ru/20200912/vybory-1577131934.html

Явка на электронном голосовании на выборах в Москве достигла 87%

В полдень второго дня онлайн-явка на муниципальных выборах в Москве достигла 87%, ожидается итог не ниже 90%, сообщила журналистам заместитель руководителя... РИА Новости, 12.09.2020

2020-09-12T12:36

2020-09-12T12:36

2020-09-12T13:46

москва

политика

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<strong>МОСКВА, 12 сен - РИА Новости.</strong> В полдень второго дня онлайн-явка на муниципальных выборах в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> достигла 87%, ожидается итог не ниже 90%, сообщила журналистам заместитель руководителя общественного штаба по контролю и наблюдению за дополнительными выборами, член МГИК с правом решающего голоса, куратор округа Бабушкинский Ольга Кириллова."Ночь прошла спокойно, москвичи отдыхали. Мы отмечаем, что за ночь проголосовали только 5 избирателей. На сегодняшний день активность опять же появилась и ... уже проголосовало 87%. Мы ожидаем, что процент будет еще выше, то есть не ниже 90% покажет итог, потому что те, кто зарегистрировались на электронной площадке, как правило, свою возможность реализуют именно в электронном виде", - рассказала Кириллова."На сегодняшний день уже второй день голосования, мы говорим о том, что работа идет в традиционном формате. Нарушений пока, мы рады, что не выявлено", - рассказала Кириллова.Девять участников муниципальных выборов в Москве пытались проголосовать дважды - досрочно и электронно, попытки были пресечены, сообщили в штабе."Москва на сегодняшний день создала реестр, который актуально может запретить дублирование голосования. Например, когда человек досрочно проголосовал, это система отмечает, в электронном реестре мы уже видим его, и после того, как он досрочно проголосовал, он не сможет проголосовать повторно в электронном виде. На сегодняшний день система выявила девять избирателей, которые нарушили, то есть, проголосовав досрочно, совершили попытку проголосовать в дистанционном формате. Это было пресечено", - рассказала Кириллова.Дополнительные выборы муниципальных депутатов проходят в двух районах Москвы - Бабушкинский и Марьино. В электронном формате проходят они 11 и 12 сентября, жители смогут проголосовать онлайн на портале mos.ru. Всего на электронное голосование были зарегистрированы 4853 человек.А 13 сентября отдать свой голос можно будет уже на участке традиционным способом.В единый день голосования 13 сентября в этом году запланированы выборы губернаторов в 20 регионах, 18 из них будут прямыми, депутатов законодательных органов должны избрать в 11 субъектах.

https://ria.ru/20200912/vybory-1577131322.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, политика