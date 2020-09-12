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Ошибка в учебнике едва не стоила школьнице 100 баллов на ЕГЭ
Воронежская школьница доказала, что в федеральном учебнике по обществознанию допустили ошибку, и получила на ЕГЭ 100 баллов, сообщают "Вести Воронеж". РИА Новости, 12.09.2020
2020-09-12T10:31
2020-09-12T23:44
социальный навигатор
сн_образование
единый государственный экзамен (егэ)
воронежский государственный университет
воронеж
общество
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<strong>МОСКВА, 12 сен — РИА Новости.</strong> Воронежская школьница доказала, что в федеральном учебнике по обществознанию допустили ошибку, и получила на <a href="https://ria.ru/event_Edinyjj_gosudarstvennyjj_ehkzamen_EGEH" target="_blank">ЕГЭ</a> 100 баллов, сообщают "<a href="https://vestivrn.ru" target="_blank" rel="nofollow noopener">Вести Воронеж</a>".Девушка получила на экзамене 99 баллов — один балл ей сняли за определение социальной мобильности. По словам школьницы, она выучила понятие наизусть по учебнику, вместе с которым и отправилась на апелляцию. Комиссию удивило данное в книге определение. Там сказано, что социальная мобильность связана только с изменением социального статуса. По словам доцента кафедры социологии <a href="http://ria.ru/organization_Voronezhskijj_gosudarstvennyjj_universitet/" target="_blank" data-auto="true">ВГУ</a> Александра Довейко, это усеченный подход, а авторы книги, считает он, хотели упростить понятие.Конфликтная комиссия, разбиравшая апелляцию школьницы, сообщила авторам учебника об ошибке, чтобы они ее исправили. Девочке засчитали один балл — в результате она получила 100 баллов по предмету.
https://rsport.ria.ru/20200814/1575791700.html
Ещё один повод отказаться от ЕГЭ.
63
1. с чего вы взяли, что у девочки отсутствует понимание предмета? На основании чего вы такие выводы сделали? 2. Зачастую бывает так, что для того, чтоб пришло понимание, нужно сначала выучить и вызубрить. Вы когда учили таблицу умножения, к вам сразу понимание пришло или вы сначала просто заучивали? А историю России как учить, там же сплошная зубрёжка и заучивание? А химия? Там же учить формулы и определения надо. А физика...там же тоже очень много зубрить надо. Формулы, определения и тд. Вся учёба - она сводится к тому, что нужно сначала учить и только потом приходит понимание и осознание, когда накоплен определённый объём заученных знаний. К вам никогда не придёт понимание предмета, если вы не будете его учить.
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воронеж
РИА Новости
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социальный навигатор, сн_образование, единый государственный экзамен (егэ), воронежский государственный университет, воронеж, общество

Ошибка в учебнике едва не стоила школьнице 100 баллов на ЕГЭ

10:31 12.09.2020 (обновлено: 23:44 12.09.2020)
39706
© РИА Новости / Виталий АньковСдача ЕГЭ
Сдача ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 12.09.2020
© РИА Новости / Виталий Аньков
Сдача ЕГЭ. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Воронежская школьница доказала, что в федеральном учебнике по обществознанию допустили ошибку, и получила на ЕГЭ 100 баллов, сообщают "Вести Воронеж".
Девушка получила на экзамене 99 баллов — один балл ей сняли за определение социальной мобильности. По словам школьницы, она выучила понятие наизусть по учебнику, вместе с которым и отправилась на апелляцию. Комиссию удивило данное в книге определение.
Там сказано, что социальная мобильность связана только с изменением социального статуса. По словам доцента кафедры социологии ВГУ Александра Довейко, это усеченный подход, а авторы книги, считает он, хотели упростить понятие.

"Но упрощать задачу — не значит сделать ее так, что она потом не годится для решения конкретных вопросов", — сказал эксперт.

Конфликтная комиссия, разбиравшая апелляцию школьницы, сообщила авторам учебника об ошибке, чтобы они ее исправили. Девочке засчитали один балл — в результате она получила 100 баллов по предмету.
П/к, посвященная премьере мюзикла на льду Спящая красавица. Легенда двух королевств - РИА Новости, 1920, 14.08.2020
14 августа, 16:14
Стали известны результаты ЕГЭ Загитовой
57114431114
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Социальный навигаторСН_ОбразованиеЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)Воронежский государственный университетВоронежОбщество
Популярные комментарии
Ещё один повод отказаться от ЕГЭ.
12 сентября, 10:37
ТНТимур Намин
47000115
1. с чего вы взяли, что у девочки отсутствует понимание предмета? На основании чего вы такие выводы сделали? 2. Зачастую бывает так, что для того, чтоб пришло понимание, нужно сначала выучить и вызубрить. Вы когда учили таблицу умножения, к вам сразу понимание пришло или вы сначала просто заучивали? А историю России как учить, там же сплошная зубрёжка и заучивание? А химия? Там же учить формулы и определения надо. А физика...там же тоже очень много зубрить надо. Формулы, определения и тд. Вся учёба - она сводится к тому, что нужно сначала учить и только потом приходит понимание и осознание, когда накоплен определённый объём заученных знаний. К вам никогда не придёт понимание предмета, если вы не будете его учить.
12 сентября, 13:39
Константин ЕКонстантин Е
3000009
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