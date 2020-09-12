https://ria.ru/20200912/smert-1577138462.html

Турецкий отель не признал вину в гибели российской девочки

Сотрудники турецкого отеля "Санхилл", проходящие по делу о гибели в августе 2019 года 12-летней гражданки России Алисы Адамовой, не признали себя виновными на... РИА Новости, 12.09.2020

2020-09-12T15:43

2020-09-12T15:43

2020-09-12T17:08

бодрум

егоров, пугинский, афанасьев и партнеры

алиса

турция

в мире

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<strong>АНКАРА, 12 сен — РИА Новости, Алена Палажченко.</strong> Сотрудники турецкого отеля "Санхилл", проходящие по делу о гибели в августе 2019 года 12-летней гражданки России <a href="http://ria.ru/organization_Alisa/" target="_blank" data-auto="true">Алисы</a> Адамовой, не признали себя виновными на первом судебном заседании по этому делу в <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a>, сообщила РИА Новости в субботу Оксана Гогунская, представитель адвокатского бюро "<a href="http://ria.ru/organization_Egorov_Puginskijj_Afanasev_i_partnery/" target="_blank" data-auto="true">Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры</a>", представляющего интересы родителей девочки.Пострадавшая в бассейне отеля "Санхилл" в турецком <a href="http://ria.ru/location_Bodrum/" target="_blank" data-auto="true">Бодруме</a> девочка скончалась в Турции 28 августа 2019 года. Россиянку госпитализировали в критическом состоянии после несчастного случая, произошедшего 18 августа, когда руку ребенка засосало в трубу отельного бассейна. На помощь нырнул папа девочки, но даже после остановки насоса вытащить руку удалось только вместе с обшивкой бассейна усилиями семерых мужчин.Она отметила, что родители девочки на суде не присутствовали, так как из-за пандемии коронавируса не было ясно, состоится ли заседание вообще. Они планируют приехать на следующее заседание, которое ориентировочно состоится в конце декабря."От российского Следственного комитета были заявления, что в России параллельно было возбуждено уголовное дело по факту смерти несовершеннолетней россиянки, и наши следственные органы должны ориентироваться на материалы дела, которое ведут турецкие коллеги. Но, к сожалению, правовые запросы с российской стороны Турция не удовлетворяет в той мере, в какой это предусмотрено Конвенцией об оказании помощи по уголовным делам. Турецкая сторона не идет на сотрудничество и, к сожалению, не оказывает помощь", — отметила собеседница агентства.По ее словам, есть беспокойство, что эта уголовная ситуация может перейти в политическую плоскость.

https://ria.ru/20200911/vzryv-1577069753.html

https://ria.ru/20200120/1563615559.html

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бодрум

турция

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бодрум, егоров, пугинский, афанасьев и партнеры, алиса, турция, в мире