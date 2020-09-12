https://ria.ru/20200912/poroshenko-1577136135.html

На Украине рассказали о следствии по "разговорам" Порошенко и Байдена

Украинские правоохранители изучают подлинность записи якобы разговора экс-президента Украины Петра Порошенко и кандидата в президенты США демократа Джо Байдена, РИА Новости, 12.09.2020

2020-09-12T14:49

2020-09-12T14:49

2020-09-12T14:49

андрей деркач

виктор шокин

петр порошенко

джо байден

сша

украина

в мире

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<strong>КИЕВ, 12 сен – РИА Новости.</strong> Украинские правоохранители изучают подлинность записи якобы разговора экс-президента <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> Петра Порошенко и кандидата в президенты <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> демократа <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байдена</a>, сообщила глава офиса генпрокурора страны <a href="http://ria.ru/person_irina-venediktova/" target="_blank" data-auto="true">Ирина Венедиктова</a>.Ранее внефракционный депутат <a href="http://ria.ru/organization_Verkhovnaja_rada_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">Верховной рады</a> Украины <a href="http://ria.ru/person_andrey-derkach/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Деркач</a> обнародовал три части записей якобы телефонных разговоров занимавшего тогда пост президента Украины Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джо Байдена, которые, по его словам, свидетельствуют о международной коррупции и госизмене бывшего украинского лидера.Ранее на Украине был возбужден ряд уголовных дел, связанных с <a href="http://ria.ru/person_Petr_Poroshenko/" target="_blank" data-auto="true">Порошенко</a>, в том числе по статьям "госизмена" и "финансирование терроризма"."Заявления об этих пленках приходили еще до их опубликования. Сейчас следствие по пленкам <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Derkach/" target="_blank" data-auto="true">Деркача</a> продолжается. Экспертизы, которые идентифицируют голоса на данных пленках, также проводятся. Те дела, которые касаются непосредственно нас, мы изучаем, и следствие поставит в этом точку. Ждем результаты исследований. Мы будем реагировать только там, где это предусмотрено законом… Украина не вмешивается в дела других государств. Мы остаемся в сфере уголовной юстиции", - заявила Венедиктова в интервью журналисту Савику Шустеру, опубликованном на его <a href="https://www.youtube.com/user/SavikShusterStudio" target="_blank" rel="nofollow noopener">YouTube-канале</a>.Один из опубликованных ранее разговоров касался увольнения <a href="http://ria.ru/person_Viktor_SHokin/" target="_blank" data-auto="true">Виктора Шокина</a> с должности генпрокурора Украины якобы по требованию Байдена. В обмен на это он пообещал Порошенко выделить Украине 1 миллиард долларов. Кроме того, в записи обсуждались вопросы якобы наличия коалиции в парламенте, отставки правительства экс-премьера <a href="http://ria.ru/person_Arsenijj_JAcenjuk/" target="_blank" data-auto="true">Арсения Яценюка</a> и утверждения Радой правительства экс-премьера <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Grojjsman/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Гройсмана</a>. Порошенко заявлял, что эти записи были сфабрикованы.В четверг <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_finansov_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">Минфин США</a> ввел санкции в отношении ряда лиц из-за приписываемого им "вмешательства" в американские выборы, в частности, в список людей, которых США подозревают в причастности к киберпреступлениям, попали россияне и гражданин Украины Деркач. Сам Деркач назвал данные санкции местью.

https://radiosputnik.ria.ru/20200601/1572313827.html

https://ria.ru/20200529/1572200470.html

сша

украина

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей деркач, виктор шокин, петр порошенко, джо байден, сша, украина, в мире