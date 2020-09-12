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Продюсер "Ласкового мая" предрек миру голод, потрясения и смерти
Продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин высказал в Instagram мнение, что с ноября начнутся глобальные изменения в политической жизни мира. РИА Новости, 12.09.2020
2020-09-12T08:51
2020-09-12T13:47
шоу-бизнес
андрей разин
ласковый май
китай
европа
сша
общество
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<strong>МОСКВА, 12 сен — РИА Новости.</strong> Продюсер "<a href="http://ria.ru/organization_Laskovyjj_majj/" target="_blank" data-auto="true">Ласкового мая</a>" <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Razin1/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Разин</a> высказал в <a href="https://www.instagram.com/razin_andrei_lm/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a> мнение, что с ноября начнутся глобальные изменения в политической жизни мира.Он подчеркнул, что о его способности предсказывать правду знают все.Так, по словам Разина, эти изменения будут ознаменованы "большими потрясениями, голодом и человеческими потерями".В экономике некоторых стран <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европы</a> возможны "застойные процессы", считает Разин. Неравенство людей, по его мнению, усилится за счет повышения налогов. Продюсер также отметил важность климатического вопроса, который будет беспокоить людей все больше и больше. При этом Разин не исключил технологической революции.
https://ria.ru/20200608/1572645911.html
Я подвыпивший и не такое предсказываю 😉
60
То что он описал и так идёт. Любой школьник ,,предскажет правду,, о подброшенном вверх мячике - он упадёт вниз.
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китай
европа
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РИА Новости
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шоу-бизнес, андрей разин, ласковый май, китай, европа, сша, общество

Продюсер "Ласкового мая" предрек миру голод, потрясения и смерти

08:51 12.09.2020 (обновлено: 13:47 12.09.2020)
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© РИА Новости / Евгений БиятовПродюсер Андрей Разин
Продюсер Андрей Разин - РИА Новости, 1920, 12.09.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин высказал в Instagram мнение, что с ноября начнутся глобальные изменения в политической жизни мира.
Он подчеркнул, что о его способности предсказывать правду знают все.
Так, по словам Разина, эти изменения будут ознаменованы "большими потрясениями, голодом и человеческими потерями".

"Одним из самых важных аспектов, характеризующих эти изменения, станут отношения США и Китая, которые фактически перейдут в фазу холодной войны", — написал он.

В экономике некоторых стран Европы возможны "застойные процессы", считает Разин. Неравенство людей, по его мнению, усилится за счет повышения налогов. Продюсер также отметил важность климатического вопроса, который будет беспокоить людей все больше и больше.
При этом Разин не исключил технологической революции.
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Шоу-бизнесАндрей РазинЛасковый майКитайЕвропаСШАОбщество
Популярные комментарии
Я подвыпивший и не такое предсказываю 😉
12 сентября, 09:00
АШАлекс Штраус
24280206
То что он описал и так идёт. Любой школьник ,,предскажет правду,, о подброшенном вверх мячике - он упадёт вниз.
12 сентября, 09:00
Валар ДахаэрисВалар Дахаэрис
4250203
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