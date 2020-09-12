https://ria.ru/20200912/voyna-1577142857.html

В штабе ВВС США призвали готовиться к большой войне

Будущую войну США будут вести с сопоставимой по мощи державой, и она может обернуться колоссальными потерями, считает начальник штаба американских ВВС Чарльз... РИА Новости, 12.09.2020

2020-09-12T17:18

2020-09-12T17:18

2020-09-12T23:41

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<strong>МОСКВА, 12 сен — РИА Новости</strong>. Будущую войну <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> будут вести с сопоставимой по мощи державой, и она может обернуться колоссальными потерями, считает начальник штаба американских ВВС Чарльз Браун. Выдержки из его доклада "Ускорить изменения или проиграть" привел портал <a href="https://www.defensenews.com/" target="_blank">Defense News.</a>"Нужно быть готовыми к тому, чтобы вести войну с боевыми потерями и рисками для нации более похожими на те, с которыми мы столкнулись в эпоху Второй мировой войны", — цитирует портал слова Брауна. Начальник штаба отметил, что решения предыдущего руководства не позволили добиться результатов, необходимых ввиду быстро меняющейся гонки с <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китаем</a> и <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya" target="_blank">Россией</a>.По мнению Брауна, <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтон</a> может столкнуться с государством, обладающим сопоставимым с США военным потенциалом. В таком случае эти боевые действия будут существенно отличаться от тех, что американские войска вели на протяжении последних двух десятилетий."Будущая война не останется вдали от наших берегов", — сделал вывод новый глава штаба американских ВВС.Отмечается, что более детально о своем видении развития ВВС Браун расскажет в понедельник, 14 сентября.Чарльз Браун принял командование штабом 6 августа.

https://ria.ru/20200911/ucheniya-1577092246.html

https://ria.ru/20200911/bombardirovschiki-1577093130.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, китай, сша, безопасность, в мире