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https://ria.ru/20200912/trezvost--1577139185.html
В России появилось официальное трезвое село
В селе Ульяновка Забайкальского края официально запретили продавать алкоголь. Об этом сообщается на сайте регионального правительства. РИА Новости, 12.09.2020
2020-09-12T15:58
2020-09-12T19:39
россия
забайкальский край
общество
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<strong>МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. </strong>В селе Ульяновка Забайкальского края официально запретили продавать алкоголь. Об этом сообщается на <a href="https://75.ru/news/171326" target="_blank" rel="nofollow noopener">сайте</a> регионального правительства. Как объяснила председатель "Трезвого Забайкалья" Валентина Сапунова, инициатива принадлежит местным властям и жителям. На въезде в населенный пункт поставили баннер "Зона трезвости".Торжественное мероприятие, посвященное присвоению статуса "трезвое село", состоялось 12 сентября. В нем принял участие губернатор <a href="https://ria.ru/location_Zabajjkalskijj_krajj" target="_blank">Забайкальского края</a> Александр Осипов. "В тех селах, которые выбирают здоровый образ жизни, — будут крепкие семьи, будут рождаться дети, а значит, у села есть будущее. Я надеюсь, что таких сел в Забайкалье будет больше", — заявил глава региона.
https://ria.ru/20191201/1561812891.html
Да кто там и раньше покупал??? У всех всё своё.
39
Трезвых дураков.
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13
россия
забайкальский край
РИА Новости
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Новости
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60
россия, забайкальский край, общество

В России появилось официальное трезвое село

15:58 12.09.2020 (обновлено: 19:39 12.09.2020)
9326
© ото пресс-службы правительства Забайкальского краяЖители села Ульяновка Шилкинского района Забайкальского края
Жители села Ульяновка Шилкинского района Забайкальского края - РИА Новости, 1920, 12.09.2020
© ото пресс-службы правительства Забайкальского края
Жители села Ульяновка Шилкинского района Забайкальского края
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. В селе Ульяновка Забайкальского края официально запретили продавать алкоголь. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.
Как объяснила председатель "Трезвого Забайкалья" Валентина Сапунова, инициатива принадлежит местным властям и жителям. На въезде в населенный пункт поставили баннер "Зона трезвости".
Торжественное мероприятие, посвященное присвоению статуса "трезвое село", состоялось 12 сентября. В нем принял участие губернатор Забайкальского края Александр Осипов.
"В тех селах, которые выбирают здоровый образ жизни, — будут крепкие семьи, будут рождаться дети, а значит, у села есть будущее. Я надеюсь, что таких сел в Забайкалье будет больше", — заявил глава региона.
Отказ от алкоголя - РИА Новости, 1920, 01.12.2019
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3015662440
Обсудить 13
РоссияЗабайкальский крайОбщество
Популярные комментарии
Да кто там и раньше покупал??? У всех всё своё.
12 сентября, 16:05
nakιs Kamakιsnakιs Kamakιs
18900012
Трезвых дураков.
12 сентября, 16:28
nakιs Kamakιsnakιs Kamakιs
9400019
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