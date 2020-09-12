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https://ria.ru/20200912/olaf--1577031480.html
СМИ узнали, Disney выпустит мультфильм о происхождении снеговика Олафа
Студия Disney анонсировала выход нового короткометражного мультфильма из серии "Холодное сердце", в котором расскажут о происхождении снеговика Олафа, сообщает... РИА Новости, 12.09.2020
2020-09-12T07:10
2020-09-12T07:10
культура
кино и сериалы
новости культуры
the walt disney company
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<strong>МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. </strong>Студия Disney анонсировала выход нового короткометражного мультфильма из серии "Холодное сердце", в котором расскажут о происхождении снеговика Олафа, <a href="https://deadline.com/2020/09/frozen-origins-olaf-disney-plus-animated-short-once-upon-a-snowman-josh-gad-1234573517/" target="_blank">сообщает</a> Deadline. Премьера фильма под названием "Once upon a snowman" ("Жил-был снеговик") состоится 23 октября эксклюзивно на платформе Disney +.Ожидается, что из мультфильма зрители узнают, что случилось с Олафом через несколько мгновений после того, как волшебница Эльза создала свой ледяной дворец, а также когда Анна и Кристофф впервые встретили снеговика в лесу. В ленте покажут, как главный герой полюбил лето и многое другое.Актер Джош Гад, озвучивший Олафа в двух частях "Холодного сердца", снова повторит эту роль. Режиссерами проекта выбрали аниматора Трента Корри и художника Дэна Абрахама. Продюсеры мультфильма — Николь Херон и Питер Дель Вечо.
https://ria.ru/20200413/1569960012.html
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кино и сериалы, новости культуры, the walt disney company

СМИ узнали, Disney выпустит мультфильм о происхождении снеговика Олафа

07:10 12.09.2020
107
© Walt Disney Pictures (2020)Кадр из мультфильма "Once Upon A Snowman"
Кадр из мультфильма Once Upon A Snowman - РИА Новости, 1920, 12.09.2020
© Walt Disney Pictures (2020)
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Студия Disney анонсировала выход нового короткометражного мультфильма из серии "Холодное сердце", в котором расскажут о происхождении снеговика Олафа, сообщает Deadline.
Премьера фильма под названием "Once upon a snowman" ("Жил-был снеговик") состоится 23 октября эксклюзивно на платформе Disney +.
Ожидается, что из мультфильма зрители узнают, что случилось с Олафом через несколько мгновений после того, как волшебница Эльза создала свой ледяной дворец, а также когда Анна и Кристофф впервые встретили снеговика в лесу. В ленте покажут, как главный герой полюбил лето и многое другое.
Актер Джош Гад, озвучивший Олафа в двух частях "Холодного сердца", снова повторит эту роль. Режиссерами проекта выбрали аниматора Трента Корри и художника Дэна Абрахама. Продюсеры мультфильма — Николь Херон и Питер Дель Вечо.

"Эта идея начала формироваться, когда я работал аниматором еще в первом "Холодном сердце", — прокомментировал Корри. — Мы с Дэном Абрахамом очень благодарны и взволнованы возможностью снять этот короткометражный фильм".

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