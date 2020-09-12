https://ria.ru/20200912/trevogi-1577085775.html
Психологи создали способ борьбы со стрессом с помощью семи благодарностей
Психологи в Москве разработали технику "Семь благодарностей", которая поможет справиться с тревожностью — болезнью больших городов. В департаменте труда и... РИА Новости, 12.09.2020
2020-09-12T07:50
2020-09-12T07:50
2020-09-12T17:42
департамент труда и соцзащиты москвы
хорошие новости
хорошие новости
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<strong>МОСКВА, 12 сен — РИА Новости.</strong> Психологи в Москве разработали технику "Семь благодарностей", которая поможет справиться с тревожностью — болезнью больших городов. В департаменте труда и социальной защиты населения города Москвы утверждают, что метод занимает немного времени и не требует особых усилий.Психолог семейного центра "Зеленоград" Людмила Деменева пояснила, что, используя разработанную технику, человек уходит от негатива и помогает себе и гормонам, которые управляют работой мозга. Таким образом, тревожность снижается, и человек становится спокойнее.Деменева привела пример: в их центр обратилась женщина, в семье которой за несколько месяцев случилось не одно несчастье, и из-за этого сейчас она чувствует постоянную тревогу.Каким же образом техника может помочь в этом случае? Она позволит сконцентрироваться на том, что у человека уже есть, на его достижениях, даст опору и поддержку, веру в свои силы.Что представляет собой способ "Семь благодарностей"?"Секрет техники очень прост. Нужно заменить негативные мысли на позитивные и думать о том, чего вам уже удалось достичь в настоящий момент времени", — рекомендует психолог.Для получения эффекта можно выполнить следующие упражнения:Например: "<em>Благодарю мир за то, что вокруг меня есть люди, которые помогут, что есть врачи и лекарства. Благодарю мир за то, что я могу просить о помощи — и помощь приходит. Благодарю мир за то, что у меня есть дети. Благодарю мир за то, что я хорошо выгляжу. Благодарю мир, что у меня есть еда, чистая вода. Благодарю мир за то, что я сплю в своей кровати, в своем уютном и безопасном доме. Благодарю мир за то, что я справилась со всеми проблемами</em>".Она также добавляет: если человек чувствует, что самостоятельно справиться с проблемами не удается и он нуждаетесь в помощи и поддержке специалистов, то следует записаться на консультацию в столичных семейных центрах, где квалифицированные психологи готовы оперативно оказать поддержку в трудный период.
https://ria.ru/20200910/infantilnost-1576978438.html
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
департамент труда и соцзащиты москвы, хорошие новости
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Психологи в Москве разработали технику "Семь благодарностей", которая поможет справиться с тревожностью — болезнью больших городов. В департаменте труда и социальной защиты населения города Москвы утверждают, что метод занимает немного времени и не требует особых усилий.
Психолог семейного центра "Зеленоград" Людмила Деменева пояснила, что, используя разработанную технику, человек уходит от негатива и помогает себе и гормонам, которые управляют работой мозга. Таким образом, тревожность снижается, и человек становится спокойнее.
Деменева привела пример: в их центр обратилась женщина, в семье которой за несколько месяцев случилось не одно несчастье, и из-за этого сейчас она чувствует постоянную тревогу.
Как только разрешается одна проблема, возникает другая. Боюсь, что однажды не справлюсь. Сначала болела мама, ее спасли в реанимации. Потом болели муж, я, дети — один за другим. Все закончилось благополучно. Но это длилось четыре месяца. Позже возникла опасность потери работы. Тревога накатывает волнами, забываю, что должна сделать, постоянно боюсь что-то не успеть, иногда страх как будто парализует", — поделилась пациентка.
Каким же образом техника может помочь в этом случае? Она позволит сконцентрироваться на том, что у человека уже есть, на его достижениях, даст опору и поддержку, веру в свои силы.
Через неделю Наталья рассказала, что ей стало спокойнее, общее самочувствие заметно улучшилось", — сообщили в семейном центре "Зеленоград".
Что представляет собой способ "Семь благодарностей"?
"Секрет техники очень прост. Нужно заменить негативные мысли на позитивные и думать о том, чего вам уже удалось достичь в настоящий момент времени", — рекомендует психолог.
Для получения эффекта можно выполнить следующие упражнения:
—
Оцениваем тревогу по шкале от одного до десяти;
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Теперь начинаем благодарить. Кого благодарить? Себя, семью, мир, Вселенную или Бога, тут можно выбирать;
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Когда благодарить? Желательно утром или перед сном;
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За что благодарить? За то, что у вас сейчас есть, своими словами, можно вслух или вовсе молча, но главное, чтобы это было искренне.
Например: "Благодарю мир за то, что вокруг меня есть люди, которые помогут, что есть врачи и лекарства. Благодарю мир за то, что я могу просить о помощи — и помощь приходит. Благодарю мир за то, что у меня есть дети. Благодарю мир за то, что я хорошо выгляжу. Благодарю мир, что у меня есть еда, чистая вода. Благодарю мир за то, что я сплю в своей кровати, в своем уютном и безопасном доме. Благодарю мир за то, что я справилась со всеми проблемами".
—
Теперь вновь оцените вашу тревогу по шкале от одного до десяти.
Отлично, если благодарение станет ежедневной привычкой. Прибегайте к этой технике в минуты усиления тревоги среди дня. Ежедневная практика дает результат. Благодарность благотворно влияет на мозговую активность. Наше сознание устроено так, что оно не может концентрироваться одновременно на негативе и позитиве. Как только вы "включаете" нужные мысли, негатив теряет власть над вами. Это снижает тревогу", — поясняет психолог.
Она также добавляет: если человек чувствует, что самостоятельно справиться с проблемами не удается и он нуждаетесь в помощи и поддержке специалистов, то следует записаться на консультацию в столичных семейных центрах, где квалифицированные психологи готовы оперативно оказать поддержку в трудный период.