https://ria.ru/20200912/obrazovanie-1577134979.html
Фальков заявил, что образование не должно превращаться в развлечение
Глава Министерства науки и высшего образования Валерий Фальков заявил, что не поддерживает edutainment (игровое обучение) и считает, что получение образования — РИА Новости, 12.09.2020
2020-09-12T14:22
2020-09-12T14:22
2020-09-12T23:45
навигатор абитуриента
россия
валерий фальков
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
образование - общество
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<strong>МОСКВА, 12 сен — РИА Новости.</strong> Глава Министерства науки и высшего образования Валерий Фальков заявил, что не поддерживает edutainment (игровое обучение) и считает, что получение образования — это труд и преодоление.Отвечая на вопрос о том, насколько необходимо сейчас высшее образование, правы ли люди, которые считают, что можно его не получать, Фальков заявил, что есть люди, которые могут состояться без образования, но это зачастую исключения, подтверждающее правило.По его мнению, образование само по себе — ценность, когда человек понимает, как устроен мир, какая история у человечества, он понимает тренды."Российская креативная неделя" проходит с 11 по 13 сентября в столичном парке Горького.
https://ria.ru/20200829/obuchenie-1576280062.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
навигатор абитуриента, россия, валерий фальков, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), образование - общество
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Глава Министерства науки и высшего образования Валерий Фальков заявил, что не поддерживает edutainment (игровое обучение) и считает, что получение образования — это труд и преодоление.
"Я приверженец старорежимных взглядов и считаю, что образование — это труд, преодоление. Чтобы получить хорошее образование, надо приложить усилия. Нельзя превращать образование в развлечение, <...> всегда образование — это труд, особенно это труд, когда вы получаете образование техническое, инженерное, медицинское", — заявил Фальков на "Российской креативной неделе".
Отвечая на вопрос о том, насколько необходимо сейчас высшее образование, правы ли люди, которые считают, что можно его не получать, Фальков заявил, что есть люди, которые могут состояться без образования, но это зачастую исключения, подтверждающее правило.
"Но при этом есть научный подход, и этот научный подход говорит, что человек образованный более счастливый и успешный в жизни, <...> это человек, который имеет другую премию на рынке труда", — добавил министр.
По его мнению, образование само по себе — ценность, когда человек понимает, как устроен мир, какая история у человечества, он понимает тренды.
"Российская креативная неделя" проходит с 11 по 13 сентября в столичном парке Горького.