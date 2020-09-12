https://ria.ru/20200912/parizh-1577134382.html

В Париже полиция применила слезоточивый газ на акции "желтых жилетов"

На акции протеста "желтых жилетов" в 17-м округе Парижа начались беспорядки, полиция неоднократно применяла слезоточивый газ, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 12.09.2020

2020-09-12T14:04

2020-09-12T14:04

2020-09-12T16:14

"желтые жилеты"

франция

париж

в мире

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<strong>ПАРИЖ, 12 сен — РИА Новости, Людмила Орищенко.</strong> На акции протеста "желтых жилетов" в 17-м округе Парижа начались беспорядки, полиция неоднократно применяла слезоточивый газ, передает корреспондент РИА Новости.Колонна от площади Ваграм по направлению в Монмартру должна стартовать около 13:30 (14:30 мск). Первые протестующие начали собираться на манифестацию около десяти утра. Сначала акция проходила спокойно, однако в какой-то момент к ней присоединились агрессивно настроенные участники. Они забрасывали полицейских камнями и поджигали урны. В ответ правоохранители применяют слезоточивый газ и оттесняют хулиганов. По данным полиции, к полудню по местному времени (13:00 мск) были задержаны 128 человек.Акции "желтых жилетов" запланированы и в других районах <a href="http://ria.ru/location_Paris/" target="_blank" data-auto="true">Парижа</a>. Пройдут они и в нескольких городах <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>.Движение "желтых жилетов" зародилось почти два года назад — 17 ноября 2018-го состоялись первые крупномасштабные акции, участники которых надевали обязательный атрибут французских водителей — желтые светоотражающие накидки.Первоначально протестующие требовали не повышать налог на топливо и цены на бензин, а затем к этому прибавился целый ряд других требований. С тех пор недовольные социальной политикой французы практически каждую субботу выходят на улицы. Часто протесты сопровождаются беспорядками и столкновениями демонстрантов с полицией.

Ольга Занкова как же так? а как же призывы к Лукашенко? Цеевропа пример не хочет показать? 54

Вячеслав Володько Как так то мирных демонстрантов, а как же переговоры, услышать просьба граждан, где ООН почему молчат? 46

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"желтые жилеты", франция, париж, в мире