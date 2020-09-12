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Мы все умрём. Но это не точно
Подкаст о современной науке, ее достижениях и провалах. Вместе с гостями разбираем новейшие научные открытия, возможности, которые они дают и опасности, которыми могут грозить человечеству.
https://ria.ru/20200912/runet-1577130357.html
Мы все умрём. Отключение Рунета
Русский язык – второй по популярности в интернете: Рунет насчитывает более 15 млн сайтов. От Рунета зависят работа и жизнь миллионов людей. Должен ли интернет в России быть бесплатным? Что случится с бизнесом при переходе на 5G? Слежка через камеры и микрофоны - миф или реальность? Что будет, если интернет в России полностью заблокируют?
2020-09-12T12:00
2020-09-12T12:00
мы все умрём. но это не точно
подкаст
интернет
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Мы все умрём. Отключение Рунета
Русский язык – второй по популярности в интернете: Рунет насчитывает более 15 млн сайтов. От Рунета зависят работа и жизнь миллионов людей. Должен ли интернет в России быть бесплатным? Что случится с бизнесом при переходе на 5G? Слежка через камеры и микрофоны - миф или реальность? Что будет, если интернет в России полностью заблокируют?
Разобраться в теме помог Сергей Гребенников - директор Регионального общественного центра интернет-технологий.<strong>Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone —</strong> <strong><a href="https://itunes.apple.com/ru/podcast/%D0%BC%D1%8B-%D0%B2%D1%81%D0%B5-%D1%83%D0%BC%D1%80%D0%B5%D0%BC-%D0%BD%D0%BE-%D1%8D%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE/id1451487865?l=en&amp;mt=2" target="_blank">iTunes</a>, для Android —</strong> <strong><a href="https://www.google.com/podcasts?feed=aHR0cHM6Ly9yc3Muc2ltcGxlY2FzdC5jb20vcG9kY2FzdHMvMTAwMjgvcnNz&amp;fbclid=IwAR3F-MvU4sxXyJFpfNPzl5ozPfNQDs5dpqDlR22yiGG1aby-IMBWkUVSDTI" target="_blank">Google Podcasts</a>. С любым устройством вы можете использовать</strong> <strong><a href="https://music.yandex.ru/album/7045466" target="_blank">Яндекс.Музыка</a>,</strong> <strong><a href="https://castbox.fm/channel/%D0%9C%D1%8B-%D0%B2%D1%81%D0%B5-%D1%83%D0%BC%D1%80%D0%B5%D0%BC.-%D0%9D%D0%BE-%D1%8D%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-id2007038?country=ru" target="_blank">Castbox</a></strong> <strong>и</strong> <strong><a href="https://soundstream.media/playlist/my-vse-umrem" target="_blank">SoundStream</a>. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.</strong><strong>Как и где бесплатно</strong> <strong><a href="https://ria.ru/20181025/1531453810.html" target="_blank">подписаться на подкасты</a></strong><br><strong>__________</strong><br>Эпизод подготовил Игорь Кривицкий<br>Эксперт подкаста Сергей Гребенников<br>Монтаж Андрея Темнова<br>Помогите сделать подкасты РИА Новости ещё лучше. <a href="https://ankt.cc/vRVx0k" target="_blank">Пройдите опрос</a> и расскажите о своих впечатлениях.<br><strong>Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами:</strong> <strong><a href="https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3apodcasts@rian.ru" target="_blank">podcasts@rian.ru</a></strong>
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аудио, подкаст, интернет

Мы все умрём. Отключение Рунета

12:00 12.09.2020
4115
Мы все умрём. Но это не точно
Мы все умрём. Отключение Рунета
Вчера, 12:00
Русский язык – второй по популярности в интернете: Рунет насчитывает более 15 млн сайтов. От Рунета зависят работа и жизнь миллионов людей. Должен ли интернет в России быть бесплатным? Что случится с бизнесом при переходе на 5G? Слежка через камеры и микрофоны - миф или реальность? Что будет, если интернет в России полностью заблокируют?
Разобраться в теме помог Сергей Гребенников - директор Регионального общественного центра интернет-технологий.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
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Эпизод подготовил Игорь Кривицкий
Эксперт подкаста Сергей Гребенников
Монтаж Андрея Темнова
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Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
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Мы все умрём. Но это не точноПодкастИнтернет
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