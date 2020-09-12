https://ria.ru/20200912/programmist-1577125344.html

Эксперты узнали, сможет ли искусственный интеллект заменить программистов

Профессия программиста уже в ближайшие десять лет будет значительно оптимизирована: часть работы "отберет" искусственный интеллект, при этом человеку достанутся РИА Новости, 12.09.2020

2020-09-12T08:10

2020-09-12T08:10

2020-09-12T13:43

технологии

общество

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<strong>МОСКВА, 12 сен — РИА Новости.</strong> Профессия программиста уже в ближайшие десять лет будет значительно оптимизирована: часть работы "отберет" искусственный интеллект, при этом человеку достанутся самые сложные задачи, что повысит востребованность специалистов, рассказали опрошенные РИА Новости представители IT-компаний.День программиста в России был утвержден указом президента России 11 сентября 2009 года и отмечается ежегодно в 256-й день года. Это число обозначает "два в восьмой степени" — количество чисел, которые можно выразить с помощью восьмиразрядного байта, цифра также представляет собой максимальную целую степень числа 2, которая не превышает количество дней в году. В 2020-м он выпадает на 12 сентября.Руководитель отдела разработки SearchInform Дмитрий Гацура ожидает, что работу программистов оптимизируют новые инструменты-помощники. "Но в целом наша работа вряд ли станет проще. Программные системы усложняются, растут объемы обработки данных... Скоро неизбежно настанет период, когда объемы обрабатываемых данных начнут превышать доступные мощности. И пока разработка нового железа будет догонять, программистам придется оптимизировать ПО, чтобы сделать его более эффективным и менее требовательным, — это долгая и большая работа", — пояснил он.Директор по развитию услуг Selectel Александр Тугов считает, что вся неинтеллектуальная работа достанется машинам и искусственному интеллекту. "Мы точно не перестанем нуждаться в программистах. Скорее нам не будут нужны программисты низкой квалификации. На первый план выйдут специалисты, способные брать на себя нетривиальные задачи", — полагает эксперт.По словам гендиректора TAD Development Тараса Федорова, в ближайшие десять лет исчезнут такие специальности, как автоматизатор и тестировщик. "Эти функции станут частью разработки из-за того, что веб-приложения становятся больше и сложнее. Вероятнее всего, различие между аналитиком, front end и back end разработчиками будет постепенно стираться — всем этим будет заниматься один специалист (full stack разработка). Это не только будет дешевле и проще, но и полезнее с точки зрения компетенций", — считает он.Директор по персоналу IT-компании "Рексофт" Дмитрий Скрипкин добавил, что отрасль традиционно испытывает проблемы с привлечением специалистов. "Независимо от карантина востребованы разработчики всех специализаций, инженеры DevOps, UX/UI-дизайнеры, Data Scientists, аналитики", — сказал Скрипкин.

https://ria.ru/20200826/izobretenie-1576338659.html

https://ria.ru/20200824/1576003503.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, общество