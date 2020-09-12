https://ria.ru/20200912/pashaev-1577124536.html
Юрист заявил о возможном уголовном преследовании Пашаева
Адвокату по делу Михаила Ефремова Эльману Пашаеву может грозить уголовная ответственность за нарушения при защите актера. Такое мнение в эфире радио... РИА Новости, 12.09.2020
2020-09-12T05:34
2020-09-12T05:34
2020-09-12T05:34
эльман пашаев
дтп с участием михаила ефремова
андрей князев
михаил ефремов
происшествия
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<strong>МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. </strong>Адвокату по делу Михаила Ефремова <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльману Пашаеву</a> может грозить уголовная ответственность за нарушения при защите актера. Такое мнение в эфире радио "<a href="https://radiokp.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Комсомольская правда</a>" высказал адвокат <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Knjazev/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Князев</a>.Юрист отметил, что Пашаев допустил к делу нескольких свидетелей, чьи показания не подтвердились.Кроме того, как указывает юрист, защитник Ефремова позволил себе много других нарушений: оскорбление участников процесса, несдержанное поведение в суде, тайные видеозаписи, которые оказались в Интернете и на телевидении. Князев добавил, что такого большого количества недопустимых инцидентов раньше не было ни на одном процессе. Поэтому дело Пашаева может стать показательным.Ранее в Минюсте заявили, что планируют внести представление о прекращении адвокатского статуса Пашаева. Как пояснил РИА Новости вице-президент Федеральной палаты адвокатов Геннадий Шаров, квалификационная палата адвокатов Северной Осетии нашла в действиях защитника Ефремова дисциплинарный проступок. При этом, подчеркнул Шаров, эксперты оценивали не правовую позицию юриста, а соблюдение правил профессии и этичность его поступков в суде.
https://ria.ru/20200908/efremov-1576939072.html
Сергей К
А тех свидетелей, что говорили о невиновности актёра - их освдят за лжесвидетельство? По максимуму. Чтобы повадно не было.
23
Nikki_5519
Пора забыть эту сладкую парочку как не хороший сон.
11
14
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эльман пашаев, дтп с участием михаила ефремова, андрей князев, михаил ефремов, происшествия
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости.
Адвокату по делу Михаила Ефремова Эльману Пашаеву
может грозить уголовная ответственность за нарушения при защите актера. Такое мнение в эфире радио "Комсомольская правда
" высказал адвокат Андрей Князев
.
Юрист отметил, что Пашаев допустил к делу нескольких свидетелей, чьи показания не подтвердились.
"Скорее всего, будет разбирательство по линии уголовной – откуда появились эти трое свидетелей. В данном случае может грозить и уголовное преследование", – заявил Князев.
Кроме того, как указывает юрист, защитник Ефремова позволил себе много других нарушений: оскорбление участников процесса, несдержанное поведение в суде, тайные видеозаписи, которые оказались в Интернете и на телевидении. Князев добавил, что такого большого количества недопустимых инцидентов раньше не было ни на одном процессе. Поэтому дело Пашаева может стать показательным.
Ранее в Минюсте заявили, что планируют внести представление о прекращении адвокатского статуса Пашаева. Как пояснил РИА Новости вице-президент Федеральной палаты адвокатов Геннадий Шаров, квалификационная палата адвокатов Северной Осетии нашла в действиях защитника Ефремова дисциплинарный проступок. При этом, подчеркнул Шаров, эксперты оценивали не правовую позицию юриста, а соблюдение правил профессии и этичность его поступков в суде.