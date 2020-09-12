https://ria.ru/20200912/tramp-1577143508.html
Трамп назвал российское "вмешательство" в выборы обманом Америки
Президент США Дональд Трамп считает, что его жизнь была бы совсем другой, если бы не расследование о "российском вмешательстве" в американские выборы... РИА Новости, 12.09.2020
2020-09-12T17:36
2020-09-12T17:36
2020-09-12T17:36
дональд трамп
роберт мюллер
москва
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в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 12 сен – РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> считает, что его жизнь была бы совсем другой, если бы не расследование о "российском вмешательстве" в американские выборы спецпрокурора <a href="http://ria.ru/person_Robert_Mjuller/" target="_blank" data-auto="true">Роберта Мюллера</a>."Это все была незаконная охота на ведьм, и за это должна быть заплачена большая цена. Насколько другой была бы моя жизнь, если бы этот обман Америки не произошел!" – <a href="https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1304767518112964608" target="_blank" rel="nofollow noopener">написал </a>он в субботу в своем Twitter.Трамп выразил возмущение сообщениями о том, что высокопоставленные представители команды Мюллера могли стереть информацию как минимум с 15 телефонов под предлогом забытых паролей, отсутствия нужного оборудования и повреждений устройств непосредственно перед передачей их следователям.Спецпрокурор США Роберт Мюллер на протяжении двух лет расследовал предположения о "российском вмешательстве" в выборы, которые <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> отрицает. Мюллер завершил расследование, подтвердив обвинения во вмешательстве в выборы. При этом он не нашел свидетельств "сговора" между Дональдом Трампом и Россией, наличие которого отрицали как в Кремле, так и в Белом доме.
https://ria.ru/20200911/rossiya-1577090184.html
https://ria.ru/20200822/zakharova-1576129066.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, роберт мюллер, москва, сша, в мире