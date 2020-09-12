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Российские Ту-142 совершили полеты над нейтральными водами
Два дальних противолодочных самолета Ту-142 выполнили плановые полеты над нейтральными водами Баренцева, Норвежского и Северного морей, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 12.09.2020
2020-09-12T21:36
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ту-142мк
россия
норвежское море
северное море
баренцево море
безопасность
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<strong>СЕВЕРОМОРСК, 12 сен - РИА Новости.</strong> Два дальних противолодочных самолета <a href="http://ria.ru/product_tu-142mk/" target="_blank" data-auto="true">Ту-142</a> выполнили плановые полеты над нейтральными водами Баренцева, Норвежского и <a href="http://ria.ru/location_Severnoe_more/" target="_blank" data-auto="true">Северного морей</a>, сообщает пресс-служба Северного флота.Отмечается, что продолжительность полета составила более 11 часов. На отдельных этапах маршрута полета российские самолеты сопровождались истребителями иностранных государств.Полеты выполнялись в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20200911/perekhvat-1577104404.html
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россия
норвежское море
северное море
баренцево море
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ту-142мк, россия, норвежское море, северное море, баренцево море, безопасность

Российские Ту-142 совершили полеты над нейтральными водами

21:36 12.09.2020 (обновлено: 23:55 12.09.2020)
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© РИА Новости / Михаил Киреев / Перейти в фотобанкГлавный военно-морской парад России
Главный военно-морской парад России - РИА Новости, 1920, 12.09.2020
© РИА Новости / Михаил Киреев
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СЕВЕРОМОРСК, 12 сен - РИА Новости. Два дальних противолодочных самолета Ту-142 выполнили плановые полеты над нейтральными водами Баренцева, Норвежского и Северного морей, сообщает пресс-служба Северного флота.

"Двенадцатого сентября 2020 года два дальних противолодочных самолета Ту-142 Северного флота выполнили плановые полеты над нейтральными водами акваторий Баренцева, Норвежского и Северного морей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что продолжительность полета составила более 11 часов. На отдельных этапах маршрута полета российские самолеты сопровождались истребителями иностранных государств.
Полеты выполнялись в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, отмечается в сообщении.
Многоцелевой истребитель Су-27 - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
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Российский Су-27 перехватил американские самолеты над Черным морем
8293004
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Ту-142МКРоссияНорвежское мореСеверное мореБаренцево мореБезопасность
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