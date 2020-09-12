Глава БПЦ рассказал о связи между русскими, украинцами и белорусами
Митрополит Минский и Заславский Вениамин. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Русский, украинский и белорусский народы очень близки, разделение между ними произошло "больше на политической почве" и "было смоделировано извне", заявил глава Белорусской православной церкви митрополит Минский и Заславский Вениамин.
"Наши народы очень близки, и это разделение произошло больше на политической почве. Причем оно было смоделировано извне. Другое дело, что не хватило нам мудрости наших предыдущих поколений, чтобы этому разделению противостоять", - сказал митрополит Вениамин в интервью RT.
Он отметил, что у православных святых есть пророчества "о том, что всё равно три братских народа потом будут вместе". "Об этом будем молиться, к этому будем стремиться", - добавил патриарший экзарх всея Беларуси.
Говоря о ситуации в Белоруссии, он отметил, что выйти из кризиса можно путем покаяния и примирения. "В нынешней ситуации, которая сложилась в Белоруссии, мне видится, что пошаговым должно быть движение вперед, к выходу из сложившейся ситуации. И это движение должно быть сопряжено с тем, чтобы те ошибки, грехи, которые были допущены в этом противостоянии, - были заглажены, чтобы в них было принесено покаяние. И соответственно, чтобы не повторялись больше эти неправильные действия. Это будет значительный шаг навстречу", - сказал митрополит.
По его словам, те, кто допустил неправильные действия, "по-человечески, естественно, должны понести наказание". При этом глава Белорусской церкви напомнил, что, помимо человеческого сообщества, людей еще будет судить и Бог, который воздаст людям и за добрые, и за злые дела и намерения.
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