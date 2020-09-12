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https://ria.ru/20200912/premii-1577130173.html
Расширен список не подлежащих налогообложению премий в области культуры
Премьер-министр России Михаил Мишустин расширил список не подлежащих налогообложению премий в области науки и культуры, сообщает пресс-служба кабмина. РИА Новости, 12.09.2020
2020-09-12T11:40
2020-09-12T11:40
культура
михаил мишустин
российская академия наук
общество
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<strong>МОСКВА, 12 сен - РИА Новости.</strong> Премьер-министр России <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a> расширил список не подлежащих налогообложению премий в области науки и культуры, сообщает пресс-служба кабмина.Отмечается, что перечень дополнили четырьмя премиями, которые присуждаются раз в три года <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">Российской академией наук</a> (РАН) и носят имена выдающихся ученых Александра Баева, Андрея Бочвара, Валентина Коптюга и Дмитрия Лихачёва. В список также включена ежегодная премия РАН за лучшие работы по популяризации науки.Добавляется, что постановление исключает из перечня 11 премий, прекративших своё существование.
https://ria.ru/20200909/premiya-1576998087.html
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михаил мишустин, российская академия наук, общество

Расширен список не подлежащих налогообложению премий в области культуры

11:40 12.09.2020
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 12.09.2020
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин расширил список не подлежащих налогообложению премий в области науки и культуры, сообщает пресс-служба кабмина.
"Расширен список премий в области науки и культуры, при получении которых не нужно платить налоги. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. В перечне 13 российских наград", - говорится в сообщении.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и режиссер Никита Михалков на церемонии вручения премии правительства РФ 2019 г в области культуры - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
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Отмечается, что перечень дополнили четырьмя премиями, которые присуждаются раз в три года Российской академией наук (РАН) и носят имена выдающихся ученых Александра Баева, Андрея Бочвара, Валентина Коптюга и Дмитрия Лихачёва. В список также включена ежегодная премия РАН за лучшие работы по популяризации науки.
"Раздел, посвящённый культуре и искусству, расширен за счёт двух президентских премий для молодых деятелей культуры и писателей, премии Международного конкурса оперных певцов имени Елены Образцовой и премии Кандинского. Помимо этого в перечень вошли литературные премии "Ясная Поляна", "НОС", "Лицей", а также премия Александра Солженицына", - сообщается в релизе.
Добавляется, что постановление исключает из перечня 11 премий, прекративших своё существование.
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КультураМихаил МишустинРоссийская академия наукОбщество
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