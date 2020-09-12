https://ria.ru/20200912/raketa-1577136121.html

Пуск китайской ракеты-носителя "Куайчжоу-1А" завершился неудачей

Пуск китайской твердотопливной ракеты-носителя "Куайчжоу-1А" в субботу из-за возникших неполадок завершился неудачей, сообщает агентство Синьхуа. РИА Новости, 12.09.2020

2020-09-12T14:49

2020-09-12T14:49

2020-09-12T14:50

ганьсу

космос - риа наука

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<strong>ПЕКИН, 12 сен – РИА Новости.</strong> Пуск китайской твердотопливной ракеты-носителя "Куайчжоу-1А" в субботу из-за возникших неполадок завершился неудачей, сообщает агентство <a href="http://russian.news.cn/" target="_blank">Синьхуа.</a>Пуск ракеты со спутником дистанционного зондирования Земли "Цзилинь-1" состоялся в субботу в 13.02 по местному времени (08.02 мск) с космодрома Цзюцюань в провинции <a href="http://ria.ru/location_Gansu/" target="_blank" data-auto="true">Ганьсу</a>.Подробности не приводятся. Точные причины аварии выясняются.

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ганьсу

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ганьсу, космос - риа наука