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Пуск китайской ракеты-носителя "Куайчжоу-1А" завершился неудачей
Пуск китайской твердотопливной ракеты-носителя "Куайчжоу-1А" в субботу из-за возникших неполадок завершился неудачей, сообщает агентство Синьхуа. РИА Новости, 12.09.2020
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ганьсу
космос - риа наука
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<strong>ПЕКИН, 12 сен – РИА Новости.</strong> Пуск китайской твердотопливной ракеты-носителя "Куайчжоу-1А" в субботу из-за возникших неполадок завершился неудачей, сообщает агентство <a href="http://russian.news.cn/" target="_blank">Синьхуа.</a>Пуск ракеты со спутником дистанционного зондирования Земли "Цзилинь-1" состоялся в субботу в 13.02 по местному времени (08.02 мск) с космодрома Цзюцюань в провинции <a href="http://ria.ru/location_Gansu/" target="_blank" data-auto="true">Ганьсу</a>.Подробности не приводятся. Точные причины аварии выясняются.
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ганьсу
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ганьсу, космос - риа наука

Пуск китайской ракеты-носителя "Куайчжоу-1А" завершился неудачей

14:49 12.09.2020 (обновлено: 14:50 12.09.2020)
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© AFP 2020 / STRПуск китайской ракеты-носителя "Куайчжоу-1А"
Пуск китайской ракеты-носителя Куайчжоу-1А - РИА Новости, 1920, 12.09.2020
© AFP 2020 / STR
Пуск китайской ракеты-носителя "Куайчжоу-1А"
ПЕКИН, 12 сен – РИА Новости. Пуск китайской твердотопливной ракеты-носителя "Куайчжоу-1А" в субботу из-за возникших неполадок завершился неудачей, сообщает агентство Синьхуа.
Пуск ракеты со спутником дистанционного зондирования Земли "Цзилинь-1" состоялся в субботу в 13.02 по местному времени (08.02 мск) с космодрома Цзюцюань в провинции Ганьсу.
Подробности не приводятся. Точные причины аварии выясняются.
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ГаньсуКосмос - РИА Наука
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