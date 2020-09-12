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Пуск китайской ракеты-носителя "Куайчжоу-1А" завершился неудачей
Пуск китайской твердотопливной ракеты-носителя "Куайчжоу-1А" в субботу из-за возникших неполадок завершился неудачей, сообщает агентство Синьхуа. РИА Новости, 12.09.2020
2020-09-12T14:49
2020-09-12T14:49
2020-09-12T14:50
ганьсу
космос - риа наука
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<strong>ПЕКИН, 12 сен – РИА Новости.</strong> Пуск китайской твердотопливной ракеты-носителя "Куайчжоу-1А" в субботу из-за возникших неполадок завершился неудачей, сообщает агентство <a href="http://russian.news.cn/" target="_blank">Синьхуа.</a>Пуск ракеты со спутником дистанционного зондирования Земли "Цзилинь-1" состоялся в субботу в 13.02 по местному времени (08.02 мск) с космодрома Цзюцюань в провинции <a href="http://ria.ru/location_Gansu/" target="_blank" data-auto="true">Ганьсу</a>.Подробности не приводятся. Точные причины аварии выясняются.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ганьсу, космос - риа наука