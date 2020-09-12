Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200912/obstrel-1577151588.html
Террористы обстреляли три населенных пункта в Сирии
Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* обстреляли населенные пункты в сирийских провинциях Алеппо и Идлиб, сообщил на брифинге заместитель... РИА Новости, 12.09.2020
2020-09-12T22:26
2020-09-12T22:26
война в сирии
идлиб (мухафаза)
сирия
алеппо
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/06/1568235024_0:98:3295:1951_1400x0_80_0_0_41b59eb71e2f173ac371ee906989d03c.jpg
<strong>МОСКВА, 12 сен - РИА Новости.</strong> Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* обстреляли населенные пункты в сирийских провинциях <a href="http://ria.ru/location_Aleppo/" target="_blank" data-auto="true">Алеппо</a> и Идлиб, сообщил на брифинге заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a> контр-адмирал Александр Гринкевич."Зафиксировано три обстрела населенных пунктов Эрназ, Бала в провинции Алеппо и Джубас в провинции <a href="http://ria.ru/location_Idlib_Governorate/" target="_blank" data-auto="true">Идлиб</a> со стороны позиций террористической организации "<a href="https://ria.ru/organization_Front_an_Nusra" target="_blank">Джебхат Ан-Нусра</a>"*, - заявил Гринкевич.Отмечается также, что за прошедшие сутки обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a>, не зарегистрировано.<em>* Террористическая организация, запрещенная в России</em>
https://ria.ru/20200911/provokatsiya-1577120095.html
1
идлиб (мухафаза)
сирия
алеппо
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/06/1568235024_283:0:3014:2048_1400x0_80_0_0_e7181c28139168404ab1b73d13a28c1c.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
война в сирии, идлиб (мухафаза), сирия, алеппо, в мире

Террористы обстреляли три населенных пункта в Сирии

22:26 12.09.2020
382
© Фото : SANAВоенные действия в провинции Идлиб
Военные действия в провинции Идлиб - РИА Новости, 1920, 12.09.2020
© Фото : SANA
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* обстреляли населенные пункты в сирийских провинциях Алеппо и Идлиб, сообщил на брифинге заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Гринкевич.
"Зафиксировано три обстрела населенных пунктов Эрназ, Бала в провинции Алеппо и Джубас в провинции Идлиб со стороны позиций террористической организации "Джебхат Ан-Нусра"*, - заявил Гринкевич.
Отмечается также, что за прошедшие сутки обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано.
* Террористическая организация, запрещенная в России
Российские и турецкие военные проводят патрулирование трассы М-4 в Сирии - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
11 сентября, 22:03
Российские военные сообщили о готовящейся провокации с химоружием в Сирии
0000134
Обсудить 1
Война в СирииИдлиб (мухафаза)СирияАлеппоВ мире
Рекомендуем
Главный военно-морской парад России
Российские Ту-142 совершили полеты над нейтральными водами
Глава SpaceX Илон Маск рассказывает о планах по колонизации Марса
SpaceX представит новый прототип космического корабля Starship
Избирательные бюллетени
Жителя Пензы заподозрили в незаконной агитации в день тишины
Участницы женского марша Подруга за подругу в Минске
Белорусская оппозиция отрицает поддержку женских акций из-за рубежа
Прохожие возле Мавзолея В. И. Ленина на Красной площади в Москве
Зюганов раскритиковал предложение Союза архитекторов по Мавзолею Ленина
Жещина в защитной маске на Английской набережной в Ницце
Во Франции зафиксировали рекордное число случаев COVID-19 за сутки
Президент союза Национальная медицинская палата Леонид Рошаль
Мясников резко ответил на оскорбления в адрес Рошаля
Актёр Михаил Ефремов в зале заседаний Пресненского суда города Москвы во время оглашения приговора
Ефремова могут вырезать из сериала "Вампиры средней полосы"
Эмблема 77-го Венецианского кинофестиваля на фасаде Дворца кино на острове Лидо в Венеции.
Фильм "Новый порядок" получил гран-при жюри Венецианского кинофестиваля
68-й Берлинский международный кинофестиваль. День седьмой
Режиссер Куросава получил "Серебряного льва"
Автомобиль реанимации у городской клинической больницы имени С. С. Юдина в Москв
В Москве умерли 14 пациентов с коронавирусом
Актёра Михаила Ефремова выводят из здания Пресненского суда города Москвы после оглашения приговора
Соловьев назвал Ефремова "ничтожеством"
Танки Abrams армии США на железнодорожной станции в Литве
В Минобороны Белоруссии сообщили о переброске к границе войск США
Женщина голосует на выборах губернатора Иркутской области на избирательном участке в Иркутске
Депутаты НАО выберут губернатора на очередной сессии совета
Голосование на выборах
На Камчатке открылись избирательные участки в единый день голосования
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:13В жилом доме в Приморье прогремел взрыв
03:08РАН: Британия обошла санкции на экспорт космической электроники в Россию
02:44Депутат Рады заявил о подготовке к силовому свержению Зеленского
02:35Явка на избирательных участках на Камчатке составляет почти 27 процентов
02:14Фанаты отреагировали на неожиданное сообщение от Заворотнюк
02:03Эксперт рассказал, зачем прохожие фотографируют номер вашей машины
02:00Россиян предупредили о второй волне активности клещей
01:26В одном из регионов предложили ввести отцовский капитал
01:24США получили заверения Хафтара о возобновлении добычи нефти в Ливии
01:16Аналитик назвал абсурдной позицию Дании по "Северному потоку — 2"
01:04В ЕАО открылись 183 избирательных участка
00:56Кончаловский прокомментировал награду Венецианского кинофестиваля
00:16Депутаты НАО выберут губернатора на очередной сессии совета
00:13Дума ХМАО выберет главу региона из трех кандидатур
00:08В России начался единый день голосования
23:50Белорусская оппозиция отрицает поддержку женских акций из-за рубежа
23:30На Камчатке открылись избирательные участки в единый день голосования
23:14Эксперт оценил награждение Кончаловского на Венецианском кинофестивале
23:03В Москве умерли 14 пациентов с коронавирусом
22:58Зюганов раскритиковал предложение Союза архитекторов по Мавзолею Ленина
Лента новостейМолния