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https://ria.ru/20200912/nota-1577123953.html
Посольство России направило в Госдеп ноту по поводу заключения Ярошенко
Посольство России в Вашингтоне отправило в Госдепартамент США ноту с просьбой не переводить российского летчика Контстантина Ярошенко в другую тюрьму, заявил... РИА Новости, 12.09.2020
2020-09-12T02:38
2020-09-12T03:14
константин ярошенко
анатолий антонов
россия
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 12 сен — РИА Новости.</strong> Посольство России в Вашингтоне отправило в Госдепартамент США ноту с просьбой не переводить российского летчика Контстантина Ярошенко в другую тюрьму, заявил глава дипмиссии <a href="http://ria.ru/person_Anatolijj_Antonov/" target="_blank" data-auto="true">Анатолий Антонов</a>. Его слова приводятся на странице посольства в <a href="https://www.facebook.com/RusEmbUSA/posts/1407380742805645" target="_blank" rel="nofollow noopener">Facebook</a>.Ранее адвокат россиянина <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Tarasov/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Тарасов</a> сообщил РИА Новости, что <a href="http://ria.ru/person_Konstantin_JAroshenko/" target="_blank" data-auto="true">Ярошенко</a>, отбывающего наказание в тюрьме "Данбери", собираются перевести в частное пенитенциарное учреждение. Сейчас его поместили на карантин."Безусловно, мы обеспокоены подобным решением американских властей. Более того, посольству не известны название, тип и режим тюрьмы, в которую планируют этапировать нашего соотечественника. С учетом имеющихся у Ярошенко хронических заболеваний считаем, что изменение места отбывания наказания может негативно сказаться на его физическом и психологическом состоянии здоровья", — заявил Антонов.Ярошенко в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США</a> в 2011 году приговорили к 20 годам заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию.
https://ria.ru/20200709/1574122839.html
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константин ярошенко, анатолий антонов, россия, сша, в мире

Посольство России направило в Госдеп ноту по поводу заключения Ярошенко

02:38 12.09.2020 (обновлено: 03:14 12.09.2020)
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© Flickr / Adam FagenПосольство России в США. Вашингтон
Посольство России в США. Вашингтон - РИА Новости, 1920, 12.09.2020
© Flickr / Adam Fagen
Посольство России в США. Вашингтон. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 сен — РИА Новости. Посольство России в Вашингтоне отправило в Госдепартамент США ноту с просьбой не переводить российского летчика Контстантина Ярошенко в другую тюрьму, заявил глава дипмиссии Анатолий Антонов. Его слова приводятся на странице посольства в Facebook.
Ранее адвокат россиянина Алексей Тарасов сообщил РИА Новости, что Ярошенко, отбывающего наказание в тюрьме "Данбери", собираются перевести в частное пенитенциарное учреждение. Сейчас его поместили на карантин.
Российский летчик Константин Ярошенко - РИА Новости, 1920, 09.07.2020
9 июля, 16:25Распространение нового коронавируса
Посольству не удалось передать средства защиты для Ярошенко
"Безусловно, мы обеспокоены подобным решением американских властей. Более того, посольству не известны название, тип и режим тюрьмы, в которую планируют этапировать нашего соотечественника. С учетом имеющихся у Ярошенко хронических заболеваний считаем, что изменение места отбывания наказания может негативно сказаться на его физическом и психологическом состоянии здоровья", — заявил Антонов.
Ярошенко в США в 2011 году приговорили к 20 годам заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию.
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Константин ЯрошенкоАнатолий АнтоновРоссияСШАВ мире
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