https://ria.ru/20200912/premii-1577130173.html

Расширен список не подлежащих налогообложению премий в области культуры

Премьер-министр России Михаил Мишустин расширил список не подлежащих налогообложению премий в области науки и культуры, сообщает пресс-служба кабмина. РИА Новости, 12.09.2020

2020-09-12T11:40

2020-09-12T11:40

2020-09-12T11:40

культура

михаил мишустин

российская академия наук

общество

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<strong>МОСКВА, 12 сен - РИА Новости.</strong> Премьер-министр России <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a> расширил список не подлежащих налогообложению премий в области науки и культуры, сообщает пресс-служба кабмина.Отмечается, что перечень дополнили четырьмя премиями, которые присуждаются раз в три года <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">Российской академией наук</a> (РАН) и носят имена выдающихся ученых Александра Баева, Андрея Бочвара, Валентина Коптюга и Дмитрия Лихачёва. В список также включена ежегодная премия РАН за лучшие работы по популяризации науки.Добавляется, что постановление исключает из перечня 11 премий, прекративших своё существование.

https://ria.ru/20200909/premiya-1576998087.html

https://ria.ru/20200903/knigi-1576664219.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мишустин, российская академия наук, общество