https://ria.ru/20200912/oshibka-1577128035.html

Ошибка в учебнике едва не стоила школьнице 100 баллов на ЕГЭ

Воронежская школьница доказала, что в федеральном учебнике по обществознанию допустили ошибку, и получила на ЕГЭ 100 баллов, сообщают "Вести Воронеж". РИА Новости, 12.09.2020

2020-09-12T10:31

2020-09-12T10:31

2020-09-12T23:44

социальный навигатор

сн_образование

единый государственный экзамен (егэ)

воронежский государственный университет

воронеж

общество

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<strong>МОСКВА, 12 сен — РИА Новости.</strong> Воронежская школьница доказала, что в федеральном учебнике по обществознанию допустили ошибку, и получила на <a href="https://ria.ru/event_Edinyjj_gosudarstvennyjj_ehkzamen_EGEH" target="_blank">ЕГЭ</a> 100 баллов, сообщают "<a href="https://vestivrn.ru" target="_blank" rel="nofollow noopener">Вести Воронеж</a>".Девушка получила на экзамене 99 баллов — один балл ей сняли за определение социальной мобильности. По словам школьницы, она выучила понятие наизусть по учебнику, вместе с которым и отправилась на апелляцию. Комиссию удивило данное в книге определение. Там сказано, что социальная мобильность связана только с изменением социального статуса. По словам доцента кафедры социологии <a href="http://ria.ru/organization_Voronezhskijj_gosudarstvennyjj_universitet/" target="_blank" data-auto="true">ВГУ</a> Александра Довейко, это усеченный подход, а авторы книги, считает он, хотели упростить понятие.Конфликтная комиссия, разбиравшая апелляцию школьницы, сообщила авторам учебника об ошибке, чтобы они ее исправили. Девочке засчитали один балл — в результате она получила 100 баллов по предмету.

https://rsport.ria.ru/20200814/1575791700.html

Тимур Намин Ещё один повод отказаться от ЕГЭ. 63

Константин Е 1. с чего вы взяли, что у девочки отсутствует понимание предмета? На основании чего вы такие выводы сделали? 2. Зачастую бывает так, что для того, чтоб пришло понимание, нужно сначала выучить и вызубрить. Вы когда учили таблицу умножения, к вам сразу понимание пришло или вы сначала просто заучивали? А историю России как учить, там же сплошная зубрёжка и заучивание? А химия? Там же учить формулы и определения надо. А физика...там же тоже очень много зубрить надо. Формулы, определения и тд. Вся учёба - она сводится к тому, что нужно сначала учить и только потом приходит понимание и осознание, когда накоплен определённый объём заученных знаний. К вам никогда не придёт понимание предмета, если вы не будете его учить. 39

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воронеж

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2020

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

социальный навигатор, сн_образование, единый государственный экзамен (егэ), воронежский государственный университет, воронеж, общество