https://ria.ru/20200912/narody-1577133324.html

Глава БПЦ рассказал о связи между русскими, украинцами и белорусами

Русский, украинский и белорусский народы очень близки, разделение между ними произошло "больше на политической почве" и "было смоделировано извне", заявил глава РИА Новости, 12.09.2020

2020-09-12T13:35

2020-09-12T13:35

2020-09-12T13:35

религия и мировоззрение

митрополит минский и заславский вениамин

религия

новости - религия и мировоззрение

белорусская православная церковь

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0c/1577128973_0:303:2047:1454_1400x0_80_0_0_04110b185a16e793a7415ffa46de5de7.jpg

<strong>МОСКВА, 12 сен - РИА Новости.</strong> Русский, украинский и белорусский народы очень близки, разделение между ними произошло "больше на политической почве" и "было смоделировано извне", заявил глава <a href="http://ria.ru/organization_Belorusskaja_pravoslavnaja_cerkov/" target="_blank" data-auto="true">Белорусской православной церкви</a> митрополит Минский и Заславский Вениамин.Он отметил, что у православных святых есть пророчества "о том, что всё равно три братских народа потом будут вместе". "Об этом будем молиться, к этому будем стремиться", - добавил патриарший экзарх всея Беларуси.Говоря о ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, он отметил, что выйти из кризиса можно путем покаяния и примирения. "В нынешней ситуации, которая сложилась в Белоруссии, мне видится, что пошаговым должно быть движение вперед, к выходу из сложившейся ситуации. И это движение должно быть сопряжено с тем, чтобы те ошибки, грехи, которые были допущены в этом противостоянии, - были заглажены, чтобы в них было принесено покаяние. И соответственно, чтобы не повторялись больше эти неправильные действия. Это будет значительный шаг навстречу", - сказал митрополит.По его словам, те, кто допустил неправильные действия, "по-человечески, естественно, должны понести наказание". При этом глава Белорусской церкви напомнил, что, помимо человеческого сообщества, людей еще будет судить и Бог, который воздаст людям и за добрые, и за злые дела и намерения.

https://radiosputnik.ria.ru/20200311/1568442694.html

https://ria.ru/20200827/avtokefaliya-1576345396.html

1

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

митрополит минский и заславский вениамин, религия, новости - религия и мировоззрение, белорусская православная церковь, белоруссия, в мире