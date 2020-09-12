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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200912/privivka-1577134348.html
Зюганов рассказал, почему не спешит делать прививку от коронавируса
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов еще не делал прививку от коронавируса, планирует сначала проконсультироваться со специалистами. РИА Новости, 12.09.2020
2020-09-12T14:04
2020-09-12T14:04
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
кирилл дмитриев
геннадий зюганов
общество
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<strong>МОСКВА, 12 сен - РИА Новости.</strong> Лидер КПРФ Геннадий Зюганов еще не делал прививку от коронавируса, планирует сначала проконсультироваться со специалистами.Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. При этом он отмечал, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200912/vaktsina-1577128976.html
Хочет ещё попылить.
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коронавирус в россии, кирилл дмитриев, геннадий зюганов, общество

Зюганов рассказал, почему не спешит делать прививку от коронавируса

14:04 12.09.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЛидер КПРФ Геннадий Зюганов
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов - РИА Новости, 1920, 12.09.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов еще не делал прививку от коронавируса, планирует сначала проконсультироваться со специалистами.
Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. При этом он отмечал, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.
"Я в прошлом году прививался от гриппа. Мне надо проконсультироваться со специалистами. Но я считаю, что если прививка эффективной будет, то она может быть весьма полезной", - рассказал Зюганов РИА Новости.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКирилл ДмитриевГеннадий ЗюгановОбщество
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Хочет ещё попылить.
12 сентября, 14:05
SVSamvel Vazgenovich Gurgenov
920001
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