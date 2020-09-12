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https://ria.ru/20200912/strakhovka-1577129363.html
Девушка лишилась руки ради миллиона евро и села в тюрьму
Юлию Адлесич из Словении приговорили к двум годам тюрьмы за то, что она решилась остаться без руки для получения страховки в миллион евро, сообщает ABC News. РИА Новости, 12.09.2020
2020-09-12T11:16
2020-09-12T17:25
словения
в мире
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<strong>МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. </strong>Юлию Адлесич из <a href="http://ria.ru/location_Slovenia/" target="_blank" data-auto="true">Словении</a> приговорили к двум годам тюрьмы за то, что она решилась остаться без руки для получения страховки в миллион евро, сообщает <a href="https://abcnews.go.com/" target="_blank">ABC News</a>.Незадолго до инцидента Адлесич заключила договоры с несколькими страховыми компаниями. Если бы мошенническая схема удалась, она получила бы половину этой суммы сразу, а остальные деньги равными частями в качестве ежемесячных платежей.После того как молодой человек девушки отсек ей руку циркулярной пилой, пара поехала в больницу, где заявила, что произошел несчастный случай. При этом отрезанную часть руки они предусмотрительно оставили дома, чтобы ее не пришили обратно и дали девушке инвалидность. Но полиция нашла часть тела и ее все-таки пришили.Дополнительным доказательством в деле стало то, что следователи увидели в истории поиска молодого человека Юлии запросы вроде "как работает искусственная рука".Девушке дали два года тюрьмы за мошеннические действия со страховкой, а ее парню — три года.
https://ria.ru/20200908/turisty-1576888824.html
Идиоты
111
Надо было сразу пустую голову резать...)))
110
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словения
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60
словения, в мире

Девушка лишилась руки ради миллиона евро и села в тюрьму

11:16 12.09.2020 (обновлено: 17:25 12.09.2020)
36641
© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 12.09.2020
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Юлию Адлесич из Словении приговорили к двум годам тюрьмы за то, что она решилась остаться без руки для получения страховки в миллион евро, сообщает ABC News.
Незадолго до инцидента Адлесич заключила договоры с несколькими страховыми компаниями. Если бы мошенническая схема удалась, она получила бы половину этой суммы сразу, а остальные деньги равными частями в качестве ежемесячных платежей.
После того как молодой человек девушки отсек ей руку циркулярной пилой, пара поехала в больницу, где заявила, что произошел несчастный случай. При этом отрезанную часть руки они предусмотрительно оставили дома, чтобы ее не пришили обратно и дали девушке инвалидность. Но полиция нашла часть тела и ее все-таки пришили.
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Дополнительным доказательством в деле стало то, что следователи увидели в истории поиска молодого человека Юлии запросы вроде "как работает искусственная рука".
Девушке дали два года тюрьмы за мошеннические действия со страховкой, а ее парню — три года.
7426896472819
Обсудить 16
СловенияВ мире
Популярные комментарии
Идиоты
12 сентября, 11:20
AMAndrey Mixas
10522110
Надо было сразу пустую голову резать...)))
12 сентября, 11:37
kkotofej
71341103
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