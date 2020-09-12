https://ria.ru/20200912/vybory-1577131322.html

Назван регион с самой высокой явкой на выборах губернатора

Самая высокая явка на губернаторских выборах после первого дня досрочного голосования зафиксирована в Татарстане, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова. РИА Новости, 12.09.2020

2020-09-12T12:19

2020-09-12T12:19

2020-09-12T13:52

элла памфилова

белгородская область

новосибирская область

республика татарстан (татарстан)

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/0c/1577136219_0:0:2931:1648_1400x0_80_0_0_b0976dfae93aedee2b5a1988c6533bab.jpg

<strong>МОСКВА, 12 сен — РИА Новости.</strong> Самая высокая явка на губернаторских выборах после первого дня досрочного голосования зафиксирована в Татарстане, сообщила председатель ЦИК <a href="http://ria.ru/person_EHlla_Pamfilova/" target="_blank" data-auto="true">Элла Памфилова</a>.На выборах в региональные законодательные органы власти самая высокая явка — в Белгородской области (24,12 процента), самая низкая — в <a href="http://ria.ru/location_Novosibirskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Новосибирской</a> (7,8 процента).Памфилова подчеркнула, что эти данные относительные, поскольку голосование продолжается.Выборы разного уровня проходят в 83 регионах России, всего это более девяти тысяч избирательных компаний. В условиях пандемии коронавируса голосование продлится три дня: 11 и 12 сентября — досрочное, 13 сентября — Единый день голосования.

https://ria.ru/20200911/vybory-1577088705.html

Влад Тёплыйстан Нарисуем - будем жить... 51

Samvel Vazgenovich Gurgenov Электоральный султанат. 35

13

белгородская область

новосибирская область

республика татарстан (татарстан)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

элла памфилова, белгородская область, новосибирская область, республика татарстан (татарстан), политика