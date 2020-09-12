https://ria.ru/20200912/privivka-1577134348.html
Зюганов рассказал, почему не спешит делать прививку от коронавируса
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов еще не делал прививку от коронавируса, планирует сначала проконсультироваться со специалистами. РИА Новости, 12.09.2020
2020-09-12T14:04
2020-09-12T14:04
2020-09-12T14:04
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
кирилл дмитриев
геннадий зюганов
общество
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<strong>МОСКВА, 12 сен - РИА Новости.</strong> Лидер КПРФ Геннадий Зюганов еще не делал прививку от коронавируса, планирует сначала проконсультироваться со специалистами.Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. При этом он отмечал, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200912/vaktsina-1577128976.html
Samvel Vazgenovich Gurgenov
Хочет ещё попылить.
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, кирилл дмитриев, геннадий зюганов, общество