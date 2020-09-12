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Турецкий отель не признал вину в гибели российской девочки
Сотрудники турецкого отеля "Санхилл", проходящие по делу о гибели в августе 2019 года 12-летней гражданки России Алисы Адамовой, не признали себя виновными на... РИА Новости, 12.09.2020
2020-09-12T15:43
2020-09-12T17:08
бодрум
егоров, пугинский, афанасьев и партнеры
алиса
турция
в мире
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<strong>АНКАРА, 12 сен — РИА Новости, Алена Палажченко.</strong> Сотрудники турецкого отеля "Санхилл", проходящие по делу о гибели в августе 2019 года 12-летней гражданки России <a href="http://ria.ru/organization_Alisa/" target="_blank" data-auto="true">Алисы</a> Адамовой, не признали себя виновными на первом судебном заседании по этому делу в <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a>, сообщила РИА Новости в субботу Оксана Гогунская, представитель адвокатского бюро "<a href="http://ria.ru/organization_Egorov_Puginskijj_Afanasev_i_partnery/" target="_blank" data-auto="true">Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры</a>", представляющего интересы родителей девочки.Пострадавшая в бассейне отеля "Санхилл" в турецком <a href="http://ria.ru/location_Bodrum/" target="_blank" data-auto="true">Бодруме</a> девочка скончалась в Турции 28 августа 2019 года. Россиянку госпитализировали в критическом состоянии после несчастного случая, произошедшего 18 августа, когда руку ребенка засосало в трубу отельного бассейна. На помощь нырнул папа девочки, но даже после остановки насоса вытащить руку удалось только вместе с обшивкой бассейна усилиями семерых мужчин.Она отметила, что родители девочки на суде не присутствовали, так как из-за пандемии коронавируса не было ясно, состоится ли заседание вообще. Они планируют приехать на следующее заседание, которое ориентировочно состоится в конце декабря."От российского Следственного комитета были заявления, что в России параллельно было возбуждено уголовное дело по факту смерти несовершеннолетней россиянки, и наши следственные органы должны ориентироваться на материалы дела, которое ведут турецкие коллеги. Но, к сожалению, правовые запросы с российской стороны Турция не удовлетворяет в той мере, в какой это предусмотрено Конвенцией об оказании помощи по уголовным делам. Турецкая сторона не идет на сотрудничество и, к сожалению, не оказывает помощь", — отметила собеседница агентства.По ее словам, есть беспокойство, что эта уголовная ситуация может перейти в политическую плоскость.
https://ria.ru/20200911/vzryv-1577069753.html
https://ria.ru/20200120/1563615559.html
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бодрум
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бодрум, егоров, пугинский, афанасьев и партнеры, алиса, турция, в мире

Турецкий отель не признал вину в гибели российской девочки

15:43 12.09.2020 (обновлено: 17:08 12.09.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкОтель в Анталье
Отель в Анталье - РИА Новости, 1920, 12.09.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Отель в Анталье. Архивное фото
АНКАРА, 12 сен — РИА Новости, Алена Палажченко. Сотрудники турецкого отеля "Санхилл", проходящие по делу о гибели в августе 2019 года 12-летней гражданки России Алисы Адамовой, не признали себя виновными на первом судебном заседании по этому делу в Турции, сообщила РИА Новости в субботу Оксана Гогунская, представитель адвокатского бюро "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры", представляющего интересы родителей девочки.
Пострадавшая в бассейне отеля "Санхилл" в турецком Бодруме девочка скончалась в Турции 28 августа 2019 года. Россиянку госпитализировали в критическом состоянии после несчастного случая, произошедшего 18 августа, когда руку ребенка засосало в трубу отельного бассейна. На помощь нырнул папа девочки, но даже после остановки насоса вытащить руку удалось только вместе с обшивкой бассейна усилиями семерых мужчин.

"В Турции состоялось первое судебное заседание по этому делу. На нем заслушивались обвиняемые: менеджер отеля и технический сотрудник бассейна, который его обслуживал. Менеджер считает его спасателем, хотя сотрудник это отрицает. Они не признают вину и утверждают, что эксплуатация бассейна велась с 2002 года и соответствовала всем нормативам. Госорганы Турции проверяли бассейн перед сезоном и никаких замечаний не высказали", — сказала собеседница агентства.

Она отметила, что родители девочки на суде не присутствовали, так как из-за пандемии коронавируса не было ясно, состоится ли заседание вообще. Они планируют приехать на следующее заседание, которое ориентировочно состоится в конце декабря.
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"Родителей очень беспокоит, как это дело ведется, ведь прошло больше года после гибели их дочери. Им хотелось бы, чтобы это не самое сложное дело побыстрее закончились, но почему-то оно затягивается. Больше всего они хотят, чтобы дело было рассмотрено объективно и были найдены виновные в смерти девочки", — сказала представитель адвокатского бюро.

"От российского Следственного комитета были заявления, что в России параллельно было возбуждено уголовное дело по факту смерти несовершеннолетней россиянки, и наши следственные органы должны ориентироваться на материалы дела, которое ведут турецкие коллеги. Но, к сожалению, правовые запросы с российской стороны Турция не удовлетворяет в той мере, в какой это предусмотрено Конвенцией об оказании помощи по уголовным делам. Турецкая сторона не идет на сотрудничество и, к сожалению, не оказывает помощь", — отметила собеседница агентства.
По ее словам, есть беспокойство, что эта уголовная ситуация может перейти в политическую плоскость.

"Мы будем добиваться, чтобы на суде заслушали свидетелей со стороны потерпевших, потому что они незаинтересованные люди и свидетельствуют о фактах. Это отдыхавшие в тот момент в отеле туристы, они живут за пределами Турции, но можно опросить их по видеосвязи, сейчас существует практика, когда суд переходит в дистанционный режим. У суда должна быть полная картина произошедшего, чтобы было вынесено справедливое и законное решение", — добавила представитель адвокатского бюро.

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БодрумЕгоров, Пугинский, Афанасьев и партнерыАлисаТурцияВ мире
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