https://ria.ru/20200912/premera-1577127972.html

Премьеру "Чудо-женщины: 1984" перенесли

Студия Warner Bros. перенесла премьеру фильма "Чудо-женщина: 1984" на конец декабря, сообщает издание Variety со ссылкой на председателя студии Тоби Эммериха и... РИА Новости, 12.09.2020

2020-09-12T10:30

2020-09-12T10:30

2020-09-12T10:30

культура

кино и сериалы

новости культуры

галь гадот

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<strong>МОСКВА, 11 сен - РИА Новости.</strong> Студия Warner Bros. перенесла премьеру фильма "Чудо-женщина: 1984" на конец декабря, сообщает издание Variety со ссылкой на председателя студии Тоби Эммериха и режиссера картины Пэтти Дженкинс."Так как я знаю, как важно вынести этот фильм для вас на большие экраны, когда все из нас смогут разделить этот опыт, я надеюсь, вы будете не против подождать еще немного. Учитывая новую дату выхода в Рождество (25 декабря - ред.), мы ждем не дождемся провести каникулы вместе с вами", - заявила Пэтти Дженкинс.Первоначально премьера фильма должна была состояться 5 июня. После переносов премьеры из-за пандемии коронавируса, пишет издание, выход фильма ожидался 2 октября."Чудо-женщина: 1984" - супергеройский фильм, основанный на комиксах издательства DC, режиссера Пэтти Дженкинс. Главную роль в картине сыграла израильская актриса и модель Галь Гадот.

https://ria.ru/20200829/komiksy-1576321965.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, галь гадот