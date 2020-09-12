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Назван регион с самой высокой явкой на выборах губернатора
Самая высокая явка на губернаторских выборах после первого дня досрочного голосования зафиксирована в Татарстане, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова. РИА Новости, 12.09.2020
2020-09-12T12:19
2020-09-12T13:52
элла памфилова
белгородская область
новосибирская область
республика татарстан (татарстан)
политика
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<strong>МОСКВА, 12 сен — РИА Новости.</strong> Самая высокая явка на губернаторских выборах после первого дня досрочного голосования зафиксирована в Татарстане, сообщила председатель ЦИК <a href="http://ria.ru/person_EHlla_Pamfilova/" target="_blank" data-auto="true">Элла Памфилова</a>.На выборах в региональные законодательные органы власти самая высокая явка — в Белгородской области (24,12 процента), самая низкая — в <a href="http://ria.ru/location_Novosibirskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Новосибирской</a> (7,8 процента).Памфилова подчеркнула, что эти данные относительные, поскольку голосование продолжается.Выборы разного уровня проходят в 83 регионах России, всего это более девяти тысяч избирательных компаний. В условиях пандемии коронавируса голосование продлится три дня: 11 и 12 сентября — досрочное, 13 сентября — Единый день голосования.
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Электоральный султанат.
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белгородская область
новосибирская область
республика татарстан (татарстан)
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элла памфилова, белгородская область, новосибирская область, республика татарстан (татарстан), политика

Назван регион с самой высокой явкой на выборах губернатора

12:19 12.09.2020 (обновлено: 13:52 12.09.2020)
10580
© РИА Новости / Виталий ТимкивДосрочное голосование
Досрочное голосование - РИА Новости, 1920, 12.09.2020
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Досрочное голосование
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Самая высокая явка на губернаторских выборах после первого дня досрочного голосования зафиксирована в Татарстане, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.

"За первый день, если говорить о явке на выборах высших должностных лиц регионов, у нас в Татарстане — 27,5 процента, самая низкая — в Иркутской области на досрочных выборах губернатора — 8,11 процента", — сказала она, выступая в информцентре.

На выборах в региональные законодательные органы власти самая высокая явка — в Белгородской области (24,12 процента), самая низкая — в Новосибирской (7,8 процента).
Памфилова подчеркнула, что эти данные относительные, поскольку голосование продолжается.
Выборы разного уровня проходят в 83 регионах России, всего это более девяти тысяч избирательных компаний. В условиях пандемии коронавируса голосование продлится три дня: 11 и 12 сентября — досрочное, 13 сентября — Единый день голосования.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
11 сентября, 13:17
Песков исключил влияние ситуации с Навальным на выборы в регионах
391720377
Обсудить 13
Элла ПамфиловаБелгородская областьНовосибирская областьРеспублика Татарстан (Татарстан)Политика
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Нарисуем - будем жить...
12 сентября, 12:37
Влад ТёплыйстанВлад Тёплыйстан
33600012
Электоральный султанат.
12 сентября, 12:24
SVSamvel Vazgenovich Gurgenov
16602011
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