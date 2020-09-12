https://ria.ru/20200912/trezvost--1577139185.html

В России появилось официальное трезвое село

В селе Ульяновка Забайкальского края официально запретили продавать алкоголь. Об этом сообщается на сайте регионального правительства. РИА Новости, 12.09.2020

2020-09-12T15:58

2020-09-12T15:58

2020-09-12T19:39

россия

забайкальский край

общество

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<strong>МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. </strong>В селе Ульяновка Забайкальского края официально запретили продавать алкоголь. Об этом сообщается на <a href="https://75.ru/news/171326" target="_blank" rel="nofollow noopener">сайте</a> регионального правительства. Как объяснила председатель "Трезвого Забайкалья" Валентина Сапунова, инициатива принадлежит местным властям и жителям. На въезде в населенный пункт поставили баннер "Зона трезвости".Торжественное мероприятие, посвященное присвоению статуса "трезвое село", состоялось 12 сентября. В нем принял участие губернатор <a href="https://ria.ru/location_Zabajjkalskijj_krajj" target="_blank">Забайкальского края</a> Александр Осипов. "В тех селах, которые выбирают здоровый образ жизни, — будут крепкие семьи, будут рождаться дети, а значит, у села есть будущее. Я надеюсь, что таких сел в Забайкалье будет больше", — заявил глава региона.

https://ria.ru/20191201/1561812891.html

nakιs Kamakιs Да кто там и раньше покупал??? У всех всё своё. 39

nakιs Kamakιs Трезвых дураков. 32

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россия

забайкальский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, забайкальский край, общество