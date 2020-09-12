https://ria.ru/20200912/obuv-1577123756.html
Названа опасная осенняя обувь
Осенью короткая обувь вроде кроссовок может быть опасна для здоровья. Что лучше носить в это время года, рассказал в интервью радио Sputnik врач... РИА Новости, 12.09.2020
2020-09-12T04:00
2020-09-12T04:00
2020-09-12T12:56
константин терновой
здоровье
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<strong>МОСКВА, 12 сен — РИА Новости.</strong> Осенью короткая обувь вроде кроссовок может быть опасна для здоровья. Что лучше носить в это время года, рассказал в интервью <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20200912/obuv-1577100590.html" target="_blank">радио Sputnik</a> врач травматолог-ортопед, остеопат, кандидат медицинских наук <a href="http://ria.ru/person_konstantin-ternovoy/" target="_blank" data-auto="true">Константин Терновой</a>.Учитывая моду последнего времени, люди даже в холодную погоду носят обувь, не закрывающую лодыжки, и короткие брюки. Это грозит переохлаждением и воспалением ахиллова сухожилия, предупредил врач."Держать ноги надо в сухой обуви, обувь должна быть по сезону, непромокаемая и не короткая. Никакие тканевые кроссовки ноги не защитят. Если у солдата в окопе на ночь оставались ноги в мокрой обуви, к утру можно было иногда ставить вопрос об ампутации стопы. В современном городе мокрые ноги грозят простудными заболеваниями, воспалением ахиллова сухожилия — оно становится красным, нарушается ходьба, это может приводить к боли", — добавил Терновой.Существует вариант защитить обычную обувь от промокания — галоши или специальные чехлы."Эта идея давно существует: на модельную обувь, в которой ходят джентльмены, надеваются галоши, в точности повторяющие эту обувь. Это давнее изобретение англичан, просто сейчас это не принято", — отметил в беседе Терновой.На осеннюю обувь можно переходить, когда дневная температура будет держаться на уровне 14 градусов, рассказал он.
https://ria.ru/20200911/pokhudenie-1577067151.html
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РИА Новости
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
константин терновой, здоровье
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости.
Осенью короткая обувь вроде кроссовок может быть опасна для здоровья. Что лучше носить в это время года, рассказал в интервью радио Sputnik
врач травматолог-ортопед, остеопат, кандидат медицинских наук Константин Терновой
.
Учитывая моду последнего времени, люди даже в холодную погоду носят обувь, не закрывающую лодыжки, и короткие брюки. Это грозит переохлаждением и воспалением ахиллова сухожилия, предупредил врач.
"Держать ноги надо в сухой обуви, обувь должна быть по сезону, непромокаемая и не короткая. Никакие тканевые кроссовки ноги не защитят. Если у солдата в окопе на ночь оставались ноги в мокрой обуви, к утру можно было иногда ставить вопрос об ампутации стопы. В современном городе мокрые ноги грозят простудными заболеваниями, воспалением ахиллова сухожилия — оно становится красным, нарушается ходьба, это может приводить к боли", — добавил Терновой.
Существует вариант защитить обычную обувь от промокания — галоши или специальные чехлы.
"Эта идея давно существует: на модельную обувь, в которой ходят джентльмены, надеваются галоши, в точности повторяющие эту обувь. Это давнее изобретение англичан, просто сейчас это не принято", — отметил в беседе Терновой.
На осеннюю обувь можно переходить, когда дневная температура будет держаться на уровне 14 градусов, рассказал он.
"Осенняя обувь — не зимняя, не надо сразу надевать сапоги, чтобы ноги не перегревались. Иначе к концу дня появится запах, обувь, стельки начнут портиться. Хорошая идея — сменная обувь, чтобы было комфортно в офисе", — считает врач.