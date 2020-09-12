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https://ria.ru/20200912/poroshenko-1577135671.html
Генпрокурор Украины заявила, что новые уголовные дела выгодны Порошенко
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что уголовные дела в отношении бывшего президента страны Петра Порошенко дают ему определенный пиар,... РИА Новости, 12.09.2020
2020-09-12T14:35
2020-09-12T14:35
ирина венедиктова
петр порошенко
украина
в мире
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<strong>КИЕВ, 12 сен – РИА Новости.</strong> Генеральный прокурор <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> <a href="http://ria.ru/person_irina-venediktova/" target="_blank" data-auto="true">Ирина Венедиктова</a> заявила, что уголовные дела в отношении бывшего президента страны Петра Порошенко дают ему определенный пиар, однако некоторые из них имеют серьезные основания.Ранее был возбужден ряд уголовных дел, связанных с <a href="http://ria.ru/person_Petr_Poroshenko/" target="_blank" data-auto="true">Порошенко</a>. По словам генпрокурора Венедиктовой, 17 дел, в которых фигурирует бывший глава государства, завел ее предшественник <a href="http://ria.ru/person_ruslan-ryaboshapka/" target="_blank" data-auto="true">Руслан Рябошапка</a>, еще четыре были возбуждены ею. Позднее Госбюро Украины сообщило, что ряд дел против Порошенко были закрыты в связи с отсутствием состава преступления."Мне кажется, что лучший пиар для политика – это уголовные производства. На сегодняшний день ему (Порошенко – ред.) такой пиар нужен. То, что он пять лет был президентом, это уже мало кому интересно", - заявила Венедиктова в интервью журналисту <a href="http://ria.ru/person_Savik_SHuster/" target="_blank" data-auto="true">Савику Шустеру</a>, опубликованном на его <a href="https://www.youtube.com/user/SavikShusterStudio" target="_blank" rel="nofollow noopener">YouTube-канале</a>.По ее словам, ряд дел в отношении экс-главы Украины имеет в себе серьезные основания."Есть политическая ответственность, есть моральная и есть юридическая ответственность. Чтобы привлечь президента, который находится тут, в стране, нужны очень серьезные основания. Когда я ставила свои подписи под определенными документами, я знала, что такие основания есть. Президентов можно привлекать к уголовной ответственности", - добавила Венедиктова.Сколько именно дел против Порошенко сейчас находится в прокуратуре, глава ведомства уточнить не смогла.Ранее адвокат бывшего президента Украины Петра Порошенко Игорь Головань заявил, что Служба безопасности страны возбудила 15 новых дел против экс-главы государства, в том числе по статьям "госизмена" и "финансирование терроризма".
https://ria.ru/20200904/sanktsii-1576804417.html
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ирина венедиктова, петр порошенко, украина, в мире

Генпрокурор Украины заявила, что новые уголовные дела выгодны Порошенко

14:35 12.09.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВстреча Петра Порошенко с жителями в рамках старта избирательной кампании в местные советы и выдвижения кандидата в мэры во Львов
Встреча Петра Порошенко с жителями в рамках старта избирательной кампании в местные советы и выдвижения кандидата в мэры во Львов - РИА Новости, 1920, 12.09.2020
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 12 сен – РИА Новости. Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что уголовные дела в отношении бывшего президента страны Петра Порошенко дают ему определенный пиар, однако некоторые из них имеют серьезные основания.
Ранее был возбужден ряд уголовных дел, связанных с Порошенко. По словам генпрокурора Венедиктовой, 17 дел, в которых фигурирует бывший глава государства, завел ее предшественник Руслан Рябошапка, еще четыре были возбуждены ею. Позднее Госбюро Украины сообщило, что ряд дел против Порошенко были закрыты в связи с отсутствием состава преступления.
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"Мне кажется, что лучший пиар для политика – это уголовные производства. На сегодняшний день ему (Порошенко – ред.) такой пиар нужен. То, что он пять лет был президентом, это уже мало кому интересно", - заявила Венедиктова в интервью журналисту Савику Шустеру, опубликованном на его YouTube-канале.
По ее словам, ряд дел в отношении экс-главы Украины имеет в себе серьезные основания.
"Есть политическая ответственность, есть моральная и есть юридическая ответственность. Чтобы привлечь президента, который находится тут, в стране, нужны очень серьезные основания. Когда я ставила свои подписи под определенными документами, я знала, что такие основания есть. Президентов можно привлекать к уголовной ответственности", - добавила Венедиктова.
Сколько именно дел против Порошенко сейчас находится в прокуратуре, глава ведомства уточнить не смогла.
Ранее адвокат бывшего президента Украины Петра Порошенко Игорь Головань заявил, что Служба безопасности страны возбудила 15 новых дел против экс-главы государства, в том числе по статьям "госизмена" и "финансирование терроризма".
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