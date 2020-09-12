https://ria.ru/20200912/ukraina-1577102825.html

"Крым не устоит": Украина нашла новый способ уничтожить Черноморский флот

Стрельба по морским и наземным целям, защита от систем радиоэлектронной борьбы и ювелирная точность — украинский оборонно-промышленный комплекс опять разродился РИА Новости, 12.09.2020

2020-09-12T08:00

2020-09-12T08:00

2020-09-12T08:03

россия

вооруженные силы украины

черноморский флот вмф россии

безопасность

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<strong>МОСКВА, 12 сен — РИА Новости, Николай Протопопов.</strong> Стрельба по морским и наземным целям, защита от систем радиоэлектронной борьбы и ювелирная точность — украинский оборонно-промышленный комплекс опять разродился "новейшей" разработкой. В 2021-м на вооружение ВСУ поступит ракетный комплекс "Нептун", призванный "сдерживать российских агрессоров". Чем на этот раз киевские генералы пугают Москву — в материале РИА Новости."Прорыв" в ракетостроенииО противокорабельном комплексе "Нептун" заговорили еще в 2015-м — одновременно с громкими заявлениями президента Петра Порошенко о масштабном переоснащении армии. С тех пор украинские политики видят в "Нептуне" один из символов возрождения оборонно-промышленного комплекса и эффективное средство отражения "российской агрессии с моря".Комплекс испытывали несколько лет. Каждый успешный пуск сопровождался в украинских СМИ восторженными отзывами экспертов и предсказаниями о скором конце России и ее флота. Последние опытные стрельбы провели в мае на полигоне в Одесской области. Две ракеты, выпущенные залпом с наземной установки, поразили морские цели на расстоянии 85 и 110 километров. Дальность полета "Нептуна", как утверждают разработчики, достигает 280 километров.Ракету можно использовать и как универсальный боеприпас, в том числе для корабельных и авиационных систем. Среди целей — крейсеры, эсминцы, фрегаты, корветы, десантные корабли и транспорты, наземные объекты. "Нептуну" не страшны сложные метеорологические условия, активное огневое и радиоэлектронное противодействие. Ракеты "практически незаметны для вражеских радаров", уверены в украинском Генштабе.В состав комплекса входят командный пункт, пусковая установка и транспортно-заряжающие машины. Дозвуковая ракета весит около девятисот килограммов и оснащается боевой частью массой 150 килограммов.В августе министр обороны Украины Андрей Таран подписал приказ о принятии "Нептуна" на вооружение. Планируется, что в 2021-м три дивизиона разместят в южных областях страны с выходами к Черному и Азовскому морям. Командующий ВМСУ Алексей Неижпапа назвал "Нептун" прорывом в ракетостроении, а Украину — одной из немногих стран в мире, располагающих технологическими мощностями для производства высокоточных крылатых ракет."Жалкое подобие"Российские специалисты довольно скептически относятся к "новейшему" оружию Украины и его заявленным характеристикам. Не секрет, что "Нептун" внешне очень похож на российскую ракету Х-35. Однако по боевым возможностям "бог морей" очень далек от прототипа.Украинская ракета больше по габаритам: у нее более массивные двигатель и головная часть. Но главное, головки самонаведения абсолютно неустойчивы к воздействию современных комплексов радиоэлектронной борьбы. И это вполне закономерно — на Украине сегодня нет ни технологий, ни кадров для самостоятельного создания действительно конкурентоспособного оружия. То, что получается у украинской "оборонки" сейчас, можно смело отправлять в прошлый век."Х-35У по подтвержденным характеристикам гораздо лучше, чем "Нептун", — отмечает военный эксперт Алексей Леонков. — В 2014-м интеграция между нашими странами развалилась, но у украинцев осталось несколько образцов, на основе которых они начали делать "Нептун", выдавая его за новинку. Они любят снимать различные эффектные ролики, показали даже, как ракета попадает в мишенный комплекс. Но откуда и с какой дистанции велась стрельба, не уточнили".Что касается неуязвимости "Нептуна", то, несмотря на воинственный настрой украинских генералов и адмиралов, его опасность для российского флота весьма сомнительна. "Например, если "оморячить" тот же ЗРК "Тор-М" и поставить на корабли, он будет сбивать такие ракеты на раз, — объясняет эксперт. — Более того, если вдруг возникнет какой-то малейший чих в нашу сторону с применением этих ракет, то вступит в силу закон об обороне, и все украинские дивизионы немедленно уничтожат".Применение такого оружия осложняется и тем, что у ВСУ большие проблемы с обеспечением целеуказания — попросту нет необходимой техники. Для подсветки целей ПКР требуются если не мощные радары и авиационные комплексы, то хотя бы группировка беспилотников. Ее тоже нет. И универсальность "Нептуна" под большим вопросом — сделать из него некий аналог американского "Томагавка" вряд ли получится при всем желании. "Поэтому в Киеве так часто и говорят о стационарных объектах в качестве целей комплекса, — говорит Леонков. — То есть "Нептун" можно сравнить с поделками террористов ИГИЛ* — это их уровень технического развития. Они тоже изготавливали оружие из подручных средств, например бомбометы из канализационных труб, которые куда-то да попадали".Смертоносный "Нептун"Тем не менее Киев возлагает на "Нептун" серьезные надежды. В частности, по словам президента Украины Владимира Зеленского, новый ракетный комплекс сделает украинский флот "более сильным игроком в акватории Черного и Азовского морей".Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов пошел еще дальше, заявив, что крылатые ракеты "Нептун" не только смогут уничтожать боевые корабли российского флота в море и местах базирования, но и готовы за несколько минут снести Керченский мост.Воинственно настроенный командующий ВМС Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа, в свою очередь, пригрозил "Нептуном" всему Крыму и Севастополю в частности. По его мнению, Россия "может напасть на Украину" с целью пустить воду из Днепра в Крым. Вот тут-то якобы и пригодятся новейшие комплексы, которые, по скромным оценкам адмирала, легко уничтожат все объекты инфраструктуры российского полуострова. Причем ракетный налет, подчеркнул Неижпапа, будет совершен с материковой части Украины с недосягаемой для ответного удара дистанции.Примечательно, что к полномасштабной войне с Россией адмирал начал готовиться сразу же после вступления в должность в июне, при этом он предсказал большие потери среди военнослужащих и гражданского населения.Москве пока не остается ничего другого, кроме как дипломатично успокаивать разгоряченных украинских военных. В Кремле высказывания командующего ВМСУ назвали абсолютной глупостью и искусственным нагнетанием антироссийской истерии.<em>*Террористическая организация, запрещенная в России.</em>

https://ria.ru/20200805/1575346111.html

https://ria.ru/20200905/motor-sich-1576785779.html

https://ria.ru/20200828/vmsu-1576384285.html

Ольга Занкова и где теперь половина Сахалина и Курилы? А также сильнейшая Квантунская армия, с которой НЕ ПОСМЕЛИ воевать американца, умоляя Сталина побыстрее вступить в войну? 208

Сергей Головко Збродные войска!!! Только и остаётся процитировать Крылова: "Ай, Моська! знать, она сильна,Что лает на Слона!" 206

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, вооруженные силы украины, черноморский флот вмф россии, безопасность