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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200912/narody-1577133324.html
Глава БПЦ рассказал о связи между русскими, украинцами и белорусами
Русский, украинский и белорусский народы очень близки, разделение между ними произошло "больше на политической почве" и "было смоделировано извне", заявил глава РИА Новости, 12.09.2020
2020-09-12T13:35
2020-09-12T13:35
религия и мировоззрение
митрополит минский и заславский вениамин
религия
новости - религия и мировоззрение
белорусская православная церковь
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 12 сен - РИА Новости.</strong> Русский, украинский и белорусский народы очень близки, разделение между ними произошло "больше на политической почве" и "было смоделировано извне", заявил глава <a href="http://ria.ru/organization_Belorusskaja_pravoslavnaja_cerkov/" target="_blank" data-auto="true">Белорусской православной церкви</a> митрополит Минский и Заславский Вениамин.Он отметил, что у православных святых есть пророчества "о том, что всё равно три братских народа потом будут вместе". "Об этом будем молиться, к этому будем стремиться", - добавил патриарший экзарх всея Беларуси.Говоря о ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, он отметил, что выйти из кризиса можно путем покаяния и примирения. "В нынешней ситуации, которая сложилась в Белоруссии, мне видится, что пошаговым должно быть движение вперед, к выходу из сложившейся ситуации. И это движение должно быть сопряжено с тем, чтобы те ошибки, грехи, которые были допущены в этом противостоянии, - были заглажены, чтобы в них было принесено покаяние. И соответственно, чтобы не повторялись больше эти неправильные действия. Это будет значительный шаг навстречу", - сказал митрополит.По его словам, те, кто допустил неправильные действия, "по-человечески, естественно, должны понести наказание". При этом глава Белорусской церкви напомнил, что, помимо человеческого сообщества, людей еще будет судить и Бог, который воздаст людям и за добрые, и за злые дела и намерения.
https://radiosputnik.ria.ru/20200311/1568442694.html
https://ria.ru/20200827/avtokefaliya-1576345396.html
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митрополит минский и заславский вениамин, религия, новости - религия и мировоззрение, белорусская православная церковь, белоруссия, в мире

Глава БПЦ рассказал о связи между русскими, украинцами и белорусами

13:35 12.09.2020
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкМитрополит Минский и Заславский Вениамин
Митрополит Минский и Заславский Вениамин - РИА Новости, 1920, 12.09.2020
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Митрополит Минский и Заславский Вениамин. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Русский, украинский и белорусский народы очень близки, разделение между ними произошло "больше на политической почве" и "было смоделировано извне", заявил глава Белорусской православной церкви митрополит Минский и Заславский Вениамин.

"Наши народы очень близки, и это разделение произошло больше на политической почве. Причем оно было смоделировано извне. Другое дело, что не хватило нам мудрости наших предыдущих поколений, чтобы этому разделению противостоять", - сказал митрополит Вениамин в интервью RT.

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Он отметил, что у православных святых есть пророчества "о том, что всё равно три братских народа потом будут вместе". "Об этом будем молиться, к этому будем стремиться", - добавил патриарший экзарх всея Беларуси.
Говоря о ситуации в Белоруссии, он отметил, что выйти из кризиса можно путем покаяния и примирения. "В нынешней ситуации, которая сложилась в Белоруссии, мне видится, что пошаговым должно быть движение вперед, к выходу из сложившейся ситуации. И это движение должно быть сопряжено с тем, чтобы те ошибки, грехи, которые были допущены в этом противостоянии, - были заглажены, чтобы в них было принесено покаяние. И соответственно, чтобы не повторялись больше эти неправильные действия. Это будет значительный шаг навстречу", - сказал митрополит.
По его словам, те, кто допустил неправильные действия, "по-человечески, естественно, должны понести наказание". При этом глава Белорусской церкви напомнил, что, помимо человеческого сообщества, людей еще будет судить и Бог, который воздаст людям и за добрые, и за злые дела и намерения.
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Религия и мировоззрениеМитрополит Минский и Заславский ВениаминРелигияНовости - Религия и мировоззрениеБелорусская православная церковьБелоруссияВ мире
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