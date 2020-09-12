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В штабе ВВС США призвали готовиться к большой войне
Будущую войну США будут вести с сопоставимой по мощи державой, и она может обернуться колоссальными потерями, считает начальник штаба американских ВВС Чарльз... РИА Новости, 12.09.2020
2020-09-12T17:18
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<strong>МОСКВА, 12 сен — РИА Новости</strong>. Будущую войну <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> будут вести с сопоставимой по мощи державой, и она может обернуться колоссальными потерями, считает начальник штаба американских ВВС Чарльз Браун. Выдержки из его доклада "Ускорить изменения или проиграть" привел портал <a href="https://www.defensenews.com/" target="_blank">Defense News.</a>"Нужно быть готовыми к тому, чтобы вести войну с боевыми потерями и рисками для нации более похожими на те, с которыми мы столкнулись в эпоху Второй мировой войны", — цитирует портал слова Брауна. Начальник штаба отметил, что решения предыдущего руководства не позволили добиться результатов, необходимых ввиду быстро меняющейся гонки с <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китаем</a> и <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya" target="_blank">Россией</a>.По мнению Брауна, <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтон</a> может столкнуться с государством, обладающим сопоставимым с США военным потенциалом. В таком случае эти боевые действия будут существенно отличаться от тех, что американские войска вели на протяжении последних двух десятилетий."Будущая война не останется вдали от наших берегов", — сделал вывод новый глава штаба американских ВВС.Отмечается, что более детально о своем видении развития ВВС Браун расскажет в понедельник, 14 сентября.Чарльз Браун принял командование штабом 6 августа.
https://ria.ru/20200911/ucheniya-1577092246.html
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россия, китай, сша, безопасность, в мире

В штабе ВВС США призвали готовиться к большой войне

17:18 12.09.2020 (обновлено: 23:41 12.09.2020)
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© AFP 2020 / POOL/Getty ImageГенерал ВВС США Чарльз К. Браун — мл
Генерал ВВС США Чарльз К. Браун — мл - РИА Новости, 1920, 12.09.2020
© AFP 2020 / POOL/Getty Image
Генерал ВВС США Чарльз К. Браун — мл. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Будущую войну США будут вести с сопоставимой по мощи державой, и она может обернуться колоссальными потерями, считает начальник штаба американских ВВС Чарльз Браун. Выдержки из его доклада "Ускорить изменения или проиграть" привел портал Defense News.
"Нужно быть готовыми к тому, чтобы вести войну с боевыми потерями и рисками для нации более похожими на те, с которыми мы столкнулись в эпоху Второй мировой войны", — цитирует портал слова Брауна.
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Начальник штаба отметил, что решения предыдущего руководства не позволили добиться результатов, необходимых ввиду быстро меняющейся гонки с Китаем и Россией.
По мнению Брауна, Вашингтон может столкнуться с государством, обладающим сопоставимым с США военным потенциалом. В таком случае эти боевые действия будут существенно отличаться от тех, что американские войска вели на протяжении последних двух десятилетий.
"Будущая война не останется вдали от наших берегов", — сделал вывод новый глава штаба американских ВВС.
Отмечается, что более детально о своем видении развития ВВС Браун расскажет в понедельник, 14 сентября.
Чарльз Браун принял командование штабом 6 августа.
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