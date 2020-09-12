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https://ria.ru/20200912/protesty-1577140850.html
В Париже участники акции "желтых жилетов" забросали полицейских камнями
В Париже участники акций "желтых жилетов" забросали правоохранителей камнями, в ходе беспорядков задержаны более 250 человек, сообщает префектура полиции в... РИА Новости, 12.09.2020
2020-09-12T16:26
2020-09-12T20:09
"желтые жилеты"
франция
париж
в мире
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<strong>МОСКВА, 12 сен — РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_Paris/" target="_blank" data-auto="true">Париже</a> участники акций "желтых жилетов" забросали правоохранителей камнями, в ходе беспорядков задержаны более 250 человек, сообщает префектура полиции в <a href="https://twitter.com/prefpolice/status/1304766911188807680" target="_blank" rel="nofollow noopener">Twitter</a>.Телеканал <a href="https://www.bfmtv.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">BFMTV</a> сообщает, что 134 человека из числа задержанных отправили под стражу.Акции протеста проходят в нескольких округах французской столицы. На одной из них, на площади Ваграм, сначала было спокойно, но в какой-то момент к демонстрантам присоединились агрессивно настроенные участники. Они забрасывали полицейских камнями, поджигали урны, в ответ правоохранители применили слезоточивый газ и оттеснили хулиганов.Нарушители порядка перевернули большую урну со стеклянной тарой и катили ее по улице. Кроме того, они подожгли припаркованный неподалеку мопед. Огонь быстро потушили пожарные.Несколько акций "желтых жилетов" запланированы и в других городах <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>.Движение "желтых жилетов" зародилось почти два года назад — 17 ноября 2018-го состоялись первые крупномасштабные акции, участники которых надевали обязательный атрибут французских водителей — желтые светоотражающие накидки.Первоначально протестующие требовали не повышать налог на топливо и цены на бензин, а затем к этому прибавился целый ряд других требований. С тех пор недовольные социальной политикой французы практически каждую субботу выходят на улицы. Часто протесты сопровождаются беспорядками и столкновениями демонстрантов с полицией.
https://ria.ru/20200912/parizh-1577134382.html
https://ria.ru/20200821/lukashenko-1576101895.html
За демократические митинги Макрона отстранить от власти! Санкции против Франции! Надеюсь МИД России и все прогрессивное человечество теперь поддержит Желтые жилеты!
76
Так их, так душителей свободы и демократии, Макрон должен уйти по требованию французского народа.
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франция
париж
РИА Новости
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Новости
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https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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Уличные бои на акции "желтых жилетов" в Париже
Начались первые столкновения, полиция применяет газ. Манифестанты строят баррикады, горят мусорные баки. По данным префектуры, задержаны 128 человек (данные от 13:00 по мск)
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"желтые жилеты", франция, париж, в мире

В Париже участники акции "желтых жилетов" забросали полицейских камнями

16:26 12.09.2020 (обновлено: 20:09 12.09.2020)
2675
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. В Париже участники акций "желтых жилетов" забросали правоохранителей камнями, в ходе беспорядков задержаны более 250 человек, сообщает префектура полиции в Twitter.
Телеканал BFMTV сообщает, что 134 человека из числа задержанных отправили под стражу.
Сотрудник полиции во время демонстрации движения желтых жилетов в Париже - РИА Новости, 1920, 12.09.2020
Вчера, 14:04
В Париже полиция применила слезоточивый газ на акции "желтых жилетов"
Акции протеста проходят в нескольких округах французской столицы. На одной из них, на площади Ваграм, сначала было спокойно, но в какой-то момент к демонстрантам присоединились агрессивно настроенные участники. Они забрасывали полицейских камнями, поджигали урны, в ответ правоохранители применили слезоточивый газ и оттеснили хулиганов.
Нарушители порядка перевернули большую урну со стеклянной тарой и катили ее по улице. Кроме того, они подожгли припаркованный неподалеку мопед. Огонь быстро потушили пожарные.
Несколько акций "желтых жилетов" запланированы и в других городах Франции.
Движение "желтых жилетов" зародилось почти два года назад — 17 ноября 2018-го состоялись первые крупномасштабные акции, участники которых надевали обязательный атрибут французских водителей — желтые светоотражающие накидки.
Первоначально протестующие требовали не повышать налог на топливо и цены на бензин, а затем к этому прибавился целый ряд других требований. С тех пор недовольные социальной политикой французы практически каждую субботу выходят на улицы. Часто протесты сопровождаются беспорядками и столкновениями демонстрантов с полицией.
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89504179
Обсудить 19
"Желтые жилеты"ФранцияПарижВ мире
Популярные комментарии
За демократические митинги Макрона отстранить от власти! Санкции против Франции! Надеюсь МИД России и все прогрессивное человечество теперь поддержит Желтые жилеты!
12 сентября, 16:37
ppivlad2000
60120103
Так их, так душителей свободы и демократии, Макрон должен уйти по требованию французского народа.
12 сентября, 16:54
sizif8sizif8
4140102
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