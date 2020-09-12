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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200912/religiya-1577129274.html
Глава Белорусской церкви призвал священников не заниматься политикой
Священнослужители не должны заниматься политикой, их проповедь и деятельность должны основываться только на Евангелии и учении Христа, заявил глава Белорусской... РИА Новости, 12.09.2020
2020-09-12T11:10
2020-09-12T11:10
религия и мировоззрение
митрополит минский и заславский вениамин
новости - религия и мировоззрение
белорусская православная церковь
белоруссия
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<strong>МОСКВА, 12 сен - РИА Новости.</strong> Священнослужители не должны заниматься политикой, их проповедь и деятельность должны основываться только на Евангелии и учении Христа, заявил глава <a href="http://ria.ru/organization_Belorusskaja_pravoslavnaja_cerkov/" target="_blank" data-auto="true">Белорусской православной церкви</a> <a href="https://ria.ru/person_mitropolit-minskiy-i-zaslavskiy-veniamin" target="_blank">митрополит Минский и Заславский Вениамин</a>."Политика - это очень сложная сфера человеческих взаимоотношений, и много здесь сокрыто, непонятно. И если мы, священнослужители, будем заниматься политикой, то кто тогда будет наставлять народ в законе Божием? Потому что вникание, погружение в политику накладывает отпечаток на душу человека, и уже слово не становится таким беспристрастным и взвешенным, основанным на Евангелии, примешивается человеческая логика, желания, чувства, стремления", - сказал митрополит в интервью <a href="https://russian.rt.com/" target="_blank">RT</a> на вопрос, насколько уместно, что сейчас многие священники в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> в своих проповедях "и просто в комментариях" в соцсетях начали говорить о политике.В этом случае, добавил он, "примешивается желание помочь людям, но не учитывается при этом, какова воля Божия, каков путь, угодный Богу, и что говорит об этом Евангелие".<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
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митрополит минский и заславский вениамин, новости - религия и мировоззрение, белорусская православная церковь, белоруссия

Глава Белорусской церкви призвал священников не заниматься политикой

11:10 12.09.2020
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкГлава Белорусской православной церкви митрополит Минский и Заславский Вениамин
Глава Белорусской православной церкви митрополит Минский и Заславский Вениамин - РИА Новости, 1920, 12.09.2020
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Глава Белорусской православной церкви митрополит Минский и Заславский Вениамин
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Священнослужители не должны заниматься политикой, их проповедь и деятельность должны основываться только на Евангелии и учении Христа, заявил глава Белорусской православной церкви митрополит Минский и Заславский Вениамин.
"Политика - это очень сложная сфера человеческих взаимоотношений, и много здесь сокрыто, непонятно. И если мы, священнослужители, будем заниматься политикой, то кто тогда будет наставлять народ в законе Божием? Потому что вникание, погружение в политику накладывает отпечаток на душу человека, и уже слово не становится таким беспристрастным и взвешенным, основанным на Евангелии, примешивается человеческая логика, желания, чувства, стремления", - сказал митрополит в интервью RT на вопрос, насколько уместно, что сейчас многие священники в Белоруссии в своих проповедях "и просто в комментариях" в соцсетях начали говорить о политике.
В этом случае, добавил он, "примешивается желание помочь людям, но не учитывается при этом, какова воля Божия, каков путь, угодный Богу, и что говорит об этом Евангелие".
"Думаю, что наша задача - больше всего говорить о добродетели и о грехе, о пути к исправлению, преодолению греховных ошибок прошлого, современного, и к сплочению, единению нашего общества на основе христианских, духовных ценностей", - сказал патриарший экзарх всея Беларуси.
Члены 2-й Государственной думы от Пермской губернии в 1907 году - РИА Новости, 1920, 14.02.2019
14 февраля 2019, 08:00Религия и мировоззрение
Церковь в политике — за и против
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Религия и мировоззрениеМитрополит Минский и Заславский ВениаминНовости - Религия и мировоззрениеБелорусская православная церковьБелоруссия
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