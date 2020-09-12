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Правительство одобрило выделение средств на соцвыплаты безработным
Кабмин РФ одобрил выделение Роструду средств на предоставление субъектам РФ субвенций на социальные выплаты безработным, сообщается на сайте правительства. РИА Новости, 12.09.2020
2020-09-12T13:19
2020-09-12T13:27
федеральная служба по труду и занятости (роструд)
байконур (город)
общество
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<strong>МОСКВА, 12 сен - РИА Новости.</strong> Кабмин РФ одобрил выделение <a href="http://ria.ru/organization_Rostrud/" target="_blank" data-auto="true">Роструду</a> средств на предоставление субъектам РФ субвенций на социальные выплаты безработным, сообщается на сайте правительства.Кабмин на заседании в четверг обсуждал выделение Роструду из резервного фонда правительства РФ в 2020 году бюджетных ассигнований на предоставление бюджетам субъектов РФ и бюджету <a href="http://ria.ru/location_Baikonur/" target="_blank" data-auto="true">Байконура</a> субвенций на финансовое обеспечение осуществления социальных выплат безработным гражданам в соответствии с законом "О занятости населения в РФ" и распределении указанных средств между субъектами.Отмечается, что принятие проекта распоряжения позволит обеспечить стопроцентную выплату пособия по безработице гражданам, признанным таковыми в установленном порядке.
https://ria.ru/20200911/deputat-1577112794.html
байконур (город)
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федеральная служба по труду и занятости (роструд), байконур (город), общество

Правительство одобрило выделение средств на соцвыплаты безработным

13:19 12.09.2020 (обновлено: 13:27 12.09.2020)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота центра занятости населения
Работа центра занятости населения - РИА Новости, 1920, 12.09.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Работа центра занятости населения . Архивное фото
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Кабмин РФ одобрил выделение Роструду средств на предоставление субъектам РФ субвенций на социальные выплаты безработным, сообщается на сайте правительства.
Кабмин на заседании в четверг обсуждал выделение Роструду из резервного фонда правительства РФ в 2020 году бюджетных ассигнований на предоставление бюджетам субъектов РФ и бюджету Байконура субвенций на финансовое обеспечение осуществления социальных выплат безработным гражданам в соответствии с законом "О занятости населения в РФ" и распределении указанных средств между субъектами.
"Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что принятие проекта распоряжения позволит обеспечить стопроцентную выплату пособия по безработице гражданам, признанным таковыми в установленном порядке.
Секретарь Вольского муниципального собрания Саратовской области Татьяна Ковинская - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
11 сентября, 18:56
Назван доход саратовского депутата, заявившей о "безработных тунеядцах"
1033116
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Федеральная служба по труду и занятости (Роструд)Байконур (город)Общество
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