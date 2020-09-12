https://ria.ru/20200912/olaf--1577031480.html

СМИ узнали, Disney выпустит мультфильм о происхождении снеговика Олафа

Студия Disney анонсировала выход нового короткометражного мультфильма из серии "Холодное сердце", в котором расскажут о происхождении снеговика Олафа, сообщает... РИА Новости, 12.09.2020

2020-09-12T07:10

2020-09-12T07:10

2020-09-12T07:10

культура

кино и сериалы

новости культуры

the walt disney company

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<strong>МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. </strong>Студия Disney анонсировала выход нового короткометражного мультфильма из серии "Холодное сердце", в котором расскажут о происхождении снеговика Олафа, <a href="https://deadline.com/2020/09/frozen-origins-olaf-disney-plus-animated-short-once-upon-a-snowman-josh-gad-1234573517/" target="_blank">сообщает</a> Deadline. Премьера фильма под названием "Once upon a snowman" ("Жил-был снеговик") состоится 23 октября эксклюзивно на платформе Disney +.Ожидается, что из мультфильма зрители узнают, что случилось с Олафом через несколько мгновений после того, как волшебница Эльза создала свой ледяной дворец, а также когда Анна и Кристофф впервые встретили снеговика в лесу. В ленте покажут, как главный герой полюбил лето и многое другое.Актер Джош Гад, озвучивший Олафа в двух частях "Холодного сердца", снова повторит эту роль. Режиссерами проекта выбрали аниматора Трента Корри и художника Дэна Абрахама. Продюсеры мультфильма — Николь Херон и Питер Дель Вечо.

https://ria.ru/20200413/1569960012.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, the walt disney company