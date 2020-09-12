https://ria.ru/20200912/sotsvyplaty-1577132843.html

Правительство одобрило выделение средств на соцвыплаты безработным

Кабмин РФ одобрил выделение Роструду средств на предоставление субъектам РФ субвенций на социальные выплаты безработным, сообщается на сайте правительства. РИА Новости, 12.09.2020

2020-09-12T13:19

2020-09-12T13:19

2020-09-12T13:27

федеральная служба по труду и занятости (роструд)

байконур (город)

общество

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<strong>МОСКВА, 12 сен - РИА Новости.</strong> Кабмин РФ одобрил выделение <a href="http://ria.ru/organization_Rostrud/" target="_blank" data-auto="true">Роструду</a> средств на предоставление субъектам РФ субвенций на социальные выплаты безработным, сообщается на сайте правительства.Кабмин на заседании в четверг обсуждал выделение Роструду из резервного фонда правительства РФ в 2020 году бюджетных ассигнований на предоставление бюджетам субъектов РФ и бюджету <a href="http://ria.ru/location_Baikonur/" target="_blank" data-auto="true">Байконура</a> субвенций на финансовое обеспечение осуществления социальных выплат безработным гражданам в соответствии с законом "О занятости населения в РФ" и распределении указанных средств между субъектами.Отмечается, что принятие проекта распоряжения позволит обеспечить стопроцентную выплату пособия по безработице гражданам, признанным таковыми в установленном порядке.

https://ria.ru/20200911/deputat-1577112794.html

байконур (город)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба по труду и занятости (роструд), байконур (город), общество