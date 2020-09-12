https://ria.ru/20200912/poroshenko-1577135671.html

Генпрокурор Украины заявила, что новые уголовные дела выгодны Порошенко

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что уголовные дела в отношении бывшего президента страны Петра Порошенко дают ему определенный пиар,... РИА Новости, 12.09.2020

2020-09-12T14:35

2020-09-12T14:35

2020-09-12T14:35

ирина венедиктова

петр порошенко

украина

в мире

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<strong>КИЕВ, 12 сен – РИА Новости.</strong> Генеральный прокурор <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> <a href="http://ria.ru/person_irina-venediktova/" target="_blank" data-auto="true">Ирина Венедиктова</a> заявила, что уголовные дела в отношении бывшего президента страны Петра Порошенко дают ему определенный пиар, однако некоторые из них имеют серьезные основания.Ранее был возбужден ряд уголовных дел, связанных с <a href="http://ria.ru/person_Petr_Poroshenko/" target="_blank" data-auto="true">Порошенко</a>. По словам генпрокурора Венедиктовой, 17 дел, в которых фигурирует бывший глава государства, завел ее предшественник <a href="http://ria.ru/person_ruslan-ryaboshapka/" target="_blank" data-auto="true">Руслан Рябошапка</a>, еще четыре были возбуждены ею. Позднее Госбюро Украины сообщило, что ряд дел против Порошенко были закрыты в связи с отсутствием состава преступления."Мне кажется, что лучший пиар для политика – это уголовные производства. На сегодняшний день ему (Порошенко – ред.) такой пиар нужен. То, что он пять лет был президентом, это уже мало кому интересно", - заявила Венедиктова в интервью журналисту <a href="http://ria.ru/person_Savik_SHuster/" target="_blank" data-auto="true">Савику Шустеру</a>, опубликованном на его <a href="https://www.youtube.com/user/SavikShusterStudio" target="_blank" rel="nofollow noopener">YouTube-канале</a>.По ее словам, ряд дел в отношении экс-главы Украины имеет в себе серьезные основания."Есть политическая ответственность, есть моральная и есть юридическая ответственность. Чтобы привлечь президента, который находится тут, в стране, нужны очень серьезные основания. Когда я ставила свои подписи под определенными документами, я знала, что такие основания есть. Президентов можно привлекать к уголовной ответственности", - добавила Венедиктова.Сколько именно дел против Порошенко сейчас находится в прокуратуре, глава ведомства уточнить не смогла.Ранее адвокат бывшего президента Украины Петра Порошенко Игорь Головань заявил, что Служба безопасности страны возбудила 15 новых дел против экс-главы государства, в том числе по статьям "госизмена" и "финансирование терроризма".

https://ria.ru/20200904/sanktsii-1576804417.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ирина венедиктова, петр порошенко, украина, в мире