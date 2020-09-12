Расширен список не подлежащих налогообложению премий в области культуры
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин расширил список не подлежащих налогообложению премий в области науки и культуры, сообщает пресс-служба кабмина.
"Расширен список премий в области науки и культуры, при получении которых не нужно платить налоги. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. В перечне 13 российских наград", - говорится в сообщении.
Отмечается, что перечень дополнили четырьмя премиями, которые присуждаются раз в три года Российской академией наук (РАН) и носят имена выдающихся ученых Александра Баева, Андрея Бочвара, Валентина Коптюга и Дмитрия Лихачёва. В список также включена ежегодная премия РАН за лучшие работы по популяризации науки.
"Раздел, посвящённый культуре и искусству, расширен за счёт двух президентских премий для молодых деятелей культуры и писателей, премии Международного конкурса оперных певцов имени Елены Образцовой и премии Кандинского. Помимо этого в перечень вошли литературные премии "Ясная Поляна", "НОС", "Лицей", а также премия Александра Солженицына", - сообщается в релизе.
Добавляется, что постановление исключает из перечня 11 премий, прекративших своё существование.
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