Генпрокурор Украины заявила, что новые уголовные дела выгодны Порошенко
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КИЕВ, 12 сен – РИА Новости. Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что уголовные дела в отношении бывшего президента страны Петра Порошенко дают ему определенный пиар, однако некоторые из них имеют серьезные основания.
Ранее был возбужден ряд уголовных дел, связанных с Порошенко. По словам генпрокурора Венедиктовой, 17 дел, в которых фигурирует бывший глава государства, завел ее предшественник Руслан Рябошапка, еще четыре были возбуждены ею. Позднее Госбюро Украины сообщило, что ряд дел против Порошенко были закрыты в связи с отсутствием состава преступления.
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"Мне кажется, что лучший пиар для политика – это уголовные производства. На сегодняшний день ему (Порошенко – ред.) такой пиар нужен. То, что он пять лет был президентом, это уже мало кому интересно", - заявила Венедиктова в интервью журналисту Савику Шустеру, опубликованном на его YouTube-канале.
По ее словам, ряд дел в отношении экс-главы Украины имеет в себе серьезные основания.
"Есть политическая ответственность, есть моральная и есть юридическая ответственность. Чтобы привлечь президента, который находится тут, в стране, нужны очень серьезные основания. Когда я ставила свои подписи под определенными документами, я знала, что такие основания есть. Президентов можно привлекать к уголовной ответственности", - добавила Венедиктова.
Сколько именно дел против Порошенко сейчас находится в прокуратуре, глава ведомства уточнить не смогла.
Ранее адвокат бывшего президента Украины Петра Порошенко Игорь Головань заявил, что Служба безопасности страны возбудила 15 новых дел против экс-главы государства, в том числе по статьям "госизмена" и "финансирование терроризма".
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