https://ria.ru/20200912/vybory-1577124763.html

В Приангарье более восьми процентов избирателей проголосовали досрочно

Более 8% избирателей, 151 195 человек, проголосовали 11 сентября на досрочных выборах губернатора Приангарья сообщает избирательная комиссия Иркутской области. РИА Новости, 12.09.2020

2020-09-12T07:02

2020-09-12T07:02

2020-09-12T08:28

иркутская область

ангарск

черемхово

иркутская область

политика

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<strong>ИРКУТСК, 12 сен – РИА Новости.</strong> Более 8% избирателей, 151 195 человек, проголосовали 11 сентября на досрочных выборах губернатора Приангарья сообщает избирательная комиссия <a href="http://ria.ru/location_Irkutskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Иркутской области</a>.Голосование на выборах главы региона проходит 11–13 сентября. Проведением выборов занимаются 1927 участковых комиссий. По данным на 1 июля 2020 года, в Иркутской области зарегистрированы 1 857 646 избирателей."11 сентября на досрочных выборах губернатора Иркутской области проголосовали 151 195 избирателей", - говорится в сообщении.На единый день голосования 13 сентября в Иркутской области назначены 90 кампаний. Помимо главы региона будут избираться 12 мэров, 35 глав и 323 депутата муниципальных дум. Выборы мэров пройдут в Ангарске, Свирске, Черемхове, и девяти районах - Братском, Заларинском, Зиминском, Иркутском, Качугском, Мамско-Чуйском, Нижнеилимском, Усть-Кутском и Чунском.Досрочное голосование проводилось на 37 избирательных участках и в 24 местах отдаленного пребывания граждан. В труднодоступных местностях и в отдаленных территориях проголосовали порядка 39% избирателей, включенных в списки для голосования.

https://ria.ru/20200911/golosovanie-1577120625.html

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черемхово

иркутская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ангарск, черемхово, иркутская область, политика