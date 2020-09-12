https://ria.ru/20200912/otravlenie-1577128867.html
На Сахалине прокуратура проверяет информацию об отравлении в детсаду
Прокуратура Сахалинской области проверяет информацию об отравлении нескольких воспитанников детского сада в Южно-Сахалинске, сообщили РИА Новости в пресс-службе РИА Новости, 12.09.2020
2020-09-12T10:51
2020-09-12T10:51
2020-09-12T10:51
южно-сахалинск
сахалинская область
происшествия
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<strong>ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 сен - РИА Новости.</strong> Прокуратура <a href="http://ria.ru/location_Sakhalinskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Сахалинской области</a> проверяет информацию об отравлении нескольких воспитанников детского сада в <a href="http://ria.ru/location_JUzhno_Sakhalinsk/" target="_blank" data-auto="true">Южно-Сахалинске</a>, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.По данным мэрии Южно-Сахалинска, были зафиксированы обращения нескольких человек в медучреждения.
https://radiosputnik.ria.ru/20200911/solovev-1577105455.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
южно-сахалинск, сахалинская область, происшествия