https://ria.ru/20200912/vich-1577125951.html

От мужчины 25 лет скрывали смертельный диагноз

Врачи 25 лет скрывали от ветерана ВМС США, что у него ВИЧ-инфекция, сообщило издание ABC News. РИА Новости, 12.09.2020

2020-09-12T09:07

2020-09-12T09:07

2020-09-12T15:09

военно-морские силы сша

нью-йорк (город)

южная каролина

в мире

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<strong>МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. </strong>Врачи 25 лет скрывали от ветерана ВМС США, что у него ВИЧ-инфекция, сообщило издание <a href="https://abcnews.go.com/" target="_blank">ABC News</a>.Государственные медицинские работники поставили ему диагноз в середине 1990-х годов и никогда не говорили о результатах теста.В иске, с которым мужчина из <a href="http://ria.ru/location_StateofSouthCarolina/" target="_blank" data-auto="true">Южной Каролины</a> обратился в суд, сказано, что он в итоге заболел СПИДом из-за того, что так и не получил лечения.Сейчас мужчина получает необходимую помощь, хотя его организму нанесен большой урон из-за несвоевременного лечения: инфекция затронула и мозговую ткань.Примечательно, что в 2014 году медсестра внесла информацию о результатах теста 1995 года в документацию, но так и не сообщила пациенту о заболевании. В 2015 году он сходил к другому врачу, который увидел запись о ВИЧ-положительном тесте и спросил ветерана, знает ли тот о своей болезни. На это мужчина ответил, что ему никогда не сообщали о ней. Как отмечается в исковой жалобе, даже в этот раз доктор не поставил ему диагноз ВИЧ и не внес его в историю болезни. И только в 2018 году ветеран посетил больницу в <a href="http://ria.ru/location_New_York_City/" target="_blank" data-auto="true">Нью-Йорке</a>, где ему поставили точный диагноз и назначили необходимое лечение.

https://radiosputnik.ria.ru/20200827/vich-1576403620.html

Ольга Занкова так таки лучшая в мире медицина..Больной первый раз сходил к врачу в 1995 году и потом 25 лет ни разу не проверялся... 21

Егор Панкратов Да здравствует американская медицина! Самая медицинская медицина в мире))))))) 16

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нью-йорк (город)

южная каролина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

военно-морские силы сша, нью-йорк (город), южная каролина, в мире