https://ria.ru/20200912/trevogi-1577085775.html

Психологи создали способ борьбы со стрессом с помощью семи благодарностей

Психологи в Москве разработали технику "Семь благодарностей", которая поможет справиться с тревожностью — болезнью больших городов. В департаменте труда и... РИА Новости, 12.09.2020

2020-09-12T07:50

2020-09-12T07:50

2020-09-12T17:42

департамент труда и соцзащиты москвы

хорошие новости

хорошие новости

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<strong>МОСКВА, 12 сен — РИА Новости.</strong> Психологи в Москве разработали технику "Семь благодарностей", которая поможет справиться с тревожностью — болезнью больших городов. В департаменте труда и социальной защиты населения города Москвы утверждают, что метод занимает немного времени и не требует особых усилий.Психолог семейного центра "Зеленоград" Людмила Деменева пояснила, что, используя разработанную технику, человек уходит от негатива и помогает себе и гормонам, которые управляют работой мозга. Таким образом, тревожность снижается, и человек становится спокойнее.Деменева привела пример: в их центр обратилась женщина, в семье которой за несколько месяцев случилось не одно несчастье, и из-за этого сейчас она чувствует постоянную тревогу.Каким же образом техника может помочь в этом случае? Она позволит сконцентрироваться на том, что у человека уже есть, на его достижениях, даст опору и поддержку, веру в свои силы.Что представляет собой способ "Семь благодарностей"?"Секрет техники очень прост. Нужно заменить негативные мысли на позитивные и думать о том, чего вам уже удалось достичь в настоящий момент времени", — рекомендует психолог.Для получения эффекта можно выполнить следующие упражнения:Например: "<em>Благодарю мир за то, что вокруг меня есть люди, которые помогут, что есть врачи и лекарства. Благодарю мир за то, что я могу просить о помощи — и помощь приходит. Благодарю мир за то, что у меня есть дети. Благодарю мир за то, что я хорошо выгляжу. Благодарю мир, что у меня есть еда, чистая вода. Благодарю мир за то, что я сплю в своей кровати, в своем уютном и безопасном доме. Благодарю мир за то, что я справилась со всеми проблемами</em>".Она также добавляет: если человек чувствует, что самостоятельно справиться с проблемами не удается и он нуждаетесь в помощи и поддержке специалистов, то следует записаться на консультацию в столичных семейных центрах, где квалифицированные психологи готовы оперативно оказать поддержку в трудный период.

https://ria.ru/20200910/infantilnost-1576978438.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

департамент труда и соцзащиты москвы, хорошие новости