Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200912/ukraina-1577102825.html
"Крым не устоит": Украина нашла новый способ уничтожить Черноморский флот
Стрельба по морским и наземным целям, защита от систем радиоэлектронной борьбы и ювелирная точность — украинский оборонно-промышленный комплекс опять разродился РИА Новости, 12.09.2020
2020-09-12T08:00
2020-09-12T08:03
россия
вооруженные силы украины
черноморский флот вмф россии
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/06/1573977301_0:0:1920:1080_1400x0_80_0_0_d6544407112346d333d416b3e8bde315.jpg
<strong>МОСКВА, 12 сен — РИА Новости, Николай Протопопов.</strong> Стрельба по морским и наземным целям, защита от систем радиоэлектронной борьбы и ювелирная точность — украинский оборонно-промышленный комплекс опять разродился "новейшей" разработкой. В 2021-м на вооружение ВСУ поступит ракетный комплекс "Нептун", призванный "сдерживать российских агрессоров". Чем на этот раз киевские генералы пугают Москву — в материале РИА Новости."Прорыв" в ракетостроенииО противокорабельном комплексе "Нептун" заговорили еще в 2015-м — одновременно с громкими заявлениями президента Петра Порошенко о масштабном переоснащении армии. С тех пор украинские политики видят в "Нептуне" один из символов возрождения оборонно-промышленного комплекса и эффективное средство отражения "российской агрессии с моря".Комплекс испытывали несколько лет. Каждый успешный пуск сопровождался в украинских СМИ восторженными отзывами экспертов и предсказаниями о скором конце России и ее флота. Последние опытные стрельбы провели в мае на полигоне в Одесской области. Две ракеты, выпущенные залпом с наземной установки, поразили морские цели на расстоянии 85 и 110 километров. Дальность полета "Нептуна", как утверждают разработчики, достигает 280 километров.Ракету можно использовать и как универсальный боеприпас, в том числе для корабельных и авиационных систем. Среди целей — крейсеры, эсминцы, фрегаты, корветы, десантные корабли и транспорты, наземные объекты. "Нептуну" не страшны сложные метеорологические условия, активное огневое и радиоэлектронное противодействие. Ракеты "практически незаметны для вражеских радаров", уверены в украинском Генштабе.В состав комплекса входят командный пункт, пусковая установка и транспортно-заряжающие машины. Дозвуковая ракета весит около девятисот килограммов и оснащается боевой частью массой 150 килограммов.В августе министр обороны Украины Андрей Таран подписал приказ о принятии "Нептуна" на вооружение. Планируется, что в 2021-м три дивизиона разместят в южных областях страны с выходами к Черному и Азовскому морям. Командующий ВМСУ Алексей Неижпапа назвал "Нептун" прорывом в ракетостроении, а Украину — одной из немногих стран в мире, располагающих технологическими мощностями для производства высокоточных крылатых ракет."Жалкое подобие"Российские специалисты довольно скептически относятся к "новейшему" оружию Украины и его заявленным характеристикам. Не секрет, что "Нептун" внешне очень похож на российскую ракету Х-35. Однако по боевым возможностям "бог морей" очень далек от прототипа.Украинская ракета больше по габаритам: у нее более массивные двигатель и головная часть. Но главное, головки самонаведения абсолютно неустойчивы к воздействию современных комплексов радиоэлектронной борьбы. И это вполне закономерно — на Украине сегодня нет ни технологий, ни кадров для самостоятельного создания действительно конкурентоспособного оружия. То, что получается у украинской "оборонки" сейчас, можно смело отправлять в прошлый век."Х-35У по подтвержденным характеристикам гораздо лучше, чем "Нептун", — отмечает военный эксперт Алексей Леонков. — В 2014-м интеграция между нашими странами развалилась, но у украинцев осталось несколько образцов, на основе которых они начали делать "Нептун", выдавая его за новинку. Они любят снимать различные эффектные ролики, показали даже, как ракета попадает в мишенный комплекс. Но откуда и с какой дистанции велась стрельба, не уточнили".Что касается неуязвимости "Нептуна", то, несмотря на воинственный настрой украинских генералов и адмиралов, его опасность для российского флота весьма сомнительна. "Например, если "оморячить" тот же ЗРК "Тор-М" и поставить на корабли, он будет сбивать такие ракеты на раз, — объясняет эксперт. — Более того, если вдруг возникнет какой-то малейший чих в нашу сторону с применением этих ракет, то вступит в силу закон об обороне, и все украинские дивизионы немедленно уничтожат".Применение такого оружия осложняется и тем, что у ВСУ большие проблемы с обеспечением целеуказания — попросту нет необходимой техники. Для подсветки целей ПКР требуются если не мощные радары и авиационные комплексы, то хотя бы группировка беспилотников. Ее тоже нет. И универсальность "Нептуна" под большим вопросом — сделать из него некий аналог американского "Томагавка" вряд ли получится при всем желании. "Поэтому в Киеве так часто и говорят о стационарных объектах в качестве целей комплекса, — говорит Леонков. — То есть "Нептун" можно сравнить с поделками террористов ИГИЛ* — это их уровень технического развития. Они тоже изготавливали оружие из подручных средств, например бомбометы из канализационных труб, которые куда-то да попадали".Смертоносный "Нептун"Тем не менее Киев возлагает на "Нептун" серьезные надежды. В частности, по словам президента Украины Владимира Зеленского, новый ракетный комплекс сделает украинский флот "более сильным игроком в акватории Черного и Азовского морей".Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов пошел еще дальше, заявив, что крылатые ракеты "Нептун" не только смогут уничтожать боевые корабли российского флота в море и местах базирования, но и готовы за несколько минут снести Керченский мост.Воинственно настроенный командующий ВМС Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа, в свою очередь, пригрозил "Нептуном" всему Крыму и Севастополю в частности. По его мнению, Россия "может напасть на Украину" с целью пустить воду из Днепра в Крым. Вот тут-то якобы и пригодятся новейшие комплексы, которые, по скромным оценкам адмирала, легко уничтожат все объекты инфраструктуры российского полуострова. Причем ракетный налет, подчеркнул Неижпапа, будет совершен с материковой части Украины с недосягаемой для ответного удара дистанции.Примечательно, что к полномасштабной войне с Россией адмирал начал готовиться сразу же после вступления в должность в июне, при этом он предсказал большие потери среди военнослужащих и гражданского населения.Москве пока не остается ничего другого, кроме как дипломатично успокаивать разгоряченных украинских военных. В Кремле высказывания командующего ВМСУ назвали абсолютной глупостью и искусственным нагнетанием антироссийской истерии.<em>*Террористическая организация, запрещенная в России.</em>
https://ria.ru/20200805/1575346111.html
https://ria.ru/20200905/motor-sich-1576785779.html
https://ria.ru/20200828/vmsu-1576384285.html
и где теперь половина Сахалина и Курилы? А также сильнейшая Квантунская армия, с которой НЕ ПОСМЕЛИ воевать американца, умоляя Сталина побыстрее вступить в войну?
208
Збродные войска!!! Только и остаётся процитировать Крылова: "Ай, Моська! знать, она сильна,Что лает на Слона!"
206
55
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/06/1573977301_240:0:1680:1080_1400x0_80_0_0_593e11ddfa283935304cc056513e2f1f.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, вооруженные силы украины, черноморский флот вмф россии, безопасность

"Крым не устоит": Украина нашла новый способ уничтожить Черноморский флот

08:00 12.09.2020 (обновлено: 08:03 12.09.2020)
89725
© Фото : УкрОборонПромИспытание ракетного комплекса РК-360МЦ "Нептун"
Испытание ракетного комплекса РК-360МЦ Нептун - РИА Новости, 1920, 12.09.2020
© Фото : УкрОборонПром
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости, Николай Протопопов. Стрельба по морским и наземным целям, защита от систем радиоэлектронной борьбы и ювелирная точность — украинский оборонно-промышленный комплекс опять разродился "новейшей" разработкой. В 2021-м на вооружение ВСУ поступит ракетный комплекс "Нептун", призванный "сдерживать российских агрессоров". Чем на этот раз киевские генералы пугают Москву — в материале РИА Новости.

"Прорыв" в ракетостроении

О противокорабельном комплексе "Нептун" заговорили еще в 2015-м — одновременно с громкими заявлениями президента Петра Порошенко о масштабном переоснащении армии. С тех пор украинские политики видят в "Нептуне" один из символов возрождения оборонно-промышленного комплекса и эффективное средство отражения "российской агрессии с моря".
Комплекс испытывали несколько лет. Каждый успешный пуск сопровождался в украинских СМИ восторженными отзывами экспертов и предсказаниями о скором конце России и ее флота. Последние опытные стрельбы провели в мае на полигоне в Одесской области. Две ракеты, выпущенные залпом с наземной установки, поразили морские цели на расстоянии 85 и 110 километров. Дальность полета "Нептуна", как утверждают разработчики, достигает 280 километров.
Военнослужащие армии Украины - РИА Новости, 1920, 05.08.2020
5 августа, 08:00
Украина в НАТО? Станет ли "незалежная" плацдармом для вторжения в Россию
Ракету можно использовать и как универсальный боеприпас, в том числе для корабельных и авиационных систем. Среди целей — крейсеры, эсминцы, фрегаты, корветы, десантные корабли и транспорты, наземные объекты. "Нептуну" не страшны сложные метеорологические условия, активное огневое и радиоэлектронное противодействие. Ракеты "практически незаметны для вражеских радаров", уверены в украинском Генштабе.
В состав комплекса входят командный пункт, пусковая установка и транспортно-заряжающие машины. Дозвуковая ракета весит около девятисот килограммов и оснащается боевой частью массой 150 килограммов.
В августе министр обороны Украины Андрей Таран подписал приказ о принятии "Нептуна" на вооружение. Планируется, что в 2021-м три дивизиона разместят в южных областях страны с выходами к Черному и Азовскому морям.
Командующий ВМСУ Алексей Неижпапа назвал "Нептун" прорывом в ракетостроении, а Украину — одной из немногих стран в мире, располагающих технологическими мощностями для производства высокоточных крылатых ракет.
© Фото : УкрОборонПромИспытание ракетного комплекса РК-360МЦ "Нептун"
Испытание ракетного комплекса РК-360МЦ Нептун - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© Фото : УкрОборонПром
Испытание ракетного комплекса РК-360МЦ "Нептун"

"Жалкое подобие"

Российские специалисты довольно скептически относятся к "новейшему" оружию Украины и его заявленным характеристикам. Не секрет, что "Нептун" внешне очень похож на российскую ракету Х-35. Однако по боевым возможностям "бог морей" очень далек от прототипа.
Украинская ракета больше по габаритам: у нее более массивные двигатель и головная часть. Но главное, головки самонаведения абсолютно неустойчивы к воздействию современных комплексов радиоэлектронной борьбы. И это вполне закономерно — на Украине сегодня нет ни технологий, ни кадров для самостоятельного создания действительно конкурентоспособного оружия. То, что получается у украинской "оборонки" сейчас, можно смело отправлять в прошлый век.
"Х-35У по подтвержденным характеристикам гораздо лучше, чем "Нептун", — отмечает военный эксперт Алексей Леонков. — В 2014-м интеграция между нашими странами развалилась, но у украинцев осталось несколько образцов, на основе которых они начали делать "Нептун", выдавая его за новинку. Они любят снимать различные эффектные ролики, показали даже, как ракета попадает в мишенный комплекс. Но откуда и с какой дистанции велась стрельба, не уточнили".
Легкий многоцелевой вертолет Ми-2МСБ-1 на международной специализированной выставке Оружие и безопасность - 2019 в Киеве. - РИА Новости, 1920, 05.09.2020
5 сентября, 08:00
"С Россией было лучше": что происходит с украинской "оборонкой"
Что касается неуязвимости "Нептуна", то, несмотря на воинственный настрой украинских генералов и адмиралов, его опасность для российского флота весьма сомнительна.
"Например, если "оморячить" тот же ЗРК "Тор-М" и поставить на корабли, он будет сбивать такие ракеты на раз, — объясняет эксперт. — Более того, если вдруг возникнет какой-то малейший чих в нашу сторону с применением этих ракет, то вступит в силу закон об обороне, и все украинские дивизионы немедленно уничтожат".
Применение такого оружия осложняется и тем, что у ВСУ большие проблемы с обеспечением целеуказания — попросту нет необходимой техники. Для подсветки целей ПКР требуются если не мощные радары и авиационные комплексы, то хотя бы группировка беспилотников. Ее тоже нет. И универсальность "Нептуна" под большим вопросом — сделать из него некий аналог американского "Томагавка" вряд ли получится при всем желании.
"Поэтому в Киеве так часто и говорят о стационарных объектах в качестве целей комплекса, — говорит Леонков. — То есть "Нептун" можно сравнить с поделками террористов ИГИЛ* — это их уровень технического развития. Они тоже изготавливали оружие из подручных средств, например бомбометы из канализационных труб, которые куда-то да попадали".
CC BY 4.0 / Администрация президента Украины / Испытания украинской крылатой ракеты "Нептун"
Испытания украинской крылатой ракеты Нептун - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
CC BY 4.0 / Администрация президента Украины /
Испытания украинской крылатой ракеты "Нептун"

Смертоносный "Нептун"

Тем не менее Киев возлагает на "Нептун" серьезные надежды. В частности, по словам президента Украины Владимира Зеленского, новый ракетный комплекс сделает украинский флот "более сильным игроком в акватории Черного и Азовского морей".
Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов пошел еще дальше, заявив, что крылатые ракеты "Нептун" не только смогут уничтожать боевые корабли российского флота в море и местах базирования, но и готовы за несколько минут снести Керченский мост.
Корабль Королевских ВМС Великобритании HMS Duncan - РИА Новости, 1920, 28.08.2020
28 августа, 08:00
"Возьмутся серьезно": возродят ли британцы военный флот Украины
Воинственно настроенный командующий ВМС Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа, в свою очередь, пригрозил "Нептуном" всему Крыму и Севастополю в частности. По его мнению, Россия "может напасть на Украину" с целью пустить воду из Днепра в Крым. Вот тут-то якобы и пригодятся новейшие комплексы, которые, по скромным оценкам адмирала, легко уничтожат все объекты инфраструктуры российского полуострова. Причем ракетный налет, подчеркнул Неижпапа, будет совершен с материковой части Украины с недосягаемой для ответного удара дистанции.
Примечательно, что к полномасштабной войне с Россией адмирал начал готовиться сразу же после вступления в должность в июне, при этом он предсказал большие потери среди военнослужащих и гражданского населения.
Москве пока не остается ничего другого, кроме как дипломатично успокаивать разгоряченных украинских военных. В Кремле высказывания командующего ВМСУ назвали абсолютной глупостью и искусственным нагнетанием антироссийской истерии.
© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкОткрытие международных украинско-американских учений "Си бриз — 2019"
Открытие международных украинско-американских учений Си бриз - 2019 - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© РИА Новости / Игорь Маслов
Перейти в фотобанк
Открытие международных украинско-американских учений "Си бриз — 2019"
*Террористическая организация, запрещенная в России.
10378913112151
Обсудить 55
РоссияВооруженные силы УкраиныЧерноморский флот ВМФ РоссииБезопасность
Популярные комментарии
и где теперь половина Сахалина и Курилы? А также сильнейшая Квантунская армия, с которой НЕ ПОСМЕЛИ воевать американца, умоляя Сталина побыстрее вступить в войну?
12 сентября, 10:15
О Ольга Занкова
19140102
Збродные войска!!! Только и остаётся процитировать Крылова: "Ай, Моська! знать, она сильна,Что лает на Слона!"
12 сентября, 09:13
Сергей ГоловкоСергей Головко
190140101
Рекомендуем
Трубы для газопровода Северный поток -2 в порту Мукран в Германии
Россия ничем не может помочь Германии
Прохожие в Лондоне
Британская пресса бьет тревогу: Путин убивает Запад изнутри
Указатель возле наземного стыковочного пункта газопровода Северный поток — 2 в Любмине
Премьер Дании выступила за пересмотр отношения к "Северному потоку — 2"
Андрей Богдан
"Останусь порядочным". Какие тайны Зеленского выдал его соратник
Сотрудник заправляет автомобиль на одной из автозаправочных станций Газпромнефть в Москве
Российские водители стали отказываться от Аи-95, показало исследование
Запуск новейшей ракеты Авангард. 19 июля 2018
В Китае новое российское оружие считают страшнее ядерной бомбы
Генерал ВВС США Чарльз К. Браун — мл
В штабе ВВС США призвали готовиться к большой войне
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган посоветовал Макрону "не связываться с Турцией"
Мужчина проходит мимо плаката фильма Мулан студии Disney на автобусной остановке в Пекине
Затравленный Дисней. Фильм снимали не там и не так
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
В Германии назвали желающих "наказать" Россию за "Северный поток — 2"
Танки Abrams армии США на железнодорожной станции в Литве
В Минобороны Белоруссии сообщили о переброске к границе войск США
Президент Аргентины Альберто Фернандес во время видеоконференции с исполнительным директором AstraZeneca Паскалем Сориот
В РФПИ прокомментировали возобновление испытаний вакцины AstraZeneca
Река Чертановка у пересечения с Пролетарским проспектом, Москва
СМИ: температура воды в московской реке поднялась до 50 градусов
Квартира
Россиянка погасила ипотеку за пять дней
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова призвала Apple не удалять приложения российских СМИ на Украине
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:13В жилом доме в Приморье прогремел взрыв
03:08РАН: Британия обошла санкции на экспорт космической электроники в Россию
02:44Депутат Рады заявил о подготовке к силовому свержению Зеленского
02:35Явка на избирательных участках на Камчатке составляет почти 27 процентов
02:14Фанаты отреагировали на неожиданное сообщение от Заворотнюк
02:03Эксперт рассказал, зачем прохожие фотографируют номер вашей машины
02:00Россиян предупредили о второй волне активности клещей
01:26В одном из регионов предложили ввести отцовский капитал
01:24США получили заверения Хафтара о возобновлении добычи нефти в Ливии
01:16Аналитик назвал абсурдной позицию Дании по "Северному потоку — 2"
01:04В ЕАО открылись 183 избирательных участка
00:56Кончаловский прокомментировал награду Венецианского кинофестиваля
00:16Депутаты НАО выберут губернатора на очередной сессии совета
00:13Дума ХМАО выберет главу региона из трех кандидатур
00:08В России начался единый день голосования
23:50Белорусская оппозиция отрицает поддержку женских акций из-за рубежа
23:30На Камчатке открылись избирательные участки в единый день голосования
23:14Эксперт оценил награждение Кончаловского на Венецианском кинофестивале
23:03В Москве умерли 14 пациентов с коронавирусом
22:58Зюганов раскритиковал предложение Союза архитекторов по Мавзолею Ленина
Лента новостейМолния