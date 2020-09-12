https://ria.ru/20200912/obrazovanie-1577134979.html

Фальков заявил, что образование не должно превращаться в развлечение

Глава Министерства науки и высшего образования Валерий Фальков заявил, что не поддерживает edutainment (игровое обучение) и считает, что получение образования — РИА Новости, 12.09.2020

2020-09-12T14:22

2020-09-12T14:22

2020-09-12T23:45

навигатор абитуриента

россия

валерий фальков

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)

образование - общество

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<strong>МОСКВА, 12 сен — РИА Новости.</strong> Глава Министерства науки и высшего образования Валерий Фальков заявил, что не поддерживает edutainment (игровое обучение) и считает, что получение образования — это труд и преодоление.Отвечая на вопрос о том, насколько необходимо сейчас высшее образование, правы ли люди, которые считают, что можно его не получать, Фальков заявил, что есть люди, которые могут состояться без образования, но это зачастую исключения, подтверждающее правило.По его мнению, образование само по себе — ценность, когда человек понимает, как устроен мир, какая история у человечества, он понимает тренды."Российская креативная неделя" проходит с 11 по 13 сентября в столичном парке Горького.

https://ria.ru/20200829/obuchenie-1576280062.html

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

навигатор абитуриента, россия, валерий фальков, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), образование - общество