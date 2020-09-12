Глава Белорусской церкви призвал священников не заниматься политикой
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкГлава Белорусской православной церкви митрополит Минский и Заславский Вениамин
Глава Белорусской православной церкви митрополит Минский и Заславский Вениамин
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Священнослужители не должны заниматься политикой, их проповедь и деятельность должны основываться только на Евангелии и учении Христа, заявил глава Белорусской православной церкви митрополит Минский и Заславский Вениамин.
"Политика - это очень сложная сфера человеческих взаимоотношений, и много здесь сокрыто, непонятно. И если мы, священнослужители, будем заниматься политикой, то кто тогда будет наставлять народ в законе Божием? Потому что вникание, погружение в политику накладывает отпечаток на душу человека, и уже слово не становится таким беспристрастным и взвешенным, основанным на Евангелии, примешивается человеческая логика, желания, чувства, стремления", - сказал митрополит в интервью RT на вопрос, насколько уместно, что сейчас многие священники в Белоруссии в своих проповедях "и просто в комментариях" в соцсетях начали говорить о политике.
В этом случае, добавил он, "примешивается желание помочь людям, но не учитывается при этом, какова воля Божия, каков путь, угодный Богу, и что говорит об этом Евангелие".
"Думаю, что наша задача - больше всего говорить о добродетели и о грехе, о пути к исправлению, преодолению греховных ошибок прошлого, современного, и к сплочению, единению нашего общества на основе христианских, духовных ценностей", - сказал патриарший экзарх всея Беларуси.
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