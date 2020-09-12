https://ria.ru/20200912/mulan-1577113434.html

Затравленный Дисней. Фильм снимали не там и не так

Как вам такой сюжет для поэмы или фильма: отца должны, по законам своего времени, забрать на войну, но он болен. И за него в армию идет дочь, переодевшись в... РИА Новости, 12.09.2020

2020-09-12T08:00

2020-09-12T08:00

2020-09-12T08:01

голливуд

китай

авторы

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Как вам такой сюжет для поэмы или фильма: отца должны, по законам своего времени, забрать на войну, но он болен. И за него в армию идет дочь, переодевшись в мужскую одежду. Служит 12 лет с честью, крошит врагов, соратники и не догадываются, кто перед ними. Возвращается домой, отца уже нет. Собственно, это все. Так вот, здесь, во-первых, самый известный сюжет в китайской культуре — что-то вроде нашего Ильи Муромца со товарищи. А во-вторых, это повод для одновременно нескольких диких скандалов в разных концах мира: все — и особенно китайцы — недовольны фильмом на эту тему, снятым на студии <a href="http://ria.ru/person_Disnejj_Uolt/" target="_blank" data-auto="true">Диснея</a>. Премьера в <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китае</a> — 11 сентября, но скандалить ведь можно, лишь посмотрев трейлер или "спиратив" фильм из Сети задолго до официального показа. Потому что очень хочется излить свою ненависть неважно к чему. Речь, конечно же, о знаменитой легенде о Мулань (ни в коем случае не Мулан, имя означает "Магнолия"). У девушки есть и фамилия — Хуа (что означает "цветок"). То есть неприятности тут начинаются с известных уже много десятилетий сложностей перевода разных транскрипций китайских слов не с китайского, а с английского на русский: lan, lang и так далее. В общем, к нам в прокат попал американизированный вариант названия, и это, наверное, по-своему правильно: голливудская Мулан имеет мало общего с китайской Мулань. И не только по части произношения имени.Легенда о Хуа Мулань идет, видимо, из V века нашей эры, она еще в Китае обросла немыслимым количеством вариантов и подробностей, а также смыслов. Смыслы — это, вообще-то, не пустяк.Это сказка о дочернем долге, о патриотизме (война ведь, а девушка, в некоторых версиях, попадает еще и в плен), о том, что дважды войти в ту же реку невозможно. А тут набегают и дополнительные, более поздние сюжеты — про любовь и самоубийство, если выходить замуж не хочется. И в каждом веке свой сюжет. Картины, поэмы, кино на эту тему было еще немое, из старого <a href="http://ria.ru/location_Shanghai/" target="_blank" data-auto="true">Шанхая</a>. Но вот за дело берется (в очередной раз) Дисней, и китайские зрители — из числа умеющих нелегально скачать фильм — уже недовольны, ставят ему в среднем 4,8 балла из десяти. Потому что им, представьте, хочется, чтобы кино имело хоть какую-то связь с китайской культурой и историей.Это примерно как реакция россиянина на очередной клюквенный западный фильм про нашу, допустим, императрицу Екатерину, чьи гвардейцы (с ружьями) кланяются ей в пояс, вместо того чтобы отдавать честь. После этого смотреть дальше уже не тянет. Такие вот мы странные. В общем, <a href="https://www.theguardian.com/film/2020/sep/07/mulan-disney-live-action-remake-hong-kong-china" target="_blank">как пишет лондонская The Guardian</a>, получился случай "дешевого ориентализма" и "упущенной Голливудом возможности исследовать историю и культуру Китая".А Дисней ведь рассчитывал прежде всего на самый большой кинорынок в мире — китайский. Правда, люди там все равно пойдут и посмотрят, кино повсюду как раз только что открылось…Но люди засиделись без скандалов. В <a href="http://ria.ru/location_Hong_Kong/" target="_blank" data-auto="true">Гонконге</a> обычный набор либеральных подозреваемых начал кампанию "Бойкотируй Мулань". Их поддержали соратники из <a href="http://ria.ru/location_Thailand/" target="_blank" data-auto="true">Таиланда</a>, где на фоне карантинов оживились такие же жаждущие перемен персонажи. То же — на <a href="http://ria.ru/location_Taiwan/" target="_blank" data-auto="true">Тайване</a>. Оказывается, актриса, исполняющая главную роль — американка Лю Ифэй, — <a href="https://www.bbc.com/news/newsbeat-54024810" target="_blank">высказывалась</a> в поддержку гонконгской полиции. Напомним, весь прошлый год на этой особой территории Китая шел непрерывный "майдан" с поджогами, и большинство гонконгцев, все это не поддерживавших, начали движение "защити нашу полицию". И актриса Лю оказалась на стороне большинства. Но что в этом удивительного? В конце концов, ее героиня, дослужившаяся (по поздним версиям легенды) до генерала в императорской армии, тоже вряд ли была бы на стороне бунтовщиков, подпитывающихся идеями заморских варваров. Так что, получается, вот тут авторы фильма как раз совпали с исторической реальностью. Не говоря о том, как современные китаеведы объясняют один из скрытых и абсолютно китайских парадоксов легенды: Мулань нарушает закон (то есть обманывает вербовщиков в армию), чтобы спасти систему (то есть государство). Но все равно кто-то недоволен…Еще есть феминистский и расовый, представьте, вопрос. С феминизмом в фильме дело терпимо, женщина-воин — это то, что надо. Поэтому ее боевые сцены специально сделаны <a href="https://www.nytimes.com/2020/09/03/movies/mulan-history.html?searchResultPosition=3" target="_blank">без брони</a>, с длинными развевающимися волосами, чтобы и вопросов не было. Кроме одного: как это очевидная длинноволосая девушка целых 12 лет воспринималась боевыми товарищами как мужчина. С расовым аспектом все так-сяк — довольны <a href="https://www.nytimes.com/2020/09/04/movies/mulan-animated-1998.html?searchResultPosition=5" target="_blank">азиатские американцы</a>, а то <a href="http://ria.ru/location_Hollywood/" target="_blank" data-auto="true">Голливуд</a> был для них чересчур белым. Публикуются материалы о том, каково расти азиатской девочке в этой вашей Америке, где Барби изначально была блондинкой… Черные не очень довольны (нет чтобы ввести в фильм хоть одного их персонажа — в Китае в начале нашей эры). Но они терпят. Однако… в прежней версии фильма был бисексуальный воин, в новой версии его нет: Дисней постыдно испугался китайцев. И даже вырезал любовную сцену, где народная героиня, представьте, была не совсем одета. Грызня в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">Америке</a> идет по всем этим поводам, но тут нашелся повод совсем убойный. Газета The Washington Post выносит приговор: новая Мулань — это скандал. Потому что множество сцен в ней снималось в Синьцзяне. А Синьцзян – все знают — это где китайцы угнетают уйгуров, засадив их в концлагеря для перевоспитания от терроризма. И почему бы Диснею не снять те же сцены на прочих прекрасных просторах Китая? И не слишком ли студия увлеклась поклонами в адрес пекинского режима? Но когда газета задала продюсерам этот вопрос, они от комментариев, представьте, отказались. Итого: перед нами "самый проблематичный фильм диснеевского производства за последнее время". Здесь опять же можно вспомнить о соответствии фильма историческим реалиям. На каких территориях, вы думаете, шла война, на которую отправилась реальная историческая Хуа Мулань? Не в бассейне же Янцзы. Большая часть войн Китая шли на той самой северо-западной границе, которой завершался тот самый обширный район, находящийся в китайском владении с I века нашей эры. Но антикитайская истерика, охватившая сейчас США, включает обязательный компонент: бойкотировать всех, кто что-то производит на территории этого "концлагерного" района. Даже кинопроизводителей. В итоге получается, что сегодня в США (и не только там) нет ни малейшей возможности снять фильм или написать книгу о Китае — да вообще любую книгу или фильм — без того, чтобы не вызвать чью-то ярость. А кто-то говорил, что культура должна помогать народам лучше понимать друг друга и восхищаться тем, какие мы все разные.

https://ria.ru/20200906/mulan-1576789698.html

https://ria.ru/20200910/kino-1576991690.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200904/1576803437.html

Alex Ivlev Эх, не видать этому фильму "Оскара"! Ни одного негра, ни одного гея? Был один бисексуал - и того вырезали. Да еще и снимали на недемократической территории. Ужас!! 45

EvgeniyLL L Кто бы сомневался, что Америка - это секта, где вас легко предадут анафеме за любой чих. Такая вот свобода ))) 32

7

голливуд

китай

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Дмитрий Косырев https://cdn24.img.ria.ru/images/91056/41/910564151_162:0:1038:876_100x100_80_0_0_fc817097c5955e90cca80f1fd5260ca4.jpg

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Дмитрий Косырев https://cdn24.img.ria.ru/images/91056/41/910564151_162:0:1038:876_100x100_80_0_0_fc817097c5955e90cca80f1fd5260ca4.jpg

голливуд, китай, авторы