https://ria.ru/20200912/tu-142-1577150813.html

Российские Ту-142 совершили полеты над нейтральными водами

Два дальних противолодочных самолета Ту-142 выполнили плановые полеты над нейтральными водами Баренцева, Норвежского и Северного морей, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 12.09.2020

2020-09-12T21:36

2020-09-12T21:36

2020-09-12T23:55

ту-142мк

россия

норвежское море

северное море

баренцево море

безопасность

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<strong>СЕВЕРОМОРСК, 12 сен - РИА Новости.</strong> Два дальних противолодочных самолета <a href="http://ria.ru/product_tu-142mk/" target="_blank" data-auto="true">Ту-142</a> выполнили плановые полеты над нейтральными водами Баренцева, Норвежского и <a href="http://ria.ru/location_Severnoe_more/" target="_blank" data-auto="true">Северного морей</a>, сообщает пресс-служба Северного флота.Отмечается, что продолжительность полета составила более 11 часов. На отдельных этапах маршрута полета российские самолеты сопровождались истребителями иностранных государств.Полеты выполнялись в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20200911/perekhvat-1577104404.html

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россия

норвежское море

северное море

баренцево море

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ту-142мк, россия, норвежское море, северное море, баренцево море, безопасность