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На Сахалине прокуратура проверяет информацию об отравлении в детсаду
Прокуратура Сахалинской области проверяет информацию об отравлении нескольких воспитанников детского сада в Южно-Сахалинске, сообщили РИА Новости в пресс-службе РИА Новости, 12.09.2020
2020-09-12T10:51
2020-09-12T10:51
южно-сахалинск
сахалинская область
происшествия
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<strong>ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 сен - РИА Новости.</strong> Прокуратура <a href="http://ria.ru/location_Sakhalinskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Сахалинской области</a> проверяет информацию об отравлении нескольких воспитанников детского сада в <a href="http://ria.ru/location_JUzhno_Sakhalinsk/" target="_blank" data-auto="true">Южно-Сахалинске</a>, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.По данным мэрии Южно-Сахалинска, были зафиксированы обращения нескольких человек в медучреждения.
https://radiosputnik.ria.ru/20200911/solovev-1577105455.html
южно-сахалинск
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южно-сахалинск, сахалинская область, происшествия

На Сахалине прокуратура проверяет информацию об отравлении в детсаду

10:51 12.09.2020
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© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкРазвивающие игрушки в детском саду
Развивающие игрушки в детском саду - РИА Новости, 1920, 12.09.2020
© РИА Новости / Варвара Гертье
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Развивающие игрушки в детском саду. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 сен - РИА Новости. Прокуратура Сахалинской области проверяет информацию об отравлении нескольких воспитанников детского сада в Южно-Сахалинске, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Прокуратурой Южно-Сахалинска с привлечением специалистов организована проверка по информации СМИ об отравлении детей в МАДОУ №5 "Полянка". Будет дана оценка соблюдения должностными лицами федерального законодательства при организации питания детей в дошкольном учреждении", - говорится в сообщении.
По данным мэрии Южно-Сахалинска, были зафиксированы обращения нескольких человек в медучреждения.
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Южно-СахалинскСахалинская областьПроисшествия
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