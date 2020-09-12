https://ria.ru/20200912/obuv-1577123756.html

Названа опасная осенняя обувь

Осенью короткая обувь вроде кроссовок может быть опасна для здоровья. Что лучше носить в это время года, рассказал в интервью радио Sputnik врач... РИА Новости, 12.09.2020

2020-09-12T04:00

2020-09-12T04:00

2020-09-12T12:56

константин терновой

здоровье

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/0c/1577131531_0:0:1920:1080_1400x0_80_0_0_05344c3e90116f4066f52b105ae99665.jpg

<strong>МОСКВА, 12 сен — РИА Новости.</strong> Осенью короткая обувь вроде кроссовок может быть опасна для здоровья. Что лучше носить в это время года, рассказал в интервью <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20200912/obuv-1577100590.html" target="_blank">радио Sputnik</a> врач травматолог-ортопед, остеопат, кандидат медицинских наук <a href="http://ria.ru/person_konstantin-ternovoy/" target="_blank" data-auto="true">Константин Терновой</a>.Учитывая моду последнего времени, люди даже в холодную погоду носят обувь, не закрывающую лодыжки, и короткие брюки. Это грозит переохлаждением и воспалением ахиллова сухожилия, предупредил врач."Держать ноги надо в сухой обуви, обувь должна быть по сезону, непромокаемая и не короткая. Никакие тканевые кроссовки ноги не защитят. Если у солдата в окопе на ночь оставались ноги в мокрой обуви, к утру можно было иногда ставить вопрос об ампутации стопы. В современном городе мокрые ноги грозят простудными заболеваниями, воспалением ахиллова сухожилия — оно становится красным, нарушается ходьба, это может приводить к боли", — добавил Терновой.Существует вариант защитить обычную обувь от промокания — галоши или специальные чехлы."Эта идея давно существует: на модельную обувь, в которой ходят джентльмены, надеваются галоши, в точности повторяющие эту обувь. Это давнее изобретение англичан, просто сейчас это не принято", — отметил в беседе Терновой.На осеннюю обувь можно переходить, когда дневная температура будет держаться на уровне 14 градусов, рассказал он.

https://ria.ru/20200911/pokhudenie-1577067151.html

2

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

константин терновой, здоровье