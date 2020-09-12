https://ria.ru/20200912/obstrel-1577151588.html

Террористы обстреляли три населенных пункта в Сирии

Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* обстреляли населенные пункты в сирийских провинциях Алеппо и Идлиб, сообщил на брифинге заместитель... РИА Новости, 12.09.2020

2020-09-12T22:26

2020-09-12T22:26

2020-09-12T22:26

война в сирии

идлиб (мухафаза)

сирия

алеппо

в мире

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<strong>МОСКВА, 12 сен - РИА Новости.</strong> Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* обстреляли населенные пункты в сирийских провинциях <a href="http://ria.ru/location_Aleppo/" target="_blank" data-auto="true">Алеппо</a> и Идлиб, сообщил на брифинге заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a> контр-адмирал Александр Гринкевич."Зафиксировано три обстрела населенных пунктов Эрназ, Бала в провинции Алеппо и Джубас в провинции <a href="http://ria.ru/location_Idlib_Governorate/" target="_blank" data-auto="true">Идлиб</a> со стороны позиций террористической организации "<a href="https://ria.ru/organization_Front_an_Nusra" target="_blank">Джебхат Ан-Нусра</a>"*, - заявил Гринкевич.Отмечается также, что за прошедшие сутки обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a>, не зарегистрировано.<em>* Террористическая организация, запрещенная в России</em>

https://ria.ru/20200911/provokatsiya-1577120095.html

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идлиб (мухафаза)

сирия

алеппо

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

война в сирии, идлиб (мухафаза), сирия, алеппо, в мире