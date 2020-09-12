https://ria.ru/20200912/protesty-1577133986.html

В Белоруссии задержали водителя, сбившего милиционера во время протестов

Сотрудники управления по Брестской области ГУСБ МВД Белоруссии установили водителя автомобиля, который во время протестных акций в городе Барановичи совершил... РИА Новости, 12.09.2020

2020-09-12T13:51

2020-09-12T13:51

2020-09-12T13:51

протесты в белоруссии

мвд белоруссии

александр лукашенко

брестская область

белоруссия

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<strong>МИНСК, 12 сен - РИА Новости.</strong> Сотрудники управления по <a href="http://ria.ru/location_Brestskaya_Voblasts/" target="_blank" data-auto="true">Брестской области</a> ГУСБ <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Белоруссии</a> установили водителя автомобиля, который во время протестных акций в городе Барановичи совершил наезд на милиционера, сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.По данным МВД, автомобиль "Ауди-80" совершил наезд на сотрудника ППС 10 августа в 20:10 на улице Царюка в Барановичах.Сейчас молодой человек находится в изоляторе временного содержания и является фигурантом по уголовному делу за насилие либо угрозу применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы и спецсредства. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.<strong>Все новости <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> читайте на сайте</strong> <strong><u><a href="http://sputnik.by/">Sputnik Беларусь >></a></u></strong>

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мвд белоруссии, александр лукашенко, брестская область, белоруссия, в мире