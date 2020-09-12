https://ria.ru/20200912/razin-1577125689.html
Продюсер "Ласкового мая" предрек миру голод, потрясения и смерти
Продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин высказал в Instagram мнение, что с ноября начнутся глобальные изменения в политической жизни мира. РИА Новости, 12.09.2020
2020-09-12T08:51
2020-09-12T08:51
2020-09-12T13:47
шоу-бизнес
андрей разин
ласковый май
китай
европа
сша
общество
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<strong>МОСКВА, 12 сен — РИА Новости.</strong> Продюсер "<a href="http://ria.ru/organization_Laskovyjj_majj/" target="_blank" data-auto="true">Ласкового мая</a>" <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Razin1/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Разин</a> высказал в <a href="https://www.instagram.com/razin_andrei_lm/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a> мнение, что с ноября начнутся глобальные изменения в политической жизни мира.Он подчеркнул, что о его способности предсказывать правду знают все.Так, по словам Разина, эти изменения будут ознаменованы "большими потрясениями, голодом и человеческими потерями".В экономике некоторых стран <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европы</a> возможны "застойные процессы", считает Разин. Неравенство людей, по его мнению, усилится за счет повышения налогов. Продюсер также отметил важность климатического вопроса, который будет беспокоить людей все больше и больше. При этом Разин не исключил технологической революции.
https://ria.ru/20200608/1572645911.html
Алекс Штраус
Я подвыпивший и не такое предсказываю 😉
60
Валар Дахаэрис
То что он описал и так идёт. Любой школьник ,,предскажет правду,, о подброшенном вверх мячике - он упадёт вниз.
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шоу-бизнес, андрей разин, ласковый май, китай, европа, сша, общество