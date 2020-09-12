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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200912/protesty-1577133986.html
В Белоруссии задержали водителя, сбившего милиционера во время протестов
Сотрудники управления по Брестской области ГУСБ МВД Белоруссии установили водителя автомобиля, который во время протестных акций в городе Барановичи совершил... РИА Новости, 12.09.2020
2020-09-12T13:51
2020-09-12T13:51
протесты в белоруссии
мвд белоруссии
александр лукашенко
брестская область
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 12 сен - РИА Новости.</strong> Сотрудники управления по <a href="http://ria.ru/location_Brestskaya_Voblasts/" target="_blank" data-auto="true">Брестской области</a> ГУСБ <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Белоруссии</a> установили водителя автомобиля, который во время протестных акций в городе Барановичи совершил наезд на милиционера, сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.По данным МВД, автомобиль "Ауди-80" совершил наезд на сотрудника ППС 10 августа в 20:10 на улице Царюка в Барановичах.Сейчас молодой человек находится в изоляторе временного содержания и является фигурантом по уголовному делу за насилие либо угрозу применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы и спецсредства. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.<strong>Все новости <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> читайте на сайте</strong> <strong><u><a href="http://sputnik.by/">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></u></strong>
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мвд белоруссии, александр лукашенко, брестская область, белоруссия, в мире

В Белоруссии задержали водителя, сбившего милиционера во время протестов

13:51 12.09.2020
2037
© Sputnik / Виктор ТолочкоСотрудники правоохранительных органов во время акции оппозиции "Марш единства" в Минске
Сотрудники правоохранительных органов во время акции оппозиции Марш единства в Минске - РИА Новости, 1920, 12.09.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
Сотрудники правоохранительных органов во время акции оппозиции "Марш единства" в Минске. Архивное фото
МИНСК, 12 сен - РИА Новости. Сотрудники управления по Брестской области ГУСБ МВД Белоруссии установили водителя автомобиля, который во время протестных акций в городе Барановичи совершил наезд на милиционера, сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.
По данным МВД, автомобиль "Ауди-80" совершил наезд на сотрудника ППС 10 августа в 20:10 на улице Царюка в Барановичах.
"Правоохранитель находился при исполнении служебных обязанностей по охране общественного порядка. Благодаря средствам индивидуальной защиты милиционер травм не получил. Водитель скрылся с места происшествия. Сотрудниками ГУСБ и уголовного розыска подозреваемый был задержан. Им оказался 24-летний местный житель, который ранее неоднократно привлекался за нарушение ПДД. Задержанный признал свою вину, раскаялся в содеянном. Причину и мотив поступка пояснить не смог", - сообщила Чемоданова журналистам.
Сейчас молодой человек находится в изоляторе временного содержания и является фигурантом по уголовному делу за насилие либо угрозу применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел.
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Протесты в БелоруссииМВД БелоруссииАлександр ЛукашенкоБрестская областьБелоруссияВ мире
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