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https://ria.ru/20200912/premera-1577127972.html
Премьеру "Чудо-женщины: 1984" перенесли
Студия Warner Bros. перенесла премьеру фильма "Чудо-женщина: 1984" на конец декабря, сообщает издание Variety со ссылкой на председателя студии Тоби Эммериха и... РИА Новости, 12.09.2020
2020-09-12T10:30
2020-09-12T10:30
культура
кино и сериалы
новости культуры
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<strong>МОСКВА, 11 сен - РИА Новости.</strong> Студия Warner Bros. перенесла премьеру фильма "Чудо-женщина: 1984" на конец декабря, сообщает издание Variety со ссылкой на председателя студии Тоби Эммериха и режиссера картины Пэтти Дженкинс."Так как я знаю, как важно вынести этот фильм для вас на большие экраны, когда все из нас смогут разделить этот опыт, я надеюсь, вы будете не против подождать еще немного. Учитывая новую дату выхода в Рождество (25 декабря - ред.), мы ждем не дождемся провести каникулы вместе с вами", - заявила Пэтти Дженкинс.Первоначально премьера фильма должна была состояться 5 июня. После переносов премьеры из-за пандемии коронавируса, пишет издание, выход фильма ожидался 2 октября."Чудо-женщина: 1984" - супергеройский фильм, основанный на комиксах издательства DC, режиссера Пэтти Дженкинс. Главную роль в картине сыграла израильская актриса и модель Галь Гадот.
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кино и сериалы, новости культуры, галь гадот

Премьеру "Чудо-женщины: 1984" перенесли

10:30 12.09.2020
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© AP Photo / Jordan Strauss/InvisionЗвезда фильм "Чудо-женщина" Галь Гадот
Звезда фильм Чудо-женщина Галь Гадот - РИА Новости, 1920, 12.09.2020
© AP Photo / Jordan Strauss/Invision
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Студия Warner Bros. перенесла премьеру фильма "Чудо-женщина: 1984" на конец декабря, сообщает издание Variety со ссылкой на председателя студии Тоби Эммериха и режиссера картины Пэтти Дженкинс.
"Так как я знаю, как важно вынести этот фильм для вас на большие экраны, когда все из нас смогут разделить этот опыт, я надеюсь, вы будете не против подождать еще немного. Учитывая новую дату выхода в Рождество (25 декабря - ред.), мы ждем не дождемся провести каникулы вместе с вами", - заявила Пэтти Дженкинс.
Первоначально премьера фильма должна была состояться 5 июня. После переносов премьеры из-за пандемии коронавируса, пишет издание, выход фильма ожидался 2 октября.
"Чудо-женщина: 1984" - супергеройский фильм, основанный на комиксах издательства DC, режиссера Пэтти Дженкинс. Главную роль в картине сыграла израильская актриса и модель Галь Гадот.
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