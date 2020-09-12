https://ria.ru/20200912/strakhovka-1577129363.html

Девушка лишилась руки ради миллиона евро и села в тюрьму

Юлию Адлесич из Словении приговорили к двум годам тюрьмы за то, что она решилась остаться без руки для получения страховки в миллион евро, сообщает ABC News. РИА Новости, 12.09.2020

2020-09-12T11:16

2020-09-12T11:16

2020-09-12T17:25

словения

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/156186/64/1561866474_0:158:3082:1892_1400x0_80_0_0_eeac1c3153bb804ee0d00fd491967b94.jpg

<strong>МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. </strong>Юлию Адлесич из <a href="http://ria.ru/location_Slovenia/" target="_blank" data-auto="true">Словении</a> приговорили к двум годам тюрьмы за то, что она решилась остаться без руки для получения страховки в миллион евро, сообщает <a href="https://abcnews.go.com/" target="_blank">ABC News</a>.Незадолго до инцидента Адлесич заключила договоры с несколькими страховыми компаниями. Если бы мошенническая схема удалась, она получила бы половину этой суммы сразу, а остальные деньги равными частями в качестве ежемесячных платежей.После того как молодой человек девушки отсек ей руку циркулярной пилой, пара поехала в больницу, где заявила, что произошел несчастный случай. При этом отрезанную часть руки они предусмотрительно оставили дома, чтобы ее не пришили обратно и дали девушке инвалидность. Но полиция нашла часть тела и ее все-таки пришили.Дополнительным доказательством в деле стало то, что следователи увидели в истории поиска молодого человека Юлии запросы вроде "как работает искусственная рука".Девушке дали два года тюрьмы за мошеннические действия со страховкой, а ее парню — три года.

https://ria.ru/20200908/turisty-1576888824.html

Andrey Mixas Идиоты 111

kotofej Надо было сразу пустую голову резать...))) 110

16

словения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

словения, в мире