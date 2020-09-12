https://ria.ru/20200912/pashaev-1577124536.html

Юрист заявил о возможном уголовном преследовании Пашаева

Адвокату по делу Михаила Ефремова Эльману Пашаеву может грозить уголовная ответственность за нарушения при защите актера. Такое мнение в эфире радио... РИА Новости, 12.09.2020

2020-09-12T05:34

2020-09-12T05:34

2020-09-12T05:34

эльман пашаев

дтп с участием михаила ефремова

андрей князев

михаил ефремов

происшествия

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<strong>МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. </strong>Адвокату по делу Михаила Ефремова <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльману Пашаеву</a> может грозить уголовная ответственность за нарушения при защите актера. Такое мнение в эфире радио "<a href="https://radiokp.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Комсомольская правда</a>" высказал адвокат <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Knjazev/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Князев</a>.Юрист отметил, что Пашаев допустил к делу нескольких свидетелей, чьи показания не подтвердились.Кроме того, как указывает юрист, защитник Ефремова позволил себе много других нарушений: оскорбление участников процесса, несдержанное поведение в суде, тайные видеозаписи, которые оказались в Интернете и на телевидении. Князев добавил, что такого большого количества недопустимых инцидентов раньше не было ни на одном процессе. Поэтому дело Пашаева может стать показательным.Ранее в Минюсте заявили, что планируют внести представление о прекращении адвокатского статуса Пашаева. Как пояснил РИА Новости вице-президент Федеральной палаты адвокатов Геннадий Шаров, квалификационная палата адвокатов Северной Осетии нашла в действиях защитника Ефремова дисциплинарный проступок. При этом, подчеркнул Шаров, эксперты оценивали не правовую позицию юриста, а соблюдение правил профессии и этичность его поступков в суде.

https://ria.ru/20200908/efremov-1576939072.html

Сергей К А тех свидетелей, что говорили о невиновности актёра - их освдят за лжесвидетельство? По максимуму. Чтобы повадно не было. 23

Nikki_5519 Пора забыть эту сладкую парочку как не хороший сон. 11

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эльман пашаев, дтп с участием михаила ефремова, андрей князев, михаил ефремов, происшествия