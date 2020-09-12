https://ria.ru/20200912/svyaschenniki-1577127648.html

В РПЦ рассказали о мошенничестве в отношении священников

В интернете появился новый вид мошенничества – у священников выуживают данные банковских карт под предлогом переводов пожертвований биткоинами или продают им и... РИА Новости, 12.09.2020

2020-09-12T10:10

2020-09-12T10:10

2020-09-12T11:31

московский патриархат

русская православная церковь

германия

таиланд

украина

общество

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<strong>ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКИЙ (Ярославская область), 12 сен – РИА Новости, Ольга Липич.</strong> В интернете появился новый вид мошенничества – у священников выуживают данные банковских карт под предлогом переводов пожертвований биткоинами или продают им и не присылают дорогие облачения и утварь, сообщил пресс-секретарь Георгиевского монастыря <a href="http://ria.ru/organization_Russkaja_pravoslavnaja_cerkov/" target="_blank" data-auto="true">Русской православной церкви</a> в Гетшендорфе (<a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германия</a>) иеромонах Венедикт (Кочергин).По его словам, мошенники в принципе давят либо на чувство жалости и священнического долга помочь, либо на потребность в финансах на церковные нужды. "В последнее время стала распространяться такая практика. Какая-нибудь женщина говорит: "Я состоятельная, проживаю в <a href="http://ria.ru/location_Thailand/" target="_blank" data-auto="true">Таиланде</a>, хочу сделать вам пожертвование, 500 тысяч рублей, но биткоином… Я вас научу, это несложно: зарегистрируетесь по этой ссылочке, данные своей карточки введете – и деньги поступят". Тем самым выуживаются номер кредитной карты и код. Многим моим коллегам поступают именно такого рода предложения", - отметил представитель германского монастыря.Вторым активно распространяющимся способом мошенничества, по его наблюдениям, стало предложение церковной утвари или облачений "под видом магазина". "Развелось достаточно много страничек, которые называются, например, "Церковная лавка" или "Облачения" и предлагают вам облачения, "цена – в личку", - отметил священнослужитель. Дальше, по его словам, мошенники либо при онлайн-оплате выуживают банковские данные, как в кейсах с биткоинами, либо продают товар с большой скидкой, но он так и не приходит. С живущими на Западе священниками, по его словам, это чаще происходит, потому что их считают богаче. "Эти действия совершаются с территории России, <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a>, Молдовы", - добавил иеромонах Венедикт.Делясь личным опытом, он отметил, что сложно решить вопрос противодействия такому мошенничеству в правовом поле. "Как бороться с таким мошенничеством – это тема для отдельной конференции", - заключил иеромонах Венедикт.Первая международная конференция по защите верующих от мошенничества в сети проходит в Переславле 10-12 сентября. Ее организаторами выступили Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskijj_Patriarkhat/" target="_blank" data-auto="true">Московского патриархата</a> и Фонд Конрада Аденауэра.

https://ria.ru/20200910/sergiy-1577038602.html

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германия

таиланд

украина

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московский патриархат, русская православная церковь, германия, таиланд, украина, общество