https://ria.ru/20200912/vybory-1577131322.html
Назван регион с самой высокой явкой на выборах губернатора
Самая высокая явка на губернаторских выборах после первого дня досрочного голосования зафиксирована в Татарстане, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова. РИА Новости, 12.09.2020
2020-09-12T12:19
2020-09-12T12:19
2020-09-12T13:52
элла памфилова
белгородская область
новосибирская область
республика татарстан (татарстан)
политика
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<strong>МОСКВА, 12 сен — РИА Новости.</strong> Самая высокая явка на губернаторских выборах после первого дня досрочного голосования зафиксирована в Татарстане, сообщила председатель ЦИК <a href="http://ria.ru/person_EHlla_Pamfilova/" target="_blank" data-auto="true">Элла Памфилова</a>.На выборах в региональные законодательные органы власти самая высокая явка — в Белгородской области (24,12 процента), самая низкая — в <a href="http://ria.ru/location_Novosibirskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Новосибирской</a> (7,8 процента).Памфилова подчеркнула, что эти данные относительные, поскольку голосование продолжается.Выборы разного уровня проходят в 83 регионах России, всего это более девяти тысяч избирательных компаний. В условиях пандемии коронавируса голосование продлится три дня: 11 и 12 сентября — досрочное, 13 сентября — Единый день голосования.
https://ria.ru/20200911/vybory-1577088705.html
Влад Тёплыйстан
Нарисуем - будем жить...
51
Samvel Vazgenovich Gurgenov
Электоральный султанат.
35
13
белгородская область
новосибирская область
республика татарстан (татарстан)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
элла памфилова, белгородская область, новосибирская область, республика татарстан (татарстан), политика