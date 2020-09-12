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Эксперты узнали, сможет ли искусственный интеллект заменить программистов
Профессия программиста уже в ближайшие десять лет будет значительно оптимизирована: часть работы "отберет" искусственный интеллект, при этом человеку достанутся РИА Новости, 12.09.2020
2020-09-12T08:10
2020-09-12T13:43
технологии
общество
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<strong>МОСКВА, 12 сен — РИА Новости.</strong> Профессия программиста уже в ближайшие десять лет будет значительно оптимизирована: часть работы "отберет" искусственный интеллект, при этом человеку достанутся самые сложные задачи, что повысит востребованность специалистов, рассказали опрошенные РИА Новости представители IT-компаний.День программиста в России был утвержден указом президента России 11 сентября 2009 года и отмечается ежегодно в 256-й день года. Это число обозначает "два в восьмой степени" — количество чисел, которые можно выразить с помощью восьмиразрядного байта, цифра также представляет собой максимальную целую степень числа 2, которая не превышает количество дней в году. В 2020-м он выпадает на 12 сентября.Руководитель отдела разработки SearchInform Дмитрий Гацура ожидает, что работу программистов оптимизируют новые инструменты-помощники. "Но в целом наша работа вряд ли станет проще. Программные системы усложняются, растут объемы обработки данных... Скоро неизбежно настанет период, когда объемы обрабатываемых данных начнут превышать доступные мощности. И пока разработка нового железа будет догонять, программистам придется оптимизировать ПО, чтобы сделать его более эффективным и менее требовательным, — это долгая и большая работа", — пояснил он.Директор по развитию услуг Selectel Александр Тугов считает, что вся неинтеллектуальная работа достанется машинам и искусственному интеллекту. "Мы точно не перестанем нуждаться в программистах. Скорее нам не будут нужны программисты низкой квалификации. На первый план выйдут специалисты, способные брать на себя нетривиальные задачи", — полагает эксперт.По словам гендиректора TAD Development Тараса Федорова, в ближайшие десять лет исчезнут такие специальности, как автоматизатор и тестировщик. "Эти функции станут частью разработки из-за того, что веб-приложения становятся больше и сложнее. Вероятнее всего, различие между аналитиком, front end и back end разработчиками будет постепенно стираться — всем этим будет заниматься один специалист (full stack разработка). Это не только будет дешевле и проще, но и полезнее с точки зрения компетенций", — считает он.Директор по персоналу IT-компании "Рексофт" Дмитрий Скрипкин добавил, что отрасль традиционно испытывает проблемы с привлечением специалистов. "Независимо от карантина востребованы разработчики всех специализаций, инженеры DevOps, UX/UI-дизайнеры, Data Scientists, аналитики", — сказал Скрипкин.
https://ria.ru/20200826/izobretenie-1576338659.html
https://ria.ru/20200824/1576003503.html
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технологии, общество

Эксперты узнали, сможет ли искусственный интеллект заменить программистов

08:10 12.09.2020 (обновлено: 13:43 12.09.2020)
3757
© Depositphotos / EdZbarzhyvetskyМолодой человек за компьютером
Молодой человек за компьютером - РИА Новости, 1920, 12.09.2020
© Depositphotos / EdZbarzhyvetsky
Молодой человек за компьютером. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Профессия программиста уже в ближайшие десять лет будет значительно оптимизирована: часть работы "отберет" искусственный интеллект, при этом человеку достанутся самые сложные задачи, что повысит востребованность специалистов, рассказали опрошенные РИА Новости представители IT-компаний.
День программиста в России был утвержден указом президента России 11 сентября 2009 года и отмечается ежегодно в 256-й день года. Это число обозначает "два в восьмой степени" — количество чисел, которые можно выразить с помощью восьмиразрядного байта, цифра также представляет собой максимальную целую степень числа 2, которая не превышает количество дней в году. В 2020-м он выпадает на 12 сентября.
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 26.08.2020
26 августа, 15:59РИА Наука
В России научили искусственный интеллект "видеть" сквозь стены
Руководитель отдела разработки SearchInform Дмитрий Гацура ожидает, что работу программистов оптимизируют новые инструменты-помощники. "Но в целом наша работа вряд ли станет проще. Программные системы усложняются, растут объемы обработки данных... Скоро неизбежно настанет период, когда объемы обрабатываемых данных начнут превышать доступные мощности. И пока разработка нового железа будет догонять, программистам придется оптимизировать ПО, чтобы сделать его более эффективным и менее требовательным, — это долгая и большая работа", — пояснил он.
Директор по развитию услуг Selectel Александр Тугов считает, что вся неинтеллектуальная работа достанется машинам и искусственному интеллекту. "Мы точно не перестанем нуждаться в программистах. Скорее нам не будут нужны программисты низкой квалификации. На первый план выйдут специалисты, способные брать на себя нетривиальные задачи", — полагает эксперт.
По словам гендиректора TAD Development Тараса Федорова, в ближайшие десять лет исчезнут такие специальности, как автоматизатор и тестировщик. "Эти функции станут частью разработки из-за того, что веб-приложения становятся больше и сложнее. Вероятнее всего, различие между аналитиком, front end и back end разработчиками будет постепенно стираться — всем этим будет заниматься один специалист (full stack разработка). Это не только будет дешевле и проще, но и полезнее с точки зрения компетенций", — считает он.
Директор по персоналу IT-компании "Рексофт" Дмитрий Скрипкин добавил, что отрасль традиционно испытывает проблемы с привлечением специалистов. "Независимо от карантина востребованы разработчики всех специализаций, инженеры DevOps, UX/UI-дизайнеры, Data Scientists, аналитики", — сказал Скрипкин.
Сможет ли искусственный интеллект понять Достоевского? - РИА Новости, 1920, 24.08.2020
24 августа, 10:33Технологические конкурсы Up Great
Сможет ли искусственный интеллект понять Достоевского?
262185212
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ТехнологииОбщество
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