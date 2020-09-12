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https://ria.ru/20200912/poroshenko-1577136135.html
На Украине рассказали о следствии по "разговорам" Порошенко и Байдена
Украинские правоохранители изучают подлинность записи якобы разговора экс-президента Украины Петра Порошенко и кандидата в президенты США демократа Джо Байдена, РИА Новости, 12.09.2020
2020-09-12T14:49
2020-09-12T14:49
андрей деркач
виктор шокин
петр порошенко
джо байден
сша
украина
в мире
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<strong>КИЕВ, 12 сен – РИА Новости.</strong> Украинские правоохранители изучают подлинность записи якобы разговора экс-президента <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> Петра Порошенко и кандидата в президенты <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> демократа <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байдена</a>, сообщила глава офиса генпрокурора страны <a href="http://ria.ru/person_irina-venediktova/" target="_blank" data-auto="true">Ирина Венедиктова</a>.Ранее внефракционный депутат <a href="http://ria.ru/organization_Verkhovnaja_rada_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">Верховной рады</a> Украины <a href="http://ria.ru/person_andrey-derkach/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Деркач</a> обнародовал три части записей якобы телефонных разговоров занимавшего тогда пост президента Украины Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джо Байдена, которые, по его словам, свидетельствуют о международной коррупции и госизмене бывшего украинского лидера.Ранее на Украине был возбужден ряд уголовных дел, связанных с <a href="http://ria.ru/person_Petr_Poroshenko/" target="_blank" data-auto="true">Порошенко</a>, в том числе по статьям "госизмена" и "финансирование терроризма"."Заявления об этих пленках приходили еще до их опубликования. Сейчас следствие по пленкам <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Derkach/" target="_blank" data-auto="true">Деркача</a> продолжается. Экспертизы, которые идентифицируют голоса на данных пленках, также проводятся. Те дела, которые касаются непосредственно нас, мы изучаем, и следствие поставит в этом точку. Ждем результаты исследований. Мы будем реагировать только там, где это предусмотрено законом… Украина не вмешивается в дела других государств. Мы остаемся в сфере уголовной юстиции", - заявила Венедиктова в интервью журналисту Савику Шустеру, опубликованном на его <a href="https://www.youtube.com/user/SavikShusterStudio" target="_blank" rel="nofollow noopener">YouTube-канале</a>.Один из опубликованных ранее разговоров касался увольнения <a href="http://ria.ru/person_Viktor_SHokin/" target="_blank" data-auto="true">Виктора Шокина</a> с должности генпрокурора Украины якобы по требованию Байдена. В обмен на это он пообещал Порошенко выделить Украине 1 миллиард долларов. Кроме того, в записи обсуждались вопросы якобы наличия коалиции в парламенте, отставки правительства экс-премьера <a href="http://ria.ru/person_Arsenijj_JAcenjuk/" target="_blank" data-auto="true">Арсения Яценюка</a> и утверждения Радой правительства экс-премьера <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Grojjsman/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Гройсмана</a>. Порошенко заявлял, что эти записи были сфабрикованы.В четверг <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_finansov_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">Минфин США</a> ввел санкции в отношении ряда лиц из-за приписываемого им "вмешательства" в американские выборы, в частности, в список людей, которых США подозревают в причастности к киберпреступлениям, попали россияне и гражданин Украины Деркач. Сам Деркач назвал данные санкции местью.
https://radiosputnik.ria.ru/20200601/1572313827.html
https://ria.ru/20200529/1572200470.html
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андрей деркач, виктор шокин, петр порошенко, джо байден, сша, украина, в мире

На Украине рассказали о следствии по "разговорам" Порошенко и Байдена

14:49 12.09.2020
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© РИА Новости / Михаил Палинчак / Перейти в фотобанкВице-президент США Джо Байден и президент Украины Петр Порошенко во время встречи в Киеве. 2014 год
Вице-президент США Джо Байден и президент Украины Петр Порошенко во время встречи в Киеве. 2014 год - РИА Новости, 1920, 12.09.2020
© РИА Новости / Михаил Палинчак
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КИЕВ, 12 сен – РИА Новости. Украинские правоохранители изучают подлинность записи якобы разговора экс-президента Украины Петра Порошенко и кандидата в президенты США демократа Джо Байдена, сообщила глава офиса генпрокурора страны Ирина Венедиктова.
Ранее внефракционный депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач обнародовал три части записей якобы телефонных разговоров занимавшего тогда пост президента Украины Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джо Байдена, которые, по его словам, свидетельствуют о международной коррупции и госизмене бывшего украинского лидера.
Президент Украины Петр Порошенко и вице-президент США Джо Байден во время встречи в Киеве, 7 декабря 2015 года - РИА Новости, 1920, 01.06.2020
1 июня, 19:59Акценты
Байден, Порошенко – все так. Вот кто нажал на запись? В интервью британской газете The Telegraph президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на скандальных пленках записи разговора Байдена и Порошенко его больше всего интересует не "что", а "как".
Ранее на Украине был возбужден ряд уголовных дел, связанных с Порошенко, в том числе по статьям "госизмена" и "финансирование терроризма".
"Заявления об этих пленках приходили еще до их опубликования. Сейчас следствие по пленкам Деркача продолжается. Экспертизы, которые идентифицируют голоса на данных пленках, также проводятся. Те дела, которые касаются непосредственно нас, мы изучаем, и следствие поставит в этом точку. Ждем результаты исследований. Мы будем реагировать только там, где это предусмотрено законом… Украина не вмешивается в дела других государств. Мы остаемся в сфере уголовной юстиции", - заявила Венедиктова в интервью журналисту Савику Шустеру, опубликованном на его YouTube-канале.
Один из опубликованных ранее разговоров касался увольнения Виктора Шокина с должности генпрокурора Украины якобы по требованию Байдена. В обмен на это он пообещал Порошенко выделить Украине 1 миллиард долларов. Кроме того, в записи обсуждались вопросы якобы наличия коалиции в парламенте, отставки правительства экс-премьера Арсения Яценюка и утверждения Радой правительства экс-премьера Владимира Гройсмана. Порошенко заявлял, что эти записи были сфабрикованы.
В четверг Минфин США ввел санкции в отношении ряда лиц из-за приписываемого им "вмешательства" в американские выборы, в частности, в список людей, которых США подозревают в причастности к киберпреступлениям, попали россияне и гражданин Украины Деркач. Сам Деркач назвал данные санкции местью.
Вице-президент США Джозеф Байден выступает на заседании Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.05.2020
29 мая, 20:24
Экс-депутат Рады заявил о давлении на Украину и Германию из-за Байдена
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Андрей ДеркачВиктор ШокинПетр ПорошенкоДжо БайденСШАУкраинаВ мире
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