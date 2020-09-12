https://ria.ru/20200912/protesty-1577140850.html

В Париже участники акции "желтых жилетов" забросали полицейских камнями

В Париже участники акций "желтых жилетов" забросали правоохранителей камнями, в ходе беспорядков задержаны более 250 человек, сообщает префектура полиции в... РИА Новости, 12.09.2020

2020-09-12T16:26

2020-09-12T16:26

2020-09-12T20:09

"желтые жилеты"

франция

париж

в мире

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<strong>МОСКВА, 12 сен — РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_Paris/" target="_blank" data-auto="true">Париже</a> участники акций "желтых жилетов" забросали правоохранителей камнями, в ходе беспорядков задержаны более 250 человек, сообщает префектура полиции в <a href="https://twitter.com/prefpolice/status/1304766911188807680" target="_blank" rel="nofollow noopener">Twitter</a>.Телеканал <a href="https://www.bfmtv.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">BFMTV</a> сообщает, что 134 человека из числа задержанных отправили под стражу.Акции протеста проходят в нескольких округах французской столицы. На одной из них, на площади Ваграм, сначала было спокойно, но в какой-то момент к демонстрантам присоединились агрессивно настроенные участники. Они забрасывали полицейских камнями, поджигали урны, в ответ правоохранители применили слезоточивый газ и оттеснили хулиганов.Нарушители порядка перевернули большую урну со стеклянной тарой и катили ее по улице. Кроме того, они подожгли припаркованный неподалеку мопед. Огонь быстро потушили пожарные.Несколько акций "желтых жилетов" запланированы и в других городах <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>.Движение "желтых жилетов" зародилось почти два года назад — 17 ноября 2018-го состоялись первые крупномасштабные акции, участники которых надевали обязательный атрибут французских водителей — желтые светоотражающие накидки.Первоначально протестующие требовали не повышать налог на топливо и цены на бензин, а затем к этому прибавился целый ряд других требований. С тех пор недовольные социальной политикой французы практически каждую субботу выходят на улицы. Часто протесты сопровождаются беспорядками и столкновениями демонстрантов с полицией.

https://ria.ru/20200912/parizh-1577134382.html

https://ria.ru/20200821/lukashenko-1576101895.html

pivlad2000 За демократические митинги Макрона отстранить от власти! Санкции против Франции! Надеюсь МИД России и все прогрессивное человечество теперь поддержит Желтые жилеты! 76

sizif8 Так их, так душителей свободы и демократии, Макрон должен уйти по требованию французского народа. 48

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франция

париж

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Уличные бои на акции "желтых жилетов" в Париже Начались первые столкновения, полиция применяет газ. Манифестанты строят баррикады, горят мусорные баки. По данным префектуры, задержаны 128 человек (данные от 13:00 по мск) 2020-09-12T16:26 true PT0M45S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"желтые жилеты", франция, париж, в мире