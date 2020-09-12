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От мужчины 25 лет скрывали смертельный диагноз
Врачи 25 лет скрывали от ветерана ВМС США, что у него ВИЧ-инфекция, сообщило издание ABC News. РИА Новости, 12.09.2020
2020-09-12T09:07
2020-09-12T15:09
военно-морские силы сша
нью-йорк (город)
южная каролина
в мире
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<strong>МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. </strong>Врачи 25 лет скрывали от ветерана ВМС США, что у него ВИЧ-инфекция, сообщило издание <a href="https://abcnews.go.com/" target="_blank">ABC News</a>.Государственные медицинские работники поставили ему диагноз в середине 1990-х годов и никогда не говорили о результатах теста.В иске, с которым мужчина из <a href="http://ria.ru/location_StateofSouthCarolina/" target="_blank" data-auto="true">Южной Каролины</a> обратился в суд, сказано, что он в итоге заболел СПИДом из-за того, что так и не получил лечения.Сейчас мужчина получает необходимую помощь, хотя его организму нанесен большой урон из-за несвоевременного лечения: инфекция затронула и мозговую ткань.Примечательно, что в 2014 году медсестра внесла информацию о результатах теста 1995 года в документацию, но так и не сообщила пациенту о заболевании. В 2015 году он сходил к другому врачу, который увидел запись о ВИЧ-положительном тесте и спросил ветерана, знает ли тот о своей болезни. На это мужчина ответил, что ему никогда не сообщали о ней. Как отмечается в исковой жалобе, даже в этот раз доктор не поставил ему диагноз ВИЧ и не внес его в историю болезни. И только в 2018 году ветеран посетил больницу в <a href="http://ria.ru/location_New_York_City/" target="_blank" data-auto="true">Нью-Йорке</a>, где ему поставили точный диагноз и назначили необходимое лечение.
https://radiosputnik.ria.ru/20200827/vich-1576403620.html
так таки лучшая в мире медицина..Больной первый раз сходил к врачу в 1995 году и потом 25 лет ни разу не проверялся...
21
Да здравствует американская медицина! Самая медицинская медицина в мире)))))))
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10
нью-йорк (город)
южная каролина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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военно-морские силы сша, нью-йорк (город), южная каролина, в мире

От мужчины 25 лет скрывали смертельный диагноз

09:07 12.09.2020 (обновлено: 15:09 12.09.2020)
11329
© Depositphotos / sudok1В больнице
В больнице - РИА Новости, 1920, 12.09.2020
© Depositphotos / sudok1
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Врачи 25 лет скрывали от ветерана ВМС США, что у него ВИЧ-инфекция, сообщило издание ABC News.
Государственные медицинские работники поставили ему диагноз в середине 1990-х годов и никогда не говорили о результатах теста.
В иске, с которым мужчина из Южной Каролины обратился в суд, сказано, что он в итоге заболел СПИДом из-за того, что так и не получил лечения.
Сейчас мужчина получает необходимую помощь, хотя его организму нанесен большой урон из-за несвоевременного лечения: инфекция затронула и мозговую ткань.

"Он чувствует себя очень виноватым перед девушками, которые у него были в течение этих 25 лет, за нанесенный их здоровью ущерб", — сообщил адвокат пострадавшего.

Примечательно, что в 2014 году медсестра внесла информацию о результатах теста 1995 года в документацию, но так и не сообщила пациенту о заболевании. В 2015 году он сходил к другому врачу, который увидел запись о ВИЧ-положительном тесте и спросил ветерана, знает ли тот о своей болезни. На это мужчина ответил, что ему никогда не сообщали о ней. Как отмечается в исковой жалобе, даже в этот раз доктор не поставил ему диагноз ВИЧ и не внес его в историю болезни. И только в 2018 году ветеран посетил больницу в Нью-Йорке, где ему поставили точный диагноз и назначили необходимое лечение.
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51559146019
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Военно-морские силы СШАНью-Йорк (город)Южная КаролинаВ мире
Популярные комментарии
так таки лучшая в мире медицина..Больной первый раз сходил к врачу в 1995 году и потом 25 лет ни разу не проверялся...
12 сентября, 09:29
О Ольга Занкова
881004
Да здравствует американская медицина! Самая медицинская медицина в мире)))))))
12 сентября, 09:34
Егор ПанкратовЕгор Панкратов
690001
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