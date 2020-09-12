Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иркутская область
Иркутская область
https://ria.ru/20200912/vybory-1577124763.html
В Приангарье более восьми процентов избирателей проголосовали досрочно
Более 8% избирателей, 151 195 человек, проголосовали 11 сентября на досрочных выборах губернатора Приангарья сообщает избирательная комиссия Иркутской области. РИА Новости, 12.09.2020
2020-09-12T07:02
2020-09-12T08:28
иркутская область
ангарск
черемхово
иркутская область
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573744259_0:271:3159:2048_1400x0_80_0_0_3760c662bb192d450c3f42b1aa950028.jpg
<strong>ИРКУТСК, 12 сен – РИА Новости.</strong> Более 8% избирателей, 151 195 человек, проголосовали 11 сентября на досрочных выборах губернатора Приангарья сообщает избирательная комиссия <a href="http://ria.ru/location_Irkutskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Иркутской области</a>.Голосование на выборах главы региона проходит 11–13 сентября. Проведением выборов занимаются 1927 участковых комиссий. По данным на 1 июля 2020 года, в Иркутской области зарегистрированы 1 857 646 избирателей."11 сентября на досрочных выборах губернатора Иркутской области проголосовали 151 195 избирателей", - говорится в сообщении.На единый день голосования 13 сентября в Иркутской области назначены 90 кампаний. Помимо главы региона будут избираться 12 мэров, 35 глав и 323 депутата муниципальных дум. Выборы мэров пройдут в Ангарске, Свирске, Черемхове, и девяти районах - Братском, Заларинском, Зиминском, Иркутском, Качугском, Мамско-Чуйском, Нижнеилимском, Усть-Кутском и Чунском.Досрочное голосование проводилось на 37 избирательных участках и в 24 местах отдаленного пребывания граждан. В труднодоступных местностях и в отдаленных территориях проголосовали порядка 39% избирателей, включенных в списки для голосования.
https://ria.ru/20200911/golosovanie-1577120625.html
1
ангарск
черемхово
иркутская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573744259_425:0:3156:2048_1400x0_80_0_0_23d01bd3c354fa3a182224bf0ad8218d.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ангарск, черемхово, иркутская область, политика

В Приангарье более восьми процентов избирателей проголосовали досрочно

07:02 12.09.2020 (обновлено: 08:28 12.09.2020)
611
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкГолосование по внесению поправок в Конституцию РФ
Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ - РИА Новости, 1920, 12.09.2020
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
ИРКУТСК, 12 сен – РИА Новости. Более 8% избирателей, 151 195 человек, проголосовали 11 сентября на досрочных выборах губернатора Приангарья сообщает избирательная комиссия Иркутской области.
Голосование на выборах главы региона проходит 11–13 сентября. Проведением выборов занимаются 1927 участковых комиссий. По данным на 1 июля 2020 года, в Иркутской области зарегистрированы 1 857 646 избирателей.
"11 сентября на досрочных выборах губернатора Иркутской области проголосовали 151 195 избирателей", - говорится в сообщении.
На единый день голосования 13 сентября в Иркутской области назначены 90 кампаний. Помимо главы региона будут избираться 12 мэров, 35 глав и 323 депутата муниципальных дум. Выборы мэров пройдут в Ангарске, Свирске, Черемхове, и девяти районах - Братском, Заларинском, Зиминском, Иркутском, Качугском, Мамско-Чуйском, Нижнеилимском, Усть-Кутском и Чунском.
Досрочное голосование проводилось на 37 избирательных участках и в 24 местах отдаленного пребывания граждан. В труднодоступных местностях и в отдаленных территориях проголосовали порядка 39% избирателей, включенных в списки для голосования.
Казань, Татарстан - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
11 сентября, 22:22Республика Татарстан
В Татарстане более 24 процентов избирателей проголосовали 11 сентября
2110004
Обсудить 1
Иркутская областьАнгарскЧеремховоИркутская областьПолитика
Рекомендуем
Молодой человек за компьютером
Эксперты узнали, сможет ли искусственный интеллект заменить программистов
Запуск новейшей ракеты Авангард. 19 июля 2018
В Китае новое российское оружие считают страшнее ядерной бомбы
Российский и китайские флаги
NI сообщил об опасном для США сближении России и Китая
Пожар в доме в Подмосковье
При пожарах в Подмосковье погибли три человека
Адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев
Юрист заявил о возможном уголовном преследовании Пашаева
Военнослужащий Народной милиции ЛНР
В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны силовиков
Кроссовки
Названа опасная осенняя обувь
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
В Германии назвали желающих "наказать" Россию за "Северный поток — 2"
Продюсер Андрей Разин
Продюсер "Ласкового мая" предрек миру голод, потрясения и смерти
Сотрудник заправляет автомобиль на одной из автозаправочных станций Газпромнефть в Москве
Российские водители стали отказываться от Аи-95, показало исследование
Сотрудник медицинской службы международного аэропорта Внуково имени А. Н. Туполева проводит экспресс-тестирование пассажиров на COVID-19
В США планируют прекратить скрининг на COVID-19 прибывающих пассажиров
В больнице
От мужчины 25 лет скрывали смертельный диагноз
Отдыхающие прогуливаются по набережной в Судаке
Синоптик рассказал, в каких регионах сохраняется летняя погода
Пуск ракеты-носителя частной американской компании Astra с космодрома Кодьяк на Аляске
В США ракета частной компании не достигла орбиты из-за аварии
Кофе
Кофе признали опасным сжигателем жира
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:13В жилом доме в Приморье прогремел взрыв
03:08РАН: Британия обошла санкции на экспорт космической электроники в Россию
02:44Депутат Рады заявил о подготовке к силовому свержению Зеленского
02:35Явка на избирательных участках на Камчатке составляет почти 27 процентов
02:14Фанаты отреагировали на неожиданное сообщение от Заворотнюк
02:03Эксперт рассказал, зачем прохожие фотографируют номер вашей машины
02:00Россиян предупредили о второй волне активности клещей
01:26В одном из регионов предложили ввести отцовский капитал
01:24США получили заверения Хафтара о возобновлении добычи нефти в Ливии
01:16Аналитик назвал абсурдной позицию Дании по "Северному потоку — 2"
01:04В ЕАО открылись 183 избирательных участка
00:56Кончаловский прокомментировал награду Венецианского кинофестиваля
00:16Депутаты НАО выберут губернатора на очередной сессии совета
00:13Дума ХМАО выберет главу региона из трех кандидатур
00:08В России начался единый день голосования
23:50Белорусская оппозиция отрицает поддержку женских акций из-за рубежа
23:30На Камчатке открылись избирательные участки в единый день голосования
23:14Эксперт оценил награждение Кончаловского на Венецианском кинофестивале
23:03В Москве умерли 14 пациентов с коронавирусом
22:58Зюганов раскритиковал предложение Союза архитекторов по Мавзолею Ленина
Лента новостейМолния